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Oboavwoduo, occhio alla nuova idea di Spalletti: dalla Next Gen al passato con Guardiola

Justin sta convincendo il tecnico a confermarlo in prima squadra per giocarsi le sue chance
2 min
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Voi lo riuscite a pronunciare Oboavwoduo (o-boà voduo)? Spalletti non tanto, quindi scegli il nome di battesimo: Justin, decisamente più semplice, ma non rinuncia a chiamarlo durante partite e allenamenti, perché intravede un talento da plasmare ed è molto intrigato dall’idea di inserirlo nel giro della prima squadra. D’altronde, prima di Spalletti, lo aveva notato un certo Pep Guardiola che lo ha pescato nelle giovanili del City, dandogli qualche opportunità in prima squadra. La Juve lo ha preso a gennaio e lo ha messo in Next Gen dove ha giocato otto partite segnando un gol in Serie C.

L'eurogol che riscrive il futuro

In questo ritiro si è fatto notare soprattutto per lo spettacolare gol contro il Nizza e mercoledì contro il Chelsea avrà ancora qualche a minuto a disposizione. Ma chi è Oboavwoduo? Punta centrale, veloce e forte fisicamente, inglese, è nato a Manchester, con origini nigeriane, compirà 20 anni a fine agosto. Per lui si prospetta la possibilità di frequentare la prima squadra o un’altra stagione in Next Gen. Molto dipenderà dalle prossime amichevoli.

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