Spalletti parla con Gatti e coccola Celik, Yildiz reagisce da bordo campo: i retroscena di Juve-Nizza

Novanta minuti hanno raccontato il campo, ma il vero spettacolo è passato anche dai dettagli. Tra sorrisi, gesti d'intesa, consigli sussurrati e incoraggiamenti, la sfida tra Juventus e Nizza ha regalato tanti retroscena che hanno impreziosito il successo bianconero. Momenti sfuggiti alle telecamere principali, ma capaci di raccontare il clima che si è respirato dentro e fuori dal campo: episodi spontanei, piccoli gesti e scene che hanno fotografato l'unità del gruppo e l'atmosfera vissuta durante tutto il pomeriggio bianconero. Ecco i dietro le quinte più curiosi della sfida.
Carnevali e Chiellini accolgono la Juve
Il conto alla rovescia verso il fischio d'inizio è stato scandito da piccoli gesti che raccontano un gruppo unito. Prima di scendere in campo, Cambiaso e Miretti hanno iniziato a distribuirsi spallate, un modo semplice ma efficace fai per trasmettere adrenalina e alleggerire la tensione degli ultimi minuti prima della partita. Sorrisi, qualche battuta e tanta voglia di caricarsi a vicenda. Ad attendere la squadra all'arrivo c'erano anche Giorgio Chiellini e Giovanni Carnevali, che hanno accolto giocatori e staff.
La presenza della dirigenza è sicuramente un punto a favore per la squadra di Spalletti, che sta lavorando per cercare di eliminare i punti deboli dello scorso anno. E anche se il mister non ha potuto contare su un undici completo, in campo si sono viste delle buone trame, anche tra Locatelli e Douglas Luiz, pizzicati a dialogare a fine primo tempo...
Il dialogo tra Locatelli e Douglas Luiz
Anche durante i momenti di pausa non sono mancati gesti che raccontano la solidità del gruppo. Come quando Locatelli si è seduto su una panchina accanto a Douglas Luiz (con Gatti in mezzo e Di Gregorio sul versante opposto) e ha approfittato della pausa per confrontarsi con il centrocampista brasiliano. Un semplice scambio di battutte per organizzarsi al meglio nelle uscite e nel pressing e per decidere come sganciarsi nel modo giusto e senza lasciare buchi. Un dialogo che però non è servito a molto visto che Spalletti nella ripresa ha preferito far rifiatare il sudamericano, reduce da tre buone amichevoli e con la voglia di voler convincere la società a puntare su di lui. "Sono tornato per restare" ha detto. Ce la sta mettendo tutta, almeno sul campo. A bordocampo il dialogo tra i due mediani non è stata l'unica cosa che ha riempito il dietro le quinte del match...
Le attenzioni di Spalletti e il pugno di Yildiz: il gol di Oboavwoduo emoziona tutti
A bordocampo non sono passati inosservati nemmeno i movimenti di Spalletti. Dopo essersi confrontato con Gatti, al quale ha fornito alcune indicazioni tecniche durante una pausa del gioco, il commissario tecnico ha rivolto la propria attenzione a Celik. Un gesto affettuoso, quasi paterno: una carezzae un sorriso che il terzino ha accolto con evidente soddisfazione. L'immagine più significativa del pomeriggio, però, è arrivata al momento del raddoppio firmato da Oboavwoduo.
Mentre il giovane inglese faceva esplodere di gioia i tifosi bianconeri, Yildiz osservava la scena da bordocampo. Seduto sul prato, con la schiena appoggiata al palo del gazebo, il numero 10 ha seguito l'azione fino al gol e ha reagito con un pugno chiuso alzato verso il campo, un'esultanza spontanea e sincera che ha raccontato tutta la felicità per la rete del compagno. Un gesto semplice, ma che fotografa perfettamente lo spirito di una Juventus che festeggia i successi dei singoli come una vittoria di tutto il gruppo.
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Novanta minuti hanno raccontato il campo, ma il vero spettacolo è passato anche dai dettagli. Tra sorrisi, gesti d'intesa, consigli sussurrati e incoraggiamenti, la sfida tra Juventus e Nizza ha regalato tanti retroscena che hanno impreziosito il successo bianconero. Momenti sfuggiti alle telecamere principali, ma capaci di raccontare il clima che si è respirato dentro e fuori dal campo: episodi spontanei, piccoli gesti e scene che hanno fotografato l'unità del gruppo e l'atmosfera vissuta durante tutto il pomeriggio bianconero. Ecco i dietro le quinte più curiosi della sfida.
Carnevali e Chiellini accolgono la Juve
Il conto alla rovescia verso il fischio d'inizio è stato scandito da piccoli gesti che raccontano un gruppo unito. Prima di scendere in campo, Cambiaso e Miretti hanno iniziato a distribuirsi spallate, un modo semplice ma efficace fai per trasmettere adrenalina e alleggerire la tensione degli ultimi minuti prima della partita. Sorrisi, qualche battuta e tanta voglia di caricarsi a vicenda. Ad attendere la squadra all'arrivo c'erano anche Giorgio Chiellini e Giovanni Carnevali, che hanno accolto giocatori e staff.
La presenza della dirigenza è sicuramente un punto a favore per la squadra di Spalletti, che sta lavorando per cercare di eliminare i punti deboli dello scorso anno. E anche se il mister non ha potuto contare su un undici completo, in campo si sono viste delle buone trame, anche tra Locatelli e Douglas Luiz, pizzicati a dialogare a fine primo tempo...