La Juve da conquistare, ora ci si gioca tutto: chi deve convincere Spalletti per un'occasione

Juve, da Miretti a Cambiaso: la situazione

E in uscita finora nessuno è andato a bussare alla porta dei dirigenti juventini con convinzione per l’olandese. Discorso differente per Fabio Miretti: gli ammiratori ci sono, e anche parecchi – per quanto di solito interessati solo al prestito – ma finora la Juve ha temporeggiato pure per una questione di liste. In questo giro di esami può finirci addirittura Andrea Cambiaso: non che sia in discussione, tutt’altro, ma le prestazioni del terzino azzurro sono meno brillanti rispetto ai tempi in cui lo cercava addirittura il Manchester City.