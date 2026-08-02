Kolo Muani e Alajbegovic ufficiali! Juve, inizia una nuova era: ora la partenza con la squadra

Randal Kolo Muani è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus . La società bianconera ha diramato una nota, in cui si annuncia che il francese indosserà la maglia numero 9 : "Conferme, ritorni e una novità. C'è tutto questo nella notizia dell’ufficialità di Randal Kolo Muani come "nuovo" giocatore della Juventus. Ovviamente, le virgolette non sono casuali: abbiamo tutti memoria dei sei mesi trascorsi da Kolo Muani in bianconero, arricchiti di gol, assist e ottime prestazioni. Ma, si diceva, c’è anche una novità, ed è il numero che Randal avrà sulle spalle: il nove . Non c’è modo migliore di dargli il bentornato che farlo… con la sua maglia".

E poi sono arrivate anche le cifre ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Randal Kolo Muani a fronte di un corrispettivo di € 38 milioni , pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 12 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".

"Ho fatto di tutto per tornare a casa": le prime parole di Kolo Muani

Con un video pubblicato su Instagram, la Juventus ha reso note anche le prime parole di Randal Kolo Muani dopo il ritorno in bianconero: "Sapevi che non era finita. Guarda te stesso: certe cose sono destinate ad accadere. Ho fatto di tutto per tornare a casa". Poche parole ma cariche di significato che confermano quanto il francese abbia spinto per tornare a giocare in Italia e a Torino.

L'ex attaccante del PSG ha anche salutato i tifosi bianconeri: "Ciao a tutti. Sono felice di essere tornato. Ci vediamo presto allo stadio". E poi conclude con un "Ciao Ciao e Forza Juve" in italiano. La Juventus ha anche postato una foto di Randal Kolo Muani insieme all'altro neo acquisto, Kerim Alajbegovic: i due si sono uniti alla squadra per la tournée tra Hong Kong e Perth.