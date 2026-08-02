Kolo Muani e Alajbegovic ufficiali! Juve, inizia una nuova era: ora la partenza con la squadra

Kolo Muani e Kerim Alajbegovic sono ufficialmente due nuovi giocatori della Juve. Il giovane fantasista e il francese hanno finalmente messo nero su bianco e ora possono iniziare la loro avventura insieme ai bianconeri. Per quanto riguarda il bosniaco si tratta di un colpo che vale per il presente e per il futuro, con Carnevali e Massara bravi a strapparlo alla concorrenza del Chelsea grazie anche alla mediazione di Pjanic. Un vero e proprio colpo per rinforzare l'attacco, che dopo una lunga Odissea ora vede tra i suoi nomi anche quello di Kolo Muani. Il francese è arrivato in Italia in mattinata e ha completato anche le visite mediche nel primo pomeriggio. I due sono presenti nella lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti per la tournée internazionale.
Visite mediche e firma: Kolo Muani è pronto a ripartire
Nella mattinata di oggi Kolo Muani è arrivato a Torino, dove ha dato ufficialmente il via alla sua nuova esperienza con la Juventus. Il primo appuntamento è stato quello di rito con le visite mediche, passaggio necessario prima della firma sul contratto che lo legherà nuovamente al club bianconero.
Per Kolo Muani si tratta di un ritorno fortemente voluto. Nei mesi trascorsi a Torino aveva conquistato la fiducia dell'ambiente grazie a gol e prestazioni, dimostrando di poter essere un riferimento offensivo capace di abbinare velocità e qualità. Caratteristiche che hanno spinto la Juventus a fare di tutto per riportarlo alla Continassa. Ora che è arrivata anche l'ufficialità dell'arrivo, sarà il momento di mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per la tournée e iniziare la preparazione insieme ai nuovi compagni. L'attesa è finita: Kolo Muani è tornato a casa.
Le cifre e la formula della trattativa
L'intesa tra Juventus e PSG è stata raggiunta sulla base di una cessione a titolo definitivo, situazione cambiata rispetto a qualche giorno ed è per questo che si è dovuto attendere 48 ore per il suo arrivo. I bianconeri hanno accettato di pagare subito l'attaccante francese e quindi tirare fuori una cifra importante. Dal punto di vista economico, infatti, l'operazione può arrivare a valere complessivamente 50 milioni di euro. La parte fissa è pari a 38 milioni (da pagare subito e non più 4 in prestito e 34 di obbligo), mentre altri 12 milioni sono legati al raggiungimento di bonus concordati tra le due società. Anche con il giocatore è già stato definito ogni dettaglio. Kolo Muani ha sottoscritto un contratto quinquennale con la Juventus, che gli garantirà uno stipendio di 5,5 milioni di euro netti a stagione, oltre a un pacchetto di bonus che potrà incrementare il suo ingaggio fino a ulteriori 1,5 milioni di euro all'anno.
Kolo Muani e l'attesa dei tifosi
C'è stata tanta attesa da parte dei tifosi Juve per quanto riguarda Kolo Muani. Da due anni l'attaccante è stato cercato per fare ritorno in bianconero e alla fine è arrivato grazie al lavoro di Carnevali e Massara, bravi a trattare con il Psg e a riportare a Torino il bomber francese. Un'attesa che si è trasformata in tantissima voglia di accoglierlo al suo arrivo per questo il volo da Parigi verso Caselle è stato tra quelli più seguiti della mattinata. Un modo per far capire anche l'importanza di questo acquisto capace di scaldare la piazza, anche per la volontà del giocatore di voler la Juve a tutti i costi.
Il peso a bilancio di Kolo Muani per la Juve
Con le cifre ufficiali in queste ore, è possibile valutare l’impatto dell’acquisto dell'attaccante francese sui conti del club bianconero. La quota annuale di ammortamento del cartellino, considerando un investimento diluito su un contratto quinquennale, si attesterebbe intorno ai 7,6 milioni di euro nella stagione 2026/27.
A questa cifra andrebbe aggiunto il costo dell’ingaggio lordo del giocatore. Lo stipendio da 5,5 milioni di euro netti a stagione si tradurrebbe per il club in una spesa complessiva vicina ai 10,2 milioni di euro lordi. Sommando ammortamento e salario, il peso totale di Kolo Muani sul bilancio juventino raggiungerebbe quindi circa 17,8 milioni di euro all’anno, meno della metà rispetto alle cifre di Vlahovic (41 milioni tra stipendio e ammortamento). Il francese ovviamente non è solo a rinforzare il reparto offensivo di Spalletti...
Kolo Muani alla Juve: il comunicato ufficiale e il numero di maglia
Randal Kolo Muani è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. La società bianconera ha diramato una nota, in cui si annuncia che il francese indosserà la maglia numero 9: "Conferme, ritorni e una novità. C'è tutto questo nella notizia dell’ufficialità di Randal Kolo Muani come "nuovo" giocatore della Juventus. Ovviamente, le virgolette non sono casuali: abbiamo tutti memoria dei sei mesi trascorsi da Kolo Muani in bianconero, arricchiti di gol, assist e ottime prestazioni. Ma, si diceva, c’è anche una novità, ed è il numero che Randal avrà sulle spalle: il nove. Non c’è modo migliore di dargli il bentornato che farlo… con la sua maglia".
E poi sono arrivate anche le cifre ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Randal Kolo Muani a fronte di un corrispettivo di € 38 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 12 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".
"Ho fatto di tutto per tornare a casa": le prime parole di Kolo Muani
Con un video pubblicato su Instagram, la Juventus ha reso note anche le prime parole di Randal Kolo Muani dopo il ritorno in bianconero: "Sapevi che non era finita. Guarda te stesso: certe cose sono destinate ad accadere. Ho fatto di tutto per tornare a casa". Poche parole ma cariche di significato che confermano quanto il francese abbia spinto per tornare a giocare in Italia e a Torino.
L'ex attaccante del PSG ha anche salutato i tifosi bianconeri: "Ciao a tutti. Sono felice di essere tornato. Ci vediamo presto allo stadio". E poi conclude con un "Ciao Ciao e Forza Juve" in italiano. La Juventus ha anche postato una foto di Randal Kolo Muani insieme all'altro neo acquisto, Kerim Alajbegovic: i due si sono uniti alla squadra per la tournée tra Hong Kong e Perth.
L'arrivo di Alajbegovic con Pjanic e la benedizione di Miralem
Nella serata del primo agosto, anche Alajbegovic è sbarcato a Torino per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Il giovane talento bosniaco, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, arriva in bianconero con grandi aspettative dopo essersi messo in mostra anche a livello internazionale. Reduce da un buon Mondiale con la Bosnia-Erzegovina, impreziosito da una splendida rete realizzata contro il Qatar, il classe 2007 è pronto a misurarsi con una realtà prestigiosa e ambiziosa come quella juventina, con l'obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e ritagliarsi uno spazio importante.
Alajbegovic è atterrato all'aeroporto di Caselle nella tarda serata, accompagnato dall'ex centrocampista bianconero Pjanic, figura determinante nella buona riuscita della trattativa che ha portato il talento bosniaco a Torino. Nelle scorse ore al J Hotel l'ex bianconero è stato intercettato nuovamente e ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Se sono contento per il buon esito della trattativa? Sono contento per la famiglia, che è molto contenta di essere qua. Speriamo che Kerim faccia belle cose qui".
Il saluto di Alajbegovic al Bayer
Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il centrocampista bosniaco ha voluto salutare ufficialmente il Bayer Leverkusen e i suoi tifosi dopo la conclusione della sua esperienza con il club tedesco. Un messaggio breve, ma carico di riconoscenza, nel quale ha espresso tutta la sua gratitudine per il percorso vissuto e ha rivolto un pensiero affettuoso alla società e ai sostenitori. "Ciao cari tifosi del Bayer, vorrei ringraziarvi. Sono grato per tutto e auguro al club il meglio per il futuro e molti successi!", ha scritto il bosniaco, congedandosi con parole di stima e affetto prima di iniziare la sua nuova avventura con la Juventus, dove ha la grande possibilità di fare un'ulteriore step e salto di qualità da protagonista.
Alajbegovic alla Juve: il comunicato ufficiale
Questo il comunicato del club: "La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. nIl talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031. Esterno offensivo ambidestro, nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, Alajbegović arriva a Torino dopo un'esperienza da protagonista in Austria con la maglia del Salisburgo. Un’annata importante che lo ha visto collezionare 44 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da 13 reti e 4 assist, confermando un'evoluzione costante e un impatto immediato ad alti livelli.
Un profilo dinamico e versatile, abile nella gestione del pallone negli spazi stretti; la sua capacità di calciare con naturalezza con entrambi i piedi gli permette di essere imprevedibile su entrambe le fasce, dove ama puntare l'avversario per creare superiorità numerica. Cresciuto nei settori giovanili di Colonia prima e Bayer Leverkusen poi, in Germania ha completato la prima fase della sua maturazione, arrivando fino alla prima squadra e collezionando le prime prestigiose chiamate tra Bundesliga e Champions League. Nonostante la giovanissima età, Kerim vanta già una solida dimensione internazionale. Dopo aver fatto tutta la trafila con le selezioni giovanili della Bosnia ed Erzegovina, ne è diventato rapidamente un punto di riferimento fino a conquistare l'esordio con la Nazionale maggiore, con cui conta 11 presenze e 2 reti, tra cui un gol di rilievo firmato nella fase finale dell'ultimo Mondiale. Un talento puro, di grande personalità e prospettiva, pronto ora a mettere le sue qualità al servizio della causa bianconera. Benvenuto alla Juventus, Kerim!".
Le prime parole di Alajbegovic quanto è costato il bosniaco
"Dopo essere arrivati ieri all’Allianz Stadium, ho provato sensazioni bellissime. Non vedo l’ora di iniziare. Sono molto orgoglioso ed è un onore indossare questa maglia. Darò il massimo. Sono un calciatore a cui piace avere la palla tra i piedi. Mi piace calciatore in porta, fare assist, dribblare e crossare voglio dare molto in fase offensiva, e mi piace sempre giocare in avanti", ha dichiarato. E poi ha aggiunto: "Sono pronto per la Serie A e per il calcio italiano. Quando giochi per il club più grande in Italia devi sentirti onorato e lavorare molto duramente per migliorare", ha dichiarato Alajbegovic ai canali ufficiali bianconeri. L'accordo con il Bayer Leverkusen prevede un trasferimento a titolo definitivo per una cifra complessiva che potrà raggiungere i 35 milioni di euro: 30 milioni di parte fissa pagabile in quattro esercizi, ai quali si aggiungono cinque milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi oltre ad oneri accessori per il valore di 2 milioni di euro. Il talento classe 2007 ha invece firmato un contratto di lunga durata che conferma come la Juve voglia puntare su di lui per il futuro. Alajbegovic ha firmato infatti con fino al 30 giugno 2031 e percepirà uno stipendio di circa tre milioni di euro a stagione.
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Kolo Muani e Kerim Alajbegovic sono ufficialmente due nuovi giocatori della Juve. Il giovane fantasista e il francese hanno finalmente messo nero su bianco e ora possono iniziare la loro avventura insieme ai bianconeri. Per quanto riguarda il bosniaco si tratta di un colpo che vale per il presente e per il futuro, con Carnevali e Massara bravi a strapparlo alla concorrenza del Chelsea grazie anche alla mediazione di Pjanic. Un vero e proprio colpo per rinforzare l'attacco, che dopo una lunga Odissea ora vede tra i suoi nomi anche quello di Kolo Muani. Il francese è arrivato in Italia in mattinata e ha completato anche le visite mediche nel primo pomeriggio. I due sono presenti nella lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti per la tournée internazionale.
Visite mediche e firma: Kolo Muani è pronto a ripartire
Nella mattinata di oggi Kolo Muani è arrivato a Torino, dove ha dato ufficialmente il via alla sua nuova esperienza con la Juventus. Il primo appuntamento è stato quello di rito con le visite mediche, passaggio necessario prima della firma sul contratto che lo legherà nuovamente al club bianconero.
Per Kolo Muani si tratta di un ritorno fortemente voluto. Nei mesi trascorsi a Torino aveva conquistato la fiducia dell'ambiente grazie a gol e prestazioni, dimostrando di poter essere un riferimento offensivo capace di abbinare velocità e qualità. Caratteristiche che hanno spinto la Juventus a fare di tutto per riportarlo alla Continassa. Ora che è arrivata anche l'ufficialità dell'arrivo, sarà il momento di mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per la tournée e iniziare la preparazione insieme ai nuovi compagni. L'attesa è finita: Kolo Muani è tornato a casa.