Spalletti, l’idea che stuzzica e quella casella ancora da riempire: lavori in corso Juve

Spalletti a Hong Kong, Carnevali al mercato

Importante seguire i bianconeri in ogni partita, ma lo è ancora di più portare avanti e perfezionare lo sviluppo di un mercato ancora in evoluzione. Evitare di andare dall’altra parte del mondo, per Carnevali, Massara e Ottolini, è una questione di opportunità. Spalletti ha sempre avuto le idee chiare: in un ruolo che avrà Kolo Muani come titolare e Ekhator (sfortunato e assente in tournée) quale alternativa in vari ruoli, serve un attaccate fisico, da area di rigore, che possa completarsi con il francese ex Psg. E poi c’è sempre il discorso sul trequartista, quello da “palla addosso”, come ha detto in più occasioni il tecnico bianconero: una figura chiave per avere una Juve in grado di modificare l’assetto tattico in qualsiasi momento. Resta aperto il rebus portiere: a Hong-Kong e Perth ci saranno gli stessi dell’anno scorso, ma anche in questa “casellina” Spalletti si aspetta un colpo che possa aumentare la competitività nel reparto. Lavori in corso, certo, ma almeno dall’allenamento odierno (che anticiperà le conferenza pre partita al Kai Tak Stadium) si comincerà a intravedere una Juve più vera.