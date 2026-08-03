Il portiere dal Napoli, l'assist per Lucumì e una cessione spiega tutto: le ultime sul mercato Juve

Il mercato della Juve sta vivendo, da alcune ore, di forti accelerate. Gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic nelle scorse ore, le partenze di Adzic a Sassuolo e Joao Mario direzione Fiorentina di quest'oggi. Eppure c'è ancora molto lavoro da fare, sia in entrata che in uscita. Le ultimissime novità sulla campagna acquisti bianconera nell'appuntamento quotidiano targato Tuttosport con 'Aperimercato', la rubrica in onda dal lunedì al venerdì su YouTube. In studio con Cristiano Corbo a fare il punto Paolo Pirisi.

"Juve, capitolo portiere: Vicario..." Proprio Paolo Pirisi racconta le ultime novità, andando per reparto. Si comincia dalla porta: "Vicario è il portiere più prendibile: il Tottenham ha aperto al prestito, soluzione light dal punto di vista dei costi e lui in A è stato una certezza. Nel giro della Nazionale da anni, è stato il vice più credibile di Donnarumma in questi anni. Ma per la Juve non è e non è mai stato una prima scelta. Vicario non si arrende, aspetterà fino all’ultimo la Juventus, ma credo che il club andrà più veloce rispetto a tempistiche come la fine del mercato. Vicario lo dobbiamo tenere vivo perché è il più facile da prendere ed è il portiere che in termini di qualità/prezzo sorride più sul prezzo che sulla qualità. Dobbiamo capire quali siano realmente le alternative vive, e qualcuna c’è. E’ ancora ben nascosta, ma esiste".

Lucumì e l'alternativa a Cambiaso Si passa alla difesa: "Spalletti ha la necessità di trovare due giocare in duella zona di campo: un difensore centrale e un terzino sinistro. Sul centrale la Juve sta trattando per Lucumì, quindi un centrale mancino che possa essere alter ego di Kelly. Sul terzino sinistro si cerca un profilo con caratteristiche più difensive rispetto a Cambiaso. Cambiaso ad oggi non ha offerte tali per cui lo dobbiamo considerare in uscita a breve. Può avere una valutazione da 30-35 milioni, per ora solo sondaggi -come quelli di Chelsea, Barcellona, Como e Inter- ma nessuna offerta. Se resta lui, e immaginiamo esca Cabal, in quella posizione la Juve ha bisogno di un elemento più difensivo. Reguilon o Guerreiro che sono svincolati? La Juve attentissima sui parametri zero, tanto più che aveva approfondito Stones prima del blitz dell’Inter. Non possiamo escludere nessun nome, specie quelli che costano poco o che di cartellino non costano nulla. Loro due sono giocatori da tenere in considerazione, ribadisco però che l’alternativa a Cambiaso deve essere un profilo più difensivo, mentre Reguilon e Guerreiro sono più di spinta".