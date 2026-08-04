La Juve conquista Hong Kong: dietro la tournée c’è una partita che vale milioni

Lo skyline di Hong Kong è la spettacolare fusione tra paesaggio naturale e mano dell’uomo, lì dove enormi giganti di vetro contrastano una natura un tempo incontaminata: più che contraddizioni, sono contaminazioni. Lì cresce anche la curiosità per il calcio, moltiplicate dalle sempre più frequenti scorribande estive dei top club europei: non ci sarà da stupirsi se domani, al modernissimo Kai Tak Stadium, una tecnologica bomboniera da 50 mila posti, ci si avvicinerà al sold out per la sfida tra Chelsea e Juventus.
Juve a Hong Kong: il mercato asiatico è sempre più strategico
La presenza bianconera sul territorio di Hong Kong, e più in generale della Cina, è sempre più massiccia per alimentare ancora di più un mercato già strategico: le tournée aiutano a oliare un meccanismo già ben collaudato che vede la Juventus, ormai da anni, muoversi su svariati fronti, commerciali e marketing. Tanto che a Hong Kong, nel 2019, è stato aperto il primo e unico ufficio internazionale, che copre sviluppo commerciale, attivazione di partnership, marketing, pubbliche relazioni, costruzione del marchio e relazioni istituzionali, in un team composto al cento per cento da professionisti locali. Tanto che il club bianconero considera la filiale di Hong Kong un attivo contributore all'incremento dei ricavi e alla crescita del numero di tifosi nella regione, diventato in breve tempo una risorsa fondamentale all'interno dell'ecosistema aziendale della Juventus.
La crescita della Juve in Cina tra tifosi, Academy e Club
Del resto la via dell’Oriente porta storicamente alla possibilità di attingere da un bacino d’utenza potenzialmente sconfinato, con un interesse sempre crescente per il calcio. E la Juve, anche se da qualche anno non macina più vittorie e trofei come una volta, non ha mai perso il suo fascino.
Bisogna dire che il club bianconero non si è limitato a rilanciare passivamente il suo blasone. Il network juventino in Asiaprevede la presenza di 34 club, che portano a un totale di 1283 membri e la cosiddetta Greater China è uno delle aree in assoluto più dinamiche a livello di mercato, con venti club all’attivo. A dare forza al progetto Cina-Hong Kong c’è anche il lavoro di Academy: in Asia sono otto in totale, di cui una proprio a Hong Kong, più altre due nel resto dello sterminato territorio cinese (le restanti sono sparse tra Armenia, India, Giappone, Tagikistan e Uzbekistan).
Partner commerciali e istituzioni: la strategia della Juventus in Asia
E ci sono anche grandi marchi locali che sono partner commerciali ormai consolidati, senza dimenticare i brand internazionali (come l’ormai storico sponsor tecnico Adidas e lo sponsor di maglia Jeep) che hanno interessi e che cavalcano il passaggio della squadra da Hong-Kong per operare in un mercato sempre più dinamico.
La tournée è anche l’occasione per rendere ancora più stretti i rapporti con le istituzioni locali, oltre che con i partner commerciali: in questo senso la presenza a seguito della squadra in tour del presidente Ferrero e di Peter Silverstone, chief business officer dei bianconeri, è più che strategica.
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L'arrivo della Juve
Un caso, però curioso: l’arrivo della Juventus a Hong-Kong ha fermato per qualche ora la pioggia, poi tornata in serata a scendere copiosa. Una piccola pausa dalla intemperie che ha reso il compito più agevole al comitato di accoglienza dedicato ai bianconeri. Un centinaio di tifosi, quasi tutti di Hong-Kong o di zone limitrofe, si è appostato davanti al W Hotel di Kowloo, quartier generale della Juventus per questa tre giorni cinese, con un paio d’ore di anticipo sul reale orario di arrivo del volo da Caselle: i bianconeri sono atterrati alle ore 14 locali di ieri, quando in Italia era ora di colazione e poi si sono diretti con il bus griffato all’hotel 5 stelle che ospiterà il gruppo fino a domani sera, quando poi la carovana juventina si sposterà a sud, nell’inverno dell’ovest australiano di Perth, una volta terminata l’amichevole con il Chelsea di Xabi Alonso.
