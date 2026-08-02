Kolo Muani a Torino! Juve, inizia una nuova era: ora visite, firma e partenza con la squadra

L'odissea di Randal Kolo Muani si è conclusa nel modo che il giocatore aveva immaginato fin dal termine della scorsa stagione: di nuovo a Torino, nella sua Itaca. È stata un'estate fatta di attese, trattative, frenate e nuovi rilanci, con la Juventus che non ha mai smesso di considerarlo una priorità e il centravanti francese deciso a fare di tutto pur di tornare alla Continassa, dopo il mancato rientro nella passata stagione. Alla fine la volontà delle parti ha avuto la meglio con l'accordo raggiunto con il Psg e ora può cominciare il secondo capitolo della sua storia con la Vecchia Signora. Intanto il francese è appena arrivato in Italia e ora inizierà il classico iter.

Visite mediche e firma: Kolo Muani è pronto a ripartire Nella mattinata di oggi Kolo Muani è arrivato a Torino, dove darà ufficialmente il via alla sua nuova esperienza con la Juventus. Il primo appuntamento è quello di rito con le visite mediche, passaggio necessario prima della firma sul contratto che lo legherà nuovamente al club bianconero. Dopo il via libera degli ultimi dettagli tra i bianconeri e il PSG, il ritorno dell'attaccante è diventato realtà. Un'operazione inseguita a lungo dalla dirigenza, convinta che il francese possa rappresentare un tassello fondamentale nel progetto tecnico della nuova stagione.

Per Kolo Muani si tratta di un ritorno fortemente voluto. Nei mesi trascorsi a Torino aveva conquistato la fiducia dell'ambiente grazie a gol e prestazioni, dimostrando di poter essere un riferimento offensivo capace di abbinare velocità e qualità. Caratteristiche che hanno spinto la Juventus a fare di tutto per riportarlo alla Continassa. Conclusi i test medici, arriveranno la firma e l'annuncio ufficiale. Poi sarà il momento di mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per la tournée e iniziare la preparazione insieme ai nuovi compagni. L'attesa è finita: Kolo Muani è tornato a casa. Juventus La Juventus che ha in mente Spalletti con Kolo Muani: la probabile formazione post mercato