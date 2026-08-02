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Kolo Muani a Torino! Juve, inizia una nuova era: ora visite, firma e partenza con la squadra

Risolto tutto con il Psg, l'attaccante è la nuova punta di diamante di Spalletti che lo avrà da subito già contro Chelsea, Inter e Palermo in tournée
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L'odissea di Randal Kolo Muani si è conclusa nel modo che il giocatore aveva immaginato fin dal termine della scorsa stagione: di nuovo a Torino, nella sua Itaca. È stata un'estate fatta di attese, trattative, frenate e nuovi rilanci, con la Juventus che non ha mai smesso di considerarlo una priorità e il centravanti francese deciso a fare di tutto pur di tornare alla Continassa, dopo il mancato rientro nella passata stagione. Alla fine la volontà delle parti ha avuto la meglio con l'accordo raggiunto con il Psg e ora può cominciare il secondo capitolo della sua storia con la Vecchia Signora. Intanto il francese è appena arrivato in Italia e ora inizierà il classico iter.

Visite mediche e firma: Kolo Muani è pronto a ripartire

Nella mattinata di oggi Kolo Muani è arrivato a Torino, dove darà ufficialmente il via alla sua nuova esperienza con la Juventus. Il primo appuntamento è quello di rito con le visite mediche, passaggio necessario prima della firma sul contratto che lo legherà nuovamente al club bianconero. Dopo il via libera degli ultimi dettagli tra i bianconeri e il PSG, il ritorno dell'attaccante è diventato realtà. Un'operazione inseguita a lungo dalla dirigenza, convinta che il francese possa rappresentare un tassello fondamentale nel progetto tecnico della nuova stagione.

Per Kolo Muani si tratta di un ritorno fortemente voluto. Nei mesi trascorsi a Torino aveva conquistato la fiducia dell'ambiente grazie a gol e prestazioni, dimostrando di poter essere un riferimento offensivo capace di abbinare velocità e qualità. Caratteristiche che hanno spinto la Juventus a fare di tutto per riportarlo alla Continassa. Conclusi i test medici, arriveranno la firma e l'annuncio ufficiale. Poi sarà il momento di mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per la tournée e iniziare la preparazione insieme ai nuovi compagni. L'attesa è finita: Kolo Muani è tornato a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Le cifre e la formula della trattativa

L'intesa tra Juventus e PSG è stata raggiunta sulla base di una cessione a titolo definitivo, situazione cambiata rispetto a qualche giorno ed è per questo che si è dovuto attendere 48 ore per il suo arrivo. I bianconeri hanno accettato di pagare subito l'attaccante francese e quindi tirare fuori una cifra importante. Dal punto di vista economico, infatti, l'operazione può arrivare a valere complessivamente 50 milioni di euro. La parte fissa è pari a 38 milioni (da pagare subito e non più 4 in prestito e 34 di obbligo), mentre altri 12 milioni sono legati al raggiungimento di bonus concordati tra le due società. Anche con il giocatore è già stato definito ogni dettaglio. Kolo Muani si appresta a sottoscrivere un contratto quinquennale con la Juventus, che gli garantirà uno stipendio di 5,5 milioni di euro netti a stagione, oltre a un pacchetto di bonus che potrà incrementare il suo ingaggio fino a ulteriori 1,5 milioni di euro all'anno.

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Kolo Muani e l'attesa dei tifosi

C'è stata tanta attesa da parte dei tifosi Juve per quanto riguarda Kolo Muani. Da due anni l'attaccante è stato cercato per fare ritorno in bianconero e alla fine è arrivato grazie al lavoro di Carnevali e Massara, bravi a trattare con il Psg e a riportare a Torino il bomber francese.

Un'attesa che si è trasformata in tantissima voglia di accoglierlo al suo arrivo per questo il volo da Parigi verso Caselle è stato tra quelli più seguiti della mattinata. Un modo per far capire anche l'importanza di questo acquisto capace di scaldare la piazza, anche per la volontà del giocatore di voler la Juve a tutti i costi. Ora per lui l'iter è quello solito: J Medical per le visite mediche e poi la firma. 

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L'odissea di Randal Kolo Muani si è conclusa nel modo che il giocatore aveva immaginato fin dal termine della scorsa stagione: di nuovo a Torino, nella sua Itaca. È stata un'estate fatta di attese, trattative, frenate e nuovi rilanci, con la Juventus che non ha mai smesso di considerarlo una priorità e il centravanti francese deciso a fare di tutto pur di tornare alla Continassa, dopo il mancato rientro nella passata stagione. Alla fine la volontà delle parti ha avuto la meglio con l'accordo raggiunto con il Psg e ora può cominciare il secondo capitolo della sua storia con la Vecchia Signora. Intanto il francese è appena arrivato in Italia e ora inizierà il classico iter.

Visite mediche e firma: Kolo Muani è pronto a ripartire

Nella mattinata di oggi Kolo Muani è arrivato a Torino, dove darà ufficialmente il via alla sua nuova esperienza con la Juventus. Il primo appuntamento è quello di rito con le visite mediche, passaggio necessario prima della firma sul contratto che lo legherà nuovamente al club bianconero. Dopo il via libera degli ultimi dettagli tra i bianconeri e il PSG, il ritorno dell'attaccante è diventato realtà. Un'operazione inseguita a lungo dalla dirigenza, convinta che il francese possa rappresentare un tassello fondamentale nel progetto tecnico della nuova stagione.

Per Kolo Muani si tratta di un ritorno fortemente voluto. Nei mesi trascorsi a Torino aveva conquistato la fiducia dell'ambiente grazie a gol e prestazioni, dimostrando di poter essere un riferimento offensivo capace di abbinare velocità e qualità. Caratteristiche che hanno spinto la Juventus a fare di tutto per riportarlo alla Continassa. Conclusi i test medici, arriveranno la firma e l'annuncio ufficiale. Poi sarà il momento di mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per la tournée e iniziare la preparazione insieme ai nuovi compagni. L'attesa è finita: Kolo Muani è tornato a casa.

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