Joao Mario dalla Juve alla Fiorentina, è ufficiale: formula e cifre del trasferimento

Le cifre del trasferimento

Il club bianconero in una nota ha anche ufficializzato quelle che sono le cifre dell'affare Joao Mario: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes a fronte di un corrispettivo di € 1,8 milioni, pagabili in un singolo esercizio. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 9,5 milioni, pagabili in tre esercizi".

"Venire qui una scelta facile"

Joao Mario ha subito rilasciato le prime parole da calciatore della Fiorentina ai canali ufficiali del club: "Sono molto felice di essere qua. La Fiorentina è una grande squadra e quindi non vedo l'ora che inizi la stagione e di ottenere molte vittorie insieme. Il centro sportivo è incredibile, mi ha davvero sorpreso. Le strutture sono di prim'ordine, quindi abbiamo tutto ciò che serve per fare un ottimo lavoro qui, e spero che sarà una stagione ricca di successi. Dei miei nuovi compagni non conosco nessuno. So che ci sono alcuni brasiliani, che quindi parlano portoghese come me, ma come compagni di squadra no. Ma spero di conoscerli bene adesso. A convincermi a venire qui è stato tutto ciò che riguarda la storia Fiorentina: cosa rappresenta come squadra e come città. Inoltre mi è piaciuto molto il progetto che mi hanno presentato. Quindi, senza dubbio, per me è stata una scelta facile. Ai tifosi dico solo che non vedo l'ora di vederli allo stadio e lavoreremo sodo per regalare loro tante gioie nel corso della stagione".

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