Oltre Alajbegovic e Kolo Muani, spazio Juve per un altro colpo! E attenzione a quei tre…

Lo spazio per un altro colpo simile a Kolo Muani e Alajbegovic c’è ancora. Ma almeno un sacrificio importante diventerà presto necessario: oggi in casa Juve sono tutti da considerare sul mercato, fatta eccezione per il solo Kenan Yildiz , per il quale la volontà della proprietà è quella di resistere a qualunque assalto (anche all’eventuale nuovo blitz dell’ Arsenal ). In uscita ci sono Federico Gatti e Nico Gonzalez , due giocatori che insieme possono portare in dote oltre 40 milioni . Ma attenzione a Francisco Conceiçao , Gleison Bremer e Andrea Cambiaso : se arriveranno delle offerte la Juve le ascolterà. Anche perché le necessità di Spalletti non si limitano ai due blitz della scorsa settimana per il reparto offensivo.

Niente Cagliari: blitz decisivo del Sassuolo per Adzic

La Juve continua a lavorare sul mercato in uscita. Con due obiettivi: snellire la rosa e incassare quanto più possibile per finanziare i prossimi rinforzi. In questo contesto sono ormai vicinissime due operazioni che riguardano Vasilije Adzic e Joao Mario, entrambi destinati a lasciare Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma con destinazioni differenti. I due tesserati bianconeri, proprio per le vicende di mercato che li riguardano da vicino, non sono partiti per la tournée tra Hong Kong e Perth. Per Adzic, dopo essere stato corteggiato a lungo dal Cagliari (piaceva tantissimo al tecnico dei sardi Pisacane), la nuova strada porta al Sassuolo. Il talento montenegrino è a un passo dal trasferimento in neroverde. L’intesa tra i club è in fase avanzata e la formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe al Sassuolo di valutare il giocatore nel corso della stagione mantenendo la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo al termine dell’annata. Decisivo il sorpasso sul Cagliari, che sta permettendo all’ex club di Giovanni Carnevali di chiudere una trattativa importante per la felicità di Alberto Aquilani. Adzic ha bisogno di giocare con continuità per completare il proprio percorso di crescita, un’opportunità che difficilmente avrebbe nell’attuale contesto bianconero: Spalletti, infatti, l’ha rimandato.