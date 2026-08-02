Nuovi acquisti, rientri e… indizi mercato: i convocati della Juve contro Chelsea, Inter e Palermo

La Juventus è pronta: inizia la tournée internazionale. Dopo aver disputato tre amichevoli tra Svizzera, Basilea e la Continassa, i bianconeri voleranno prima a Hong Kong e poi si trasferiranno in Australia per continuare la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati e tra i trentuno nomi ci sono diverse importanti novità: spiccano Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, i colpi ufficializzati nelle ultime ore. Non solo nuovi: ci sono anche due esclusioni legate al mercato.

I convocati di Spalletti per la tournée Per le amichevoli contro Chelsea, Inter e Palermo, Luciano Spalletti ha convocato 31 bianconeri. Presenti tre acquisti estivi, con il numero numero 9 Kolo Muani come apripista. Non compare il nome di Jeff Ekhator, alle prese con l'infortunio accusato nell'amichevole contro il Basilea. Tra gli attaccanti c'è anche Kenan Yildiz: il numero 10 bianconero è alle prese con la tendinopatia che lo accompagna dalla fine della scorsa stagione. Non è presente, invece, Khephren Thuram. Il francese resterà a Torino per continuare le terapie e risolvere la sindrome femoro-rotulea che si trascina anche lui da mesi. Non compaiono i nomi di Adzic e Joao Mario: i due sono ormai prossimi alla cessione. Per il montenegrino c'è il Sassuolo, mentre l'ex Porto passerà presto alla Fiorentina. Anche in tournée, Spalletti testerà diversi giovani che si giocano la possibilità di restare in prima squadra nel corso della stagione. Ecco, di seguito, la lista completa:

PORTIERI: Mattia Perin, Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Sebastiano Nava;

DIFENSORI: Zeki Celik, Gleison Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Andrea Cambiaso, Juan Cabal, Javier Gil Puche;

CENTROCAMPISTI: Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Arthur, Fabio Miretti, Weston McKennie, Augusto Owusu;

ATTACCANTI: Francisco Conceiçao, Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz, Edon Zhegrova, Jeremie Boga, Arkadiusz Milik, Jonathan David, Justin Oboavwoduo, Adin Licina, Aarman Durmisi, Kerim Alajbegovic. Juventus Kolo Muani è il nuovo 9 della Juve! Il bentornato e l’arrivo di Alajbegovic con Pjanic cicerone Il programma estivo della Juventus Pareggio nel primo test amichevole contro il Basilea, poi due vittorie contro Standard Liegi e Nizza per la Juventus. Adesso, i bianconeri saranno attesi da tre partite tra Hong Kong e Australia prima di rientrare a Torino per la classica amichevole in famiglia contro la Next Gen, in programma lunedì 17 agosto alle ore 18. Il prossimo impegno sarà l'amichevole contro il Chelsea, che si giocherà mercoledì 5 agosto a Hong Kong alle ore 13:45 italiane. Poi la Juventus volerà a Perth, in Australia, per altre due amichevoli. Sabato 8 agosto, alle ore 12.00 italiane, ci sarà il test contro l'Inter, mentre martedì 11 agosto, sempre alle 12.00, l'avversario sarà il Palermo. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE