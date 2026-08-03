"Pieno di sogni, vado via da uomo. È una mentalità": lascia la Juve dopo 7 anni, la lettera commuove

Cerri e la lettera d'addio alla Juve

E il saluto di Cerri alla Juve inizia proprio così: "Cara JUVE. Dopo 7 anni indimenticabili, è arrivato il momento di dire arrivederci. Quando sono arrivato a Torino ero un ragazzo con tanti sogni; me ne vado da uomo, con il cuore pieno di ricordi e la consapevolezza di aver dato tutto me stesso per questa maglia. un grazie va alla società per la fiducia, per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia gloriosa e per avermi insegnato cosa significa davvero la cultura del lavoro e della vittoria. Ma il più grande ringraziamento va ai compagni agli allenatori e allo staff e a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno,grazie per essere stati la mia seconda famiglia. Abbiamo riso, lottato e sudato insieme ogni singolo giorno.