Spalletti, l’idea che stuzzica e quella casella ancora da riempire: lavori in corso Juve

Da artigiano esperto e sapiente, Luciano Spalletti avrà adesso poco meno di tre settimane per plasmare una Juve finalmente più vera, più vicina a quella che ha sempre avuto in testa. Dopo aver soltanto tenuto i muscoli in attività tra palestra e piscina nel lussuoso hotel di Kowloon che ospita la Juventus in questo blitz cinese, oggi si comincerà a fare sul serio: smaltita la naturale stanchezza di un viaggio di quasi dodici ore, la squadra oggi, nel pomeriggio di Hong Kong, effettuerà il primo allenamento della tournée asiatica. E sarà anche la prima prova generale di nuova Juve, nel segno ovviamente degli ultimi arrivati: Spalletti ha voluto con forza che salissero su quel volo, per poter dare veramente, una volta per tutte, il via alla stagione.
Perché sa che Kolo Muani e Alajbegovic rappresentano quello che mancava: attacco alla profondità e capacità di segnare in tutti i modi, imprevedibilità e fantasia. A Hong Kong si avrà un prima assaggio e Spalletti, in versione artigiano, comincerà a modellare la creta a disposizione, sapendo però che per la composizione ideale dovrà arrivare ancora altro materiale. Tra qualche acciacco, i carichi intensi di preparazione, per alcuni il rientro dal Mondiale, per altri semplicemente l’essere arrivati proprio all’ultimo, non è detto che domani contro il Chelsea si possa vedere una Juve già con l’assetto da campionato, con tutti i titolari.
Test col Chelsea pensando al debutto
Più probabile che il tecnico di Certaldo decida per amministrare energie e fisico, anche per evitare brutte sorprese. Ma di certo c’è che anche solo l’idea stuzzica: poter vedere in azione l’attacco composto da Conceicao, Alajbegovic e Yildiz alle spalle di Kolo Muani, il nuovo 9. Fino a sabato piacevole teoria, adesso si può fare per davvero, senza più fantasticare: le partite, a cominciare da quella di domani contro il Chelsea, serviranno sì a sperimentare, soprattutto sotto il profilo tattico, ma anche a proiettarsi con maggiore convinzione sulla trasferta di Frosinone del 23 agosto che sancirà l’apertura della nuova stagione bianconera. Finora non era stato possibile, per un certa incompletezza nella costruzione della squadra e per la presenza di tanti elementi in esubero: l’opera di sfoltimento è cominciata e nel frattempo prosegue anche la caccia ai rinforzi necessari. Perché se è vero che la Juve nella testa di Spalletti prende finalmente forma, è altrettanto chiaro che il tecnico si aspetti ancora qualcosa. Anzi, qualcuno: che arriverà presumibilmente a tournée conclusa. Del resto la squadra di mercato bianconera è rimasta al quartier generale per proseguire il delicato lavoro, tra uscite ed entrate.
Spalletti a Hong Kong, Carnevali al mercato
Importante seguire i bianconeri in ogni partita, ma lo è ancora di più portare avanti e perfezionare lo sviluppo di un mercato ancora in evoluzione. Evitare di andare dall’altra parte del mondo, per Carnevali, Massara e Ottolini, è una questione di opportunità. Spalletti ha sempre avuto le idee chiare: in un ruolo che avrà Kolo Muani come titolare e Ekhator (sfortunato e assente in tournée) quale alternativa in vari ruoli, serve un attaccate fisico, da area di rigore, che possa completarsi con il francese ex Psg. E poi c’è sempre il discorso sul trequartista, quello da “palla addosso”, come ha detto in più occasioni il tecnico bianconero: una figura chiave per avere una Juve in grado di modificare l’assetto tattico in qualsiasi momento. Resta aperto il rebus portiere: a Hong-Kong e Perth ci saranno gli stessi dell’anno scorso, ma anche in questa “casellina” Spalletti si aspetta un colpo che possa aumentare la competitività nel reparto. Lavori in corso, certo, ma almeno dall’allenamento odierno (che anticiperà le conferenza pre partita al Kai Tak Stadium) si comincerà a intravedere una Juve più vera.
Da artigiano esperto e sapiente, Luciano Spalletti avrà adesso poco meno di tre settimane per plasmare una Juve finalmente più vera, più vicina a quella che ha sempre avuto in testa. Dopo aver soltanto tenuto i muscoli in attività tra palestra e piscina nel lussuoso hotel di Kowloon che ospita la Juventus in questo blitz cinese, oggi si comincerà a fare sul serio: smaltita la naturale stanchezza di un viaggio di quasi dodici ore, la squadra oggi, nel pomeriggio di Hong Kong, effettuerà il primo allenamento della tournée asiatica. E sarà anche la prima prova generale di nuova Juve, nel segno ovviamente degli ultimi arrivati: Spalletti ha voluto con forza che salissero su quel volo, per poter dare veramente, una volta per tutte, il via alla stagione.
Perché sa che Kolo Muani e Alajbegovic rappresentano quello che mancava: attacco alla profondità e capacità di segnare in tutti i modi, imprevedibilità e fantasia. A Hong Kong si avrà un prima assaggio e Spalletti, in versione artigiano, comincerà a modellare la creta a disposizione, sapendo però che per la composizione ideale dovrà arrivare ancora altro materiale. Tra qualche acciacco, i carichi intensi di preparazione, per alcuni il rientro dal Mondiale, per altri semplicemente l’essere arrivati proprio all’ultimo, non è detto che domani contro il Chelsea si possa vedere una Juve già con l’assetto da campionato, con tutti i titolari.