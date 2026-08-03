Oltre Alajbegovic e Kolo Muani, spazio Juve per un altro colpo! E attenzione a quei tre…

TORINO - Non cambia il mondo, certo. Ma qualcosa cambia. Il riferimento è alla formula con la quale il Psg ha lasciato Randal Kolo Muani alla Juve, un titolo definitivo che i bianconeri avevano provato ad aggirare in ogni modo. A metà settimana sembrava fatta. L’ultimatum dei francesi, però, ha complicato la macchina burocratica in azione: prendere o lasciare, ma sui 38 milioni dell’operazione (più 12 di bonus e 3.2 di commissioni agli agenti che hanno curato la trattativa) non c’è stato margine per trattare. Kolo Muani è un’operazione da oltre 50 milioni, se si considera pure il prezzo del prestito oneroso di un anno e mezzo fa. E lo stipendio è da top player: 5 milioni per 5 anni. La doppia intesa portata a termine dalla Juve in queste ore cambia gli scenari da qui alla fine del mercato? Sì, ma fortunatamente per Carnevali e Massara non in maniera sostanziale.
Quanto pesa Kolo Muani sul bilancio della Juve: cifre e confronto con Vlahovic
Obbligatorio ripartire dal francese per entrare nel vivo del discorso legato al bilancio: la quota ammortamento relativa al cartellino di Kolo Muani ammonterà a 7.5 milioni di euro per la stagione corrente. A questa quota si aggiungono i quasi 10 milioni di euro lordi di stipendio: totale 17.5. Cifra che lo rende il giocatore attualmente più oneroso in organico, ma che si distanzia notevolmente dal costo di Dusan Vlahovic nell’ultimo esercizio: circa 41 milioni. Uno sproposito, sì, ma perché l’accordo raggiunto a gennaio 2022 prevedeva una distribuzione crescente dei costi legati alle commissioni. Per Kerim Alajbegovic, invece, la quota di costo annuo è di poco inferiore ai 12 milioni tra ammortamento e stipendio. Tra il francese e il bosniaco, dunque, il peso a bilancio ammonta a meno di 30 milioni per questo esercizio. Se Kolo Muani fosse arrivato in prestito, con la formula che stavano definendo Juve e Psg nei giorni scorsi (al di là del riscatto legato all’approdo dei bianconeri alle coppe europee ormai venuto meno), Carnevali e Massara avrebbero potuto prevedere sul bilancio corrente un risparmio di quasi 5 milioni. Non pochi, per una società che finora è riuscita ad incassare una somma considerevole dalle cessioni soltanto dal passaggio di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds.
Mercato Juve: i giocatori in uscita
Lo spazio per un altro colpo simile a Kolo Muani e Alajbegovic c’è ancora. Ma almeno un sacrificio importante diventerà presto necessario: oggi in casa Juve sono tutti da considerare sul mercato, fatta eccezione per il solo Kenan Yildiz, per il quale la volontà della proprietà è quella di resistere a qualunque assalto (anche all’eventuale nuovo blitz dell’Arsenal). In uscita ci sono Federico Gatti e Nico Gonzalez, due giocatori che insieme possono portare in dote oltre 40 milioni. Ma attenzione a Francisco Conceiçao, Gleison Bremer e Andrea Cambiaso: se arriveranno delle offerte la Juve le ascolterà. Anche perché le necessità di Spalletti non si limitano ai due blitz della scorsa settimana per il reparto offensivo.
Niente Cagliari: blitz decisivo del Sassuolo per Adzic
La Juve continua a lavorare sul mercato in uscita. Con due obiettivi: snellire la rosa e incassare quanto più possibile per finanziare i prossimi rinforzi. In questo contesto sono ormai vicinissime due operazioni che riguardano Vasilije Adzic e Joao Mario, entrambi destinati a lasciare Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma con destinazioni differenti. I due tesserati bianconeri, proprio per le vicende di mercato che li riguardano da vicino, non sono partiti per la tournée tra Hong Kong e Perth. Per Adzic, dopo essere stato corteggiato a lungo dal Cagliari (piaceva tantissimo al tecnico dei sardi Pisacane), la nuova strada porta al Sassuolo. Il talento montenegrino è a un passo dal trasferimento in neroverde. L’intesa tra i club è in fase avanzata e la formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe al Sassuolo di valutare il giocatore nel corso della stagione mantenendo la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo al termine dell’annata. Decisivo il sorpasso sul Cagliari, che sta permettendo all’ex club di Giovanni Carnevali di chiudere una trattativa importante per la felicità di Alberto Aquilani. Adzic ha bisogno di giocare con continuità per completare il proprio percorso di crescita, un’opportunità che difficilmente avrebbe nell’attuale contesto bianconero: Spalletti, infatti, l’ha rimandato.
Joao Mario alla Fiorentina: accordo con la Juve e visite mediche
Parallelamente procede anche la trattativa che porterà Joao Mario alla Fiorentina. Il club viola ha accelerato nelle ultime settimane e ha trovato un’intesa di massima con la Juve sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con una cifra per l’eventuale acquisto definitivo che dovrebbe aggirarsi tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli burocratici, ma in giornata si svolgeranno le visite mediche. Per il laterale portoghese, rientrato alla Juve dopo l’esperienza in prestito al Bologna, si profila così una nuova occasione in Serie A. La Fiorentina lo considera un profilo già rodato per il campionato italiano. Alla Continassa, invece, già da tempo lo ritenevano fuori dal progetto: non ha mai convinto Spalletti sin dai primi mesi del tecnico a Torino, al netto di un’esperienza internazionale già consolidata dal laterale ai tempi del Porto.
La strategia sui giovani e il futuro di Joao Mario
Le due operazioni confermano la strategia del club bianconero in questa fase del mercato: creare spazio in rosa e ridurre il numero degli esuberi. Su Adzic la Juve mantiene ancora volentieri il controllo: è un classe 2006 molto promettente, che ha solo bisogno di giocare con continuità. Difficile, invece, ritenere Joao Mario futuribile per i bianconeri. Ci si aspettava molto di più dal portoghese, deludente nella breve parentesi a Torino. Lo scambio con Alberto Costa grida ancora vendetta, così come uno stipendio da oltre 2 milioni netti a stagione che l’ha sostanzialmente reso invendibile in questa sessione.
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TORINO - Non cambia il mondo, certo. Ma qualcosa cambia. Il riferimento è alla formula con la quale il Psg ha lasciato Randal Kolo Muani alla Juve, un titolo definitivo che i bianconeri avevano provato ad aggirare in ogni modo. A metà settimana sembrava fatta. L’ultimatum dei francesi, però, ha complicato la macchina burocratica in azione: prendere o lasciare, ma sui 38 milioni dell’operazione (più 12 di bonus e 3.2 di commissioni agli agenti che hanno curato la trattativa) non c’è stato margine per trattare. Kolo Muani è un’operazione da oltre 50 milioni, se si considera pure il prezzo del prestito oneroso di un anno e mezzo fa. E lo stipendio è da top player: 5 milioni per 5 anni. La doppia intesa portata a termine dalla Juve in queste ore cambia gli scenari da qui alla fine del mercato? Sì, ma fortunatamente per Carnevali e Massara non in maniera sostanziale.
Quanto pesa Kolo Muani sul bilancio della Juve: cifre e confronto con Vlahovic
Obbligatorio ripartire dal francese per entrare nel vivo del discorso legato al bilancio: la quota ammortamento relativa al cartellino di Kolo Muani ammonterà a 7.5 milioni di euro per la stagione corrente. A questa quota si aggiungono i quasi 10 milioni di euro lordi di stipendio: totale 17.5. Cifra che lo rende il giocatore attualmente più oneroso in organico, ma che si distanzia notevolmente dal costo di Dusan Vlahovic nell’ultimo esercizio: circa 41 milioni. Uno sproposito, sì, ma perché l’accordo raggiunto a gennaio 2022 prevedeva una distribuzione crescente dei costi legati alle commissioni. Per Kerim Alajbegovic, invece, la quota di costo annuo è di poco inferiore ai 12 milioni tra ammortamento e stipendio. Tra il francese e il bosniaco, dunque, il peso a bilancio ammonta a meno di 30 milioni per questo esercizio. Se Kolo Muani fosse arrivato in prestito, con la formula che stavano definendo Juve e Psg nei giorni scorsi (al di là del riscatto legato all’approdo dei bianconeri alle coppe europee ormai venuto meno), Carnevali e Massara avrebbero potuto prevedere sul bilancio corrente un risparmio di quasi 5 milioni. Non pochi, per una società che finora è riuscita ad incassare una somma considerevole dalle cessioni soltanto dal passaggio di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds.