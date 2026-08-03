"Pieno di sogni, vado via da uomo. È una mentalità": lascia la Juve dopo 7 anni, la lettera commuove

Sette anni vissuti in bianconero, dalla trafila nel settore giovanile fino al sogno realizzato dell'esordio in Serie A. Leonardo Cerri saluta la Juventus con una lunga lettera carica di emozione e gratitudine, ripercorrendo un percorso che lo ha visto crescere dalle giovanili alla Next Gen (qui il calendario della prossima stagione), fino alla prima presenza con la Prima Squadra contro l'Udinese nel 2024. Ora, per l'attaccante, si apre un nuovo capitolo della carriera: l'avventura in Francia con il Grenoble, in Ligue 2, dopo aver lasciato un messaggio d'addio che racchiude tutto il significato dei suoi sette anni in bianconero.
Cerri e la lettera d'addio alla Juve
E il saluto di Cerri alla Juve inizia proprio così: "Cara JUVE. Dopo 7 anni indimenticabili, è arrivato il momento di dire arrivederci. Quando sono arrivato a Torino ero un ragazzo con tanti sogni; me ne vado da uomo, con il cuore pieno di ricordi e la consapevolezza di aver dato tutto me stesso per questa maglia. un grazie va alla società per la fiducia, per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia gloriosa e per avermi insegnato cosa significa davvero la cultura del lavoro e della vittoria. Ma il più grande ringraziamento va ai compagni agli allenatori e allo staff e a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno,grazie per essere stati la mia seconda famiglia. Abbiamo riso, lottato e sudato insieme ogni singolo giorno.
Portare a termine questo percorso con voi è stato un privilegio. Lascio Torino con la testa alta e il cuore pieno di gratitudine. La Juventus non è solo una squadra di calcio, è una mentalità: 'Fino Alla Fine' non è mai stato solo una frase per me, ma un modo di vivere che porterò sempre con me, ovunque mi porterà il mio cammino. Grazie di tutto, Juve. Sarai sempre parte di me".
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