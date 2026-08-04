Vlahovic in linea ma... quando arriva il centravanti Juve: l'ultimo nome piombato sulla scrivania

Massara cerca qualità

Così come Ermedin Demirovic, altra situazione piombata sulla scrivania di Carnevali e Massara. Poi? Poi ci sono le piste più battute, perciò più probabili. Joshua Zirkzee - sul quale c'è anche il Como - è lontano dal profilo immaginato per completare il reparto avanzato: non è un uomo d'area (anzi, spesso lavora per svuotarla), non è uno da centimetri e ultimi minuti, non è da profondità e opportunità create in un fazzoletto. Massara, più che concentrarsi su cosa non sia, guarda con più attenzione a quel che rappresenta: un innesto di qualità, un giocatore in grado di dare del “tu” al pallone, bravo a generare pericoli e a giocare per la squadra.