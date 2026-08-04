Convocato da Guardiola, doppietta all'Etihad: ora ce l'ha Spalletti e inizia il sogno Juve 

Sognare è lecito, specialmente quando non si hanno ancora vent’anni: Justin Oboavwoduo lì compirà il 23 agosto, proprio il giorno di Frosinone-Juventus. Il desiderio, è ovvio, sarà quello di festeggiare facendo parte anche di quella trasferta, ma la realtà dice che il giovane attaccante inglese, in tour a Hong Kong con la prima squadra, sarà più concretamente sempre più al centro del progetto Next Gen. Tuttavia, siccome sognare si può, allora è gusto farlo soprattutto dopo essere salito alla ribalta per il gol- e che gol - contro il Nizza: destro a giro, a certificare tecnica sopraffina da sovrapporre a un fisico da contropiedista.
Oboavwoduo, cosa pensa Spalletti
Oboavwoduo ci sta bene anche con i grandi e pure perché Spalletti sa che si tratta di un ragazzo umile e con voglia di imparare: aspetti fondamentali per il tecnico di Certaldo. Qualcuno ha scoperto Justin, come lo chiamano tutti nel gruppo bianconero per via di un cognome impegnativo da pronunciare, solo dopo il golazo al Nizza, ma in realtà il talento di Manchester si era già messo in mostra ancora prima di passare alla Juventus, il 2 febbraio di quest’anno: nato da genitori nigeriani e dunque in possesso di doppio passaporto (inglese e nigerano), Oboavwoduo è un prodotto della ricca, in tutti i sensi, cantera del Manchester City.
Guardiola e la prima squadra col City
Le capacità erano già evidenti, tanto che Pep Guardiola lo aveva aggregato alla prima squadra nel 2023. E allora perché il City se lo è lasciato sfuggire? In verità non è proprio così: la Juventus lo ha sì preso per una cifra contenuta a titolo definitivo, ma la squadra di Manchester avrà una consistente percentuale sulla futura rivendita, oltre che una priorità di acquisto.
Nella Juve attuale rischia di essere un po’ il “doppione” di Ekhator, però la tournée asiatica con la prima squadra può essere un trampolino di lancio per avere sempre più spazio anche in stagione, aggregandosi agli allenamenti e magari non solo.
La Juventus ha battuto una concorrenza agguerrita a febbraio, quando lo ha strappato al Manchester City con un investimento vicino ai 3 milioni di euro, replicando una strategia già vincente con Yildiz.
Juve, ecco Justin: chi è il nuovo talento
I Citizens, però, per lasciar partire l’attaccante hanno preteso il 25% sulla futura rivendita, un diritto di riacquisto e la prelazione in caso di offerte da altri club. Oboavwoduo era entrato a far parte dell’Academy del Manchester City a soli 8 anni nel 2014, compiendo tutta la trafila giovanile nel club della sua città natale, lo stesso che, manco a dirlo, negli anni ha dato al calcio campioni come Phil Foden, Cole Palmer e Morgan Rogers, colpo da record in Inghilterra a livello economico.
Insomma, una scuola di altissimo profilo. E Justin, ai tempi giovanissimo, aveva la stoffa per arrivare a toccare quelle cime, dominando nelle giovanili con il City: ha conquistato il titolo nazionale Under 18 della Premier League nel maggio 2023, chiudendo il torneo da capocannoniere con 18 reti e segnando una doppietta nella finale vinta 2-1 contro il West Ham in un tempio del calcio mondiale come l’Etihad Stadium.
Nel maggio 2024 aveva conquistato la Fa Youth Cup segnando nella finale vinta 4-0 contro il Leeds, mentre in Youth League si è messo in evidenza con una tripletta allo Sparta Praga. E in quell’anno, nel 2024, aveva già “assaggiato” una tournée estiva, sempre con il City di Guardiola. Ora ci lavorerà Spalletti.
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Sognare è lecito, specialmente quando non si hanno ancora vent’anni: Justin Oboavwoduo lì compirà il 23 agosto, proprio il giorno di Frosinone-Juventus. Il desiderio, è ovvio, sarà quello di festeggiare facendo parte anche di quella trasferta, ma la realtà dice che il giovane attaccante inglese, in tour a Hong Kong con la prima squadra, sarà più concretamente sempre più al centro del progetto Next Gen. Tuttavia, siccome sognare si può, allora è gusto farlo soprattutto dopo essere salito alla ribalta per il gol- e che gol - contro il Nizza: destro a giro, a certificare tecnica sopraffina da sovrapporre a un fisico da contropiedista.
Oboavwoduo, cosa pensa Spalletti
Oboavwoduo ci sta bene anche con i grandi e pure perché Spalletti sa che si tratta di un ragazzo umile e con voglia di imparare: aspetti fondamentali per il tecnico di Certaldo. Qualcuno ha scoperto Justin, come lo chiamano tutti nel gruppo bianconero per via di un cognome impegnativo da pronunciare, solo dopo il golazo al Nizza, ma in realtà il talento di Manchester si era già messo in mostra ancora prima di passare alla Juventus, il 2 febbraio di quest’anno: nato da genitori nigeriani e dunque in possesso di doppio passaporto (inglese e nigerano), Oboavwoduo è un prodotto della ricca, in tutti i sensi, cantera del Manchester City.