"Un sogno per tanti": Alajbegovic alla Juve tra Stadium e messaggi, Pjanic indica la strada

La scelta del cuore e la fiducia nel progetto bianconero

Le occasioni non mancavano e le alternative erano di altissimo livello. Chelsea e Atalanta rappresentavano opportunità concrete per il futuro del giovane bosniaco, ma alla fine è stata la Juventus a conquistare il suo cuore. Un ruolo fondamentale lo ha avuto proprio Pjanic, che con la sua esperienza ha saputo raccontare cosa significhi crescere in bianconero. Una testimonianza capace di fare la differenza nel momento della decisione. Anche i tifosi hanno percepito l'importanza di questo legame, riempiendo i social di messaggi di affetto e gratitudine nei confronti dell'ex numero 5. Per molti, il suo contributo è stato decisivo quanto un assist sul terreno di gioco. Un'altra dimostrazione di quanto il suo rapporto con la Juventus non si sia mai realmente interrotto.