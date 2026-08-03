"Non era finita", Kolo Muani infiamma il mondo Juve. "Ho ancora più voglia di vincere"

"Finalmente ci sono riuscito". Kolo Muani ha ritrovato la Juve un po' come Ulisse la sua Itaca . Dopo 18 mesi in cui i bianconeri hanno cercato di riportarlo a Torino, sono riusciti nell'intento grazie anche alla voglia dell'attaccante di tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora. "Era da tempo che desideravo tornare..." ed eccolo di nuovo qui, alla Juve. L'ex Psg è già partito con la squadra alla volta della tournée tra Hong Kong e Perth, ora avrà tempo per ritrovare la miglior condizione e iniziare questo nuovo percorso agli ordini di Spalletti .

Ed è stato proprio Kolo Muani a parlare ai canali ufficiali del club: " Finalmente ci sono riuscito, sono contentissimo e mi sento sollevato . Era da tempo che desideravo tornare e il momento è arrivato. Penso che questa sia una storia che non è finita e volevo portare a termine quello che ho iniziato, per cui ho fatto tutto il possibile per tornare e voglio continuare a scrivere questa bella storia".

L'attacccante francese ha proseguito: "La Juventus mi ha accolto come una famiglia, è una grande famiglia e i tifosi mi hanno trasmesso tanto affetto. Anche il club mi ha fatto sentire il suo affetto e io voglio ricambiarlo. Tutto questo mi ha fatto sempre venire voglia di tornare e non l'ho mai nascosto, per cui per me venire qui è stata una scelta logica".

Il nuovo Kolo Muani e il messaggio ai tifosi

A chiudere Kolo Muani ha parlato dell'odissea vissuta in questi mesi: "In ogni sessione di mercato ho cercato di tornare, per me è stato logico venire qui, per giocare ancora con la Juventus e segnare per i tifosi e per il club. Dopo 18 mesi, ora sono un giocatore con ancora più voglia di segnare, di brillare e soprattutto vincere dei trofei. Sono contentissimo di ritrovare i tifosi bianconeri, non vedo l'ora di rivederli allo Stadium e soprattutto di segnare dei gol e alzare trofei. Forza Juve".

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