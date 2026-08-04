Vicario resiste, Suzuki apre uno spiraglio: la scelta del portiere Juve passa da un incastro

Vicario rientra nella lista dei nomi più caldi: può arrivare in prestito con diritto di riscatto e con uno stipendio tutto sommato abbordabile. Certo - e la Juve lo sa bene - non è la soluzione ottimale, ma la più comoda. La più facile dal punto di vista tecnico, la più snella sul piano economico. Perché metterebbe la società nelle condizioni di rimandare di un anno il maxi investimento per la porta. Vicario aspetta, spera e non demorde, convinto di avere le carte in mano per far ricredere tutti sul proprio valore.

Le alternative della Juve a Vicario: da Suzuki ad Atubolu

Le alternative, però, resistono ancora. La prima porta a Zion Suzuki: il Psg è pronto a prenderlo dal Parma (alzerà ulteriormente la recente offerta da 33 milioni) e tra i club interessati ad averlo per un anno in prestito c’è la Juve. Non è il massimo, Massara lo sa, ma l’equilibrio dei conti è troppo importante e non ammette passi falsi. Suzuki piace molto a Spalletti e può accettare un anno di parcheggio dorato alla Continassa, con la prospettiva di affacciarsi a Parigi tra un anno da protagonista alla corte di Luis Enrique.

Crescono, allo stesso tempo, le quotazioni per Noah Atubolu, finalista di Europa League col Friburgo già nel mirino dell’Inter. Tedesco, classe 2002, ha un profilo da Juve: già convocato in Nazionale maggiore, ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e il suo club di appartenenza ha appena preso Mio Backhaus dal Werder Brema. Atubolu ha un mercato particolarmente ricco di pretendenti: piace in Premier League all’Aston Villa e anche al Bournemouth. Ha uno stipendio da circa 1.5 milioni netti a stagione e Massara ci sta concretamente ragionando.