Adzic scatena l'asta e c'è il sorpasso: dove possono andare lui e Joao Mario. Lucumì vuole la Juve, ma...

La Juventus continua a muoversi sul mercato tra operazioni in uscita e possibili rinforzi per la rosa. Da una parte il club bianconero si prepara a salutare Adzic , pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A con il Sassuolo . Dall’altra resta alta l’attenzione per il reparto difensivo, con Lucumì indicato come uno degli obiettivi principali. Il difensore del Bologna ha infatti messo i bianconeri in cima alle proprie preferenze, aspettando un possibile affondo del club torinese. Ma ci sono novità anche per un altro esubero: Joao Mario . Tre trattative diverse, ma entrambe destinate a incidere sulle strategie della Vecchia Signora.

Il giocatore ha espresso il proprio gradimento verso la destinazione emiliana, dando il via libera all’operazione. Anche altri club avevano seguito il centrocampista bianconero, ma la società neroverde ha preso il comando della trattativa. La fumata bianca è attesa nei primi giorni della prossima settimana.

I dettagli dell’operazione Adzic

L’accordo tra Juventus e Sassuolo sarà impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero manterrà una parte del controllo sul futuro del giocatore grazie a una percentuale sulla futura rivendita. Per Adzic è previsto un progetto a lungo termine, con un contratto complessivo fino al 2031 attraverso la formula 1+4. La Juventus punta così a favorire la crescita del giovane talento attraverso un’esperienza con maggiore continuità. Il Sassuolo, invece, potrà valorizzare un profilo considerato di grande prospettiva. Restano da sistemare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio.