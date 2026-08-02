Adzic scatena l'asta e c'è il sorpasso: dove possono andare lui e Joao Mario. Lucumì vuole la Juve, ma...

La Juventus continua a muoversi sul mercato tra operazioni in uscita e possibili rinforzi per la rosa. Da una parte il club bianconero si prepara a salutare Adzic, pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A con il Sassuolo. Dall’altra resta alta l’attenzione per il reparto difensivo, con Lucumì indicato come uno degli obiettivi principali. Il difensore del Bologna ha infatti messo i bianconeri in cima alle proprie preferenze, aspettando un possibile affondo del club torinese. Ma ci sono novità anche per un altro esubero: Joao Mario. Tre trattative diverse, ma entrambe destinate a incidere sulle strategie della Vecchia Signora.
Il Sassuolo supera il Cagliari nella corsa ad Adzic
L’avventura di Adzic alla Juventus sembra ormai arrivata ai titoli di coda, almeno temporaneamente. Dopo l’assist fornito a Oboavwoduo nell’amichevole contro il Nizza del 31 luglio, il classe 2006 si prepara a cambiare maglia. Il Sassuolo ha accelerato nelle ultime ore, riuscendo a superare la concorrenza del Cagliari per il talento montenegrino.
Il giocatore ha espresso il proprio gradimento verso la destinazione emiliana, dando il via libera all’operazione. Anche altri club avevano seguito il centrocampista bianconero, ma la società neroverde ha preso il comando della trattativa. La fumata bianca è attesa nei primi giorni della prossima settimana.
I dettagli dell’operazione Adzic
L’accordo tra Juventus e Sassuolo sarà impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero manterrà una parte del controllo sul futuro del giocatore grazie a una percentuale sulla futura rivendita. Per Adzic è previsto un progetto a lungo termine, con un contratto complessivo fino al 2031 attraverso la formula 1+4. La Juventus punta così a favorire la crescita del giovane talento attraverso un’esperienza con maggiore continuità. Il Sassuolo, invece, potrà valorizzare un profilo considerato di grande prospettiva. Restano da sistemare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio.
La Juventus punta Lucumì per la difesa
Parallelamente, la Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e ha individuato Lucumì come un obiettivo concreto. Il difensore colombiano del Bologna ha manifestato una preferenza per il trasferimento in bianconero. Il giocatore sarebbe in attesa di un’accelerazione da parte della Vecchia Signora per provare a completare il trasferimento. Il club torinese ha già presentato una prima proposta da circa 17 milioni di euro per convincere i rossoblù. La richiesta del Bologna, però, è superiore e si aggira intorno ai 25 milioni. La distanza economica rappresenta al momento il principale ostacolo da superare.
La concorrenza internazionale per Lucumì
La Juventus dovrà fare attenzione anche alla concorrenza del Como e degli interessamenti provenienti dall’estero per il difensore colombiano. Sul giocatore, infatti, hanno messo gli occhi due società della Super Lig turca e due club della Premier League. Gli interessamenti internazionali potrebbero aumentare la pressione sul Bologna, che punta a ottenere il massimo dalla cessione. I bianconeri, però, possono contare sulla volontà di Lucumì di vestire la maglia della Juventus. Il gradimento del giocatore potrebbe diventare un elemento importante nella trattativa. Ora resta da capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro sulla valutazione economica.
Joao Mario e la Fiorentina, la situazione
Tra gli esuberi c'è da registrare anche la cessione imminente di Joao Mario. L'esterno portoghese, dopo il prestito al Bologna degli ultimi sei mesi del campionato scorso, è pronto a fare nuovamente le valigie e lasciare la Vecchia Signora. Il terzino, infatti, è vicino a uscire: il portoghese piace alla Fiorentina, concentrata per adesso su altri fronti, ma desiderosa di regalarlo quanto prima a Fabio Grosso, che ha già dato l’ok all’operazione come lo stesso calciatore.
La Juventus continua a muoversi sul mercato tra operazioni in uscita e possibili rinforzi per la rosa. Da una parte il club bianconero si prepara a salutare Adzic, pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A con il Sassuolo. Dall’altra resta alta l’attenzione per il reparto difensivo, con Lucumì indicato come uno degli obiettivi principali. Il difensore del Bologna ha infatti messo i bianconeri in cima alle proprie preferenze, aspettando un possibile affondo del club torinese. Ma ci sono novità anche per un altro esubero: Joao Mario. Tre trattative diverse, ma entrambe destinate a incidere sulle strategie della Vecchia Signora.
Il Sassuolo supera il Cagliari nella corsa ad Adzic
L’avventura di Adzic alla Juventus sembra ormai arrivata ai titoli di coda, almeno temporaneamente. Dopo l’assist fornito a Oboavwoduo nell’amichevole contro il Nizza del 31 luglio, il classe 2006 si prepara a cambiare maglia. Il Sassuolo ha accelerato nelle ultime ore, riuscendo a superare la concorrenza del Cagliari per il talento montenegrino.
Il giocatore ha espresso il proprio gradimento verso la destinazione emiliana, dando il via libera all’operazione. Anche altri club avevano seguito il centrocampista bianconero, ma la società neroverde ha preso il comando della trattativa. La fumata bianca è attesa nei primi giorni della prossima settimana.
I dettagli dell’operazione Adzic
L’accordo tra Juventus e Sassuolo sarà impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero manterrà una parte del controllo sul futuro del giocatore grazie a una percentuale sulla futura rivendita. Per Adzic è previsto un progetto a lungo termine, con un contratto complessivo fino al 2031 attraverso la formula 1+4. La Juventus punta così a favorire la crescita del giovane talento attraverso un’esperienza con maggiore continuità. Il Sassuolo, invece, potrà valorizzare un profilo considerato di grande prospettiva. Restano da sistemare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio.