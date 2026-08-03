Adzic lascia la Juve... che tiene il controllo: accordo raggiunto con il Sassuolo

A volte un trasferimento non rappresenta un addio, ma semplicemente una tappa nel percorso di crescita. È il caso di Vasilije Adzic, pronto a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo dopo due stagioni vissute tra Juventus Next Gen e prima squadra. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, una formula che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione le intenzioni del club bianconero. La Vecchia Signora, infatti, non vuole perdere il controllo sul talento montenegrino e si è riservata la possibilità di riportarlo a Torino qualora la sua crescita dovesse confermare le aspettative. Quindi il bel assist contro il Nizza è stata l'ultima giocata del montenegrino in bianconero prima dell'addio, visto che non è partito con la squadra per la tournée.

Il controriscatto è il segnale della fiducia della Juventus La formula scelta per il trasferimento è tutto fuorché casuale. Il diritto di controriscatto inserito dalla Juventus rappresenta una precisa presa di posizione sul futuro di Adzic. Il club bianconero continua a credere nelle qualità del centrocampista e non intende rinunciare definitivamente a un giocatore considerato tra i prospetti più interessanti della sua generazione. L'idea è quella di consentirgli di trovare quella continuità che, inevitabilmente, a Torino è mancata. Tra la concorrenza in prima squadra e il percorso condiviso con la Next Gen, Adzic ha avuto poche occasioni per esprimere tutto il proprio potenziale. Eppure, nei momenti in cui è stato chiamato in causa, ha lasciato intravedere qualità tecniche e personalità. Tra le immagini che i tifosi juventini conservano con maggiore piacere c'è ancora il gol segnato contro l'Inter, una rete che aveva acceso l'entusiasmo e confermato le sue qualità.

Juventus La nuova Juve riparte da Hong Kong: primo allenamento prima del Chelsea Al Sassuolo di Aquilani per trovare continuità La destinazione Sassuolo appare ideale per il prosieguo della sua crescita. Nel progetto tecnico guidato da Aquilani, Adzic potrà contare su maggiori opportunità per accumulare minuti, responsabilità ed esperienza in Serie A, elementi fondamentali per un giocatore della sua età. L'obiettivo della Juventus è chiaro: permettere al centrocampista di misurarsi con continuità nel massimo campionato senza perdere il controllo sul suo cartellino. Il Sassuolo, da parte sua, aggiunge qualità e prospettiva a una rosa che punta su giovani di talento e su un calcio propositivo, caratteristiche che sembrano sposarsi perfettamente con quelle del montenegrino. Per Adzic si apre così un nuovo capitolo. Lontano da Torino, ma con lo sguardo dei bianconeri sempre puntato su di lui. Perché il trasferimento in neroverde non è la fine di una storia, bensì un investimento sul futuro. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE