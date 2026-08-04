La Juve conquista Hong Kong: dietro la tournée c’è una partita che vale milioni

Lo skyline di Hong Kong è la spettacolare fusione tra paesaggio naturale e mano dell’uomo, lì dove enormi giganti di vetro contrastano una natura un tempo incontaminata: più che contraddizioni, sono contaminazioni. Lì cresce anche la curiosità per il calcio, moltiplicate dalle sempre più frequenti scorribande estive dei top club europei: non ci sarà da stupirsi se domani, al modernissimo Kai Tak Stadium , una tecnologica bomboniera da 50 mila posti, ci si avvicinerà al sold out per la sfida tra Chelsea e Juventus .

La presenza bianconera sul territorio di Hong Kong , e più in generale della Cina , è sempre più massiccia per alimentare ancora di più un mercato già strategico: le tournée aiutano a oliare un meccanismo già ben collaudato che vede la Juventus , ormai da anni, muoversi su svariati fronti, commerciali e marketing. Tanto che a Hong Kong , nel 2019, è stato aperto il primo e unico ufficio internazionale, che copre sviluppo commerciale, attivazione di partnership, marketing, pubbliche relazioni, costruzione del marchio e relazioni istituzionali, in un team composto al cento per cento da professionisti locali. Tanto che il club bianconero considera la filiale di Hong Kong un attivo contributore all'incremento dei ricavi e alla crescita del numero di tifosi nella regione, diventato in breve tempo una risorsa fondamentale all'interno dell'ecosistema aziendale della Juventus .

La crescita della Juve in Cina tra tifosi, Academy e Club

Del resto la via dell’Oriente porta storicamente alla possibilità di attingere da un bacino d’utenza potenzialmente sconfinato, con un interesse sempre crescente per il calcio. E la Juve, anche se da qualche anno non macina più vittorie e trofei come una volta, non ha mai perso il suo fascino.

Bisogna dire che il club bianconero non si è limitato a rilanciare passivamente il suo blasone. Il network juventino in Asiaprevede la presenza di 34 club, che portano a un totale di 1283 membri e la cosiddetta Greater China è uno delle aree in assoluto più dinamiche a livello di mercato, con venti club all’attivo. A dare forza al progetto Cina-Hong Kong c’è anche il lavoro di Academy: in Asia sono otto in totale, di cui una proprio a Hong Kong, più altre due nel resto dello sterminato territorio cinese (le restanti sono sparse tra Armenia, India, Giappone, Tagikistan e Uzbekistan).

Partner commerciali e istituzioni: la strategia della Juventus in Asia

E ci sono anche grandi marchi locali che sono partner commerciali ormai consolidati, senza dimenticare i brand internazionali (come l’ormai storico sponsor tecnico Adidas e lo sponsor di maglia Jeep) che hanno interessi e che cavalcano il passaggio della squadra da Hong-Kong per operare in un mercato sempre più dinamico.

La tournée è anche l’occasione per rendere ancora più stretti i rapporti con le istituzioni locali, oltre che con i partner commerciali: in questo senso la presenza a seguito della squadra in tour del presidente Ferrero e di Peter Silverstone, chief business officer dei bianconeri, è più che strategica.

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