Boato per Yildiz e Chiellini
Ieri tanto calore per tutti, una volta scesi dal pullman, per le stelle di oggi e quelle di ieri: il volume si è alzato quando sono passati davanti ai tifosi Yildiz e Chiellini, quest’ultimo accolto da ovazione e chiamato “capitano” da qualcuno, con un italiano costruito ma apprezzabile, memore di ciò che è stato fatto sul campo dall’attuale dirigente juventino. Concentrato Spalletti, così come il resto dello staff, mentre tra i più attivi nel cercare di accontentare tutti con selfie e autografi sulle maglie c’erano Kalulu e Milik. Qualche ora dopo, quando si avvicinava la sera a Hong Kong, gli appassionati che hanno sfidato l’afa asfissiante sono stati premiati: al W Hotel è arrivato anche Lilian Thuram, prima leggenda bianconera coinvolta nella tournée con meet & greet e incontri vari. Il figlio Khephren non è potuto partire per il viaggio nel profondo oriente perché ancora alle prese con un problema al ginocchio, mentre il papà non si è risparmiato nel placare la sete di foto e firme da incorniciare dei tifosi: del resto, in questa zona di mondo, non capita tutti i giorni di poter incontrare i propri idoli, come è successo a un gruppetto, ben più ristretto, di ragazzi cinesi, giunto all’aeroporto di Hong Kong (40 km dalla città) alle 6 del mattino soltanto per incrociare la superstar Nba, Austin Reaves, in giro per il suo tour promozionale in Cina. La passione dei giovani, dunque, non è solo per il calcio da queste parti.
Lo skyline di Hong Kong è la spettacolare fusione tra paesaggio naturale e mano dell’uomo, lì dove enormi giganti di vetro contrastano una natura un tempo incontaminata: più che contraddizioni, sono contaminazioni. Lì cresce anche la curiosità per il calcio, moltiplicate dalle sempre più frequenti scorribande estive dei top club europei: non ci sarà da stupirsi se domani, al modernissimo Kai Tak Stadium, una tecnologica bomboniera da 50 mila posti, ci si avvicinerà al sold out per la sfida tra Chelsea e Juventus.
Juve a Hong Kong: il mercato asiatico è sempre più strategico
La presenza bianconera sul territorio di Hong Kong, e più in generale della Cina, è sempre più massiccia per alimentare ancora di più un mercato già strategico: le tournée aiutano a oliare un meccanismo già ben collaudato che vede la Juventus, ormai da anni, muoversi su svariati fronti, commerciali e marketing. Tanto che a Hong Kong, nel 2019, è stato aperto il primo e unico ufficio internazionale, che copre sviluppo commerciale, attivazione di partnership, marketing, pubbliche relazioni, costruzione del marchio e relazioni istituzionali, in un team composto al cento per cento da professionisti locali. Tanto che il club bianconero considera la filiale di Hong Kong un attivo contributore all'incremento dei ricavi e alla crescita del numero di tifosi nella regione, diventato in breve tempo una risorsa fondamentale all'interno dell'ecosistema aziendale della Juventus.
La crescita della Juve in Cina tra tifosi, Academy e Club
Del resto la via dell’Oriente porta storicamente alla possibilità di attingere da un bacino d’utenza potenzialmente sconfinato, con un interesse sempre crescente per il calcio. E la Juve, anche se da qualche anno non macina più vittorie e trofei come una volta, non ha mai perso il suo fascino.
Bisogna dire che il club bianconero non si è limitato a rilanciare passivamente il suo blasone. Il network juventino in Asiaprevede la presenza di 34 club, che portano a un totale di 1283 membri e la cosiddetta Greater China è uno delle aree in assoluto più dinamiche a livello di mercato, con venti club all’attivo. A dare forza al progetto Cina-Hong Kong c’è anche il lavoro di Academy: in Asia sono otto in totale, di cui una proprio a Hong Kong, più altre due nel resto dello sterminato territorio cinese (le restanti sono sparse tra Armenia, India, Giappone, Tagikistan e Uzbekistan).
Partner commerciali e istituzioni: la strategia della Juventus in Asia
E ci sono anche grandi marchi locali che sono partner commerciali ormai consolidati, senza dimenticare i brand internazionali (come l’ormai storico sponsor tecnico Adidas e lo sponsor di maglia Jeep) che hanno interessi e che cavalcano il passaggio della squadra da Hong-Kong per operare in un mercato sempre più dinamico.
La tournée è anche l’occasione per rendere ancora più stretti i rapporti con le istituzioni locali, oltre che con i partner commerciali: in questo senso la presenza a seguito della squadra in tour del presidente Ferrero e di Peter Silverstone, chief business officer dei bianconeri, è più che strategica.
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