Spalletti parla con Gatti e coccola Celik, Yildiz reagisce da bordo campo: i retroscena di Juve-Nizza

Il dialogo tra Locatelli e Douglas Luiz

Anche durante i momenti di pausa non sono mancati gesti che raccontano la solidità del gruppo. Come quando Locatelli si è seduto su una panchina accanto a Douglas Luiz (con Gatti in mezzo e Di Gregorio sul versante opposto) e ha approfittato della pausa per confrontarsi con il centrocampista brasiliano. Un semplice scambio di battutte per organizzarsi al meglio nelle uscite e nel pressing e per decidere come sganciarsi nel modo giusto e senza lasciare buchi. Un dialogo che però non è servito a molto visto che Spalletti nella ripresa ha preferito far rifiatare il sudamericano, reduce da tre buone amichevoli e con la voglia di voler convincere la società a puntare su di lui. "Sono tornato per restare" ha detto. Ce la sta mettendo tutta, almeno sul campo. A bordocampo il dialogo tra i due mediani non è stata l'unica cosa che ha riempito il dietro le quinte del match...