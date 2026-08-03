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"Non era finita", Kolo Muani infiamma il mondo Juve. "Ho ancora più voglia di vincere"

L'attaccante francese e le prime parole dopo il suo ritorno in bianconero: "Una scelta logica"
4 min
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"Finalmente ci sono riuscito". Kolo Muani ha ritrovato la Juve un po' come Ulisse la sua Itaca. Dopo 18 mesi in cui i bianconeri hanno cercato di riportarlo a Torino, sono riusciti nell'intento grazie anche alla voglia dell'attaccante di tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora. "Era da tempo che desideravo tornare..." ed eccolo di nuovo qui, alla Juve. L'ex Psg è già partito con la squadra alla volta della tournée tra Hong Kong e Perth, ora avrà tempo per ritrovare la miglior condizione e iniziare questo nuovo percorso agli ordini di Spalletti

Kolo Muani: "Juve una scelta logica"

Ed è stato proprio Kolo Muani a parlare ai canali ufficiali del club: "Finalmente ci sono riuscito, sono contentissimo e mi sento sollevato. Era da tempo che desideravo tornare e il momento è arrivato. Penso che questa sia una storia che non è finita e volevo portare a termine quello che ho iniziato, per cui ho fatto tutto il possibile per tornare e voglio continuare a scrivere questa bella storia".

L'attacccante francese ha proseguito: "La Juventus mi ha accolto come una famiglia, è una grande famiglia e i tifosi mi hanno trasmesso tanto affetto. Anche il club mi ha fatto sentire il suo affetto e io voglio ricambiarlo. Tutto questo mi ha fatto sempre venire voglia di tornare e non l'ho mai nascosto, per cui per me venire qui è stata una scelta logica".

Il nuovo Kolo Muani e il messaggio ai tifosi

A chiudere Kolo Muani ha parlato dell'odissea vissuta in questi mesi: "In ogni sessione di mercato ho cercato di tornare, per me è stato logico venire qui, per giocare ancora con la Juventus e segnare per i tifosi e per il club. Dopo 18 mesi, ora sono un giocatore con ancora più voglia di segnare, di brillare e soprattutto vincere dei trofei. Sono contentissimo di ritrovare i tifosi bianconeri, non vedo l'ora di rivederli allo Stadium e soprattutto di segnare dei gol e alzare trofei. Forza Juve"

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