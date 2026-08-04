"Per Conte niente soldi, per Guardiola sì", Buffon tra ct e Juve: "Cose che so io, meglio non dirle"

Schietto, come sempre. Gianluigi Buffon non si nasconde e, senza peli sulla lingua, ha commentato la situazione Nazionale. Dalla possibilità sfumata di Pep Guardiola alle repentine dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo come ct dell'Italia, il conseguente 'cambio della guardia' con Claudio Ranieri dirigente e Roberto Mancini commissario tecnico e la mancata considerazione di Antonio Conte. Non manca però una battuta sulla Juve e sulla ricerca del nuovo portiere titolare.
Buffon e il possibile ritorno in Nazionale
Ai microfoni di SkySport Buffon ha parlato del suo periodo di rest: "La mia sarà un'estate come le ultime, anche quando lavoravo in Nazionale, almeno fino a settembre non c'era un impegno quotidiano. Io dirigente? Molto lontano dall'essere un buon dirigente, ma almeno so riconoscere quando uno è bravo". Eppure Buffon, dopo l'addio da capo delegazione azzurro a seguito dell'esclusione Mondiale, avrebbe potuto lavorare con Maldini e Leonardo, che lo avevano contattato: "Sono state due persone che in maniera molto importante mi hanno messo in crisi sulla decisione ufficiale che avevo preso, ma poi ho voluto essere coerente con ciò che sentivo e di cui avevo bisogno, li ho ringraziati perché era qualcosa di non dovuto e sono stati molto carini con me, così come anche il presidente Malagò".
Il caso Italia: Pirlo, Maldini e Leonardo
A proposito di panchina: per come sono ancdate le cose, tra il mancato sì di Guardiola, il caso Pirlo e in particolare l'addio di Maldini e Leonardo, il calcio italiano ha perso un'opportunità? Buffon dice la sua: "Non so se si è persa un'opportunità, dipende sempre dall'obiettivo, da dove si vuole andare, dunque nessuno lo saprà. Sul valore e sulla statura morale di Maldini e Leonardo non si discute, sono due persone top, garantivano il massimo, ma lo stesso discorso va fatto anche per Ranieri e per un allenatore come Mancini e ovviamente per il presidente che è rimasto il solito".
"Conte? I soldi per Guardiola c'erano..."
Tra i papabili per la panchina azzurra c'era anche Antonio Conte, già ct dal 2014 fino al 2016 e autore di un ottimo Europeo. Nonostante questo e nonostante fosse libero dopo la fine dell'esperienza a Napoli, evidentemente non è stato ritenuto una priorità per ricoprire nuovamente il ruolo di commissario tecnico: "Non mi sono chiesto il perché non sia stato preso in considerazione, evidentemente nella testa delle persone che dovevano decidere Conte non era contemplato come piano A. C'è anche un discorso di budget però poi per Guardiola sembra che si sarebbe potuto andare oltre, le valutazioni bisogna farle sulla base delle disponibilità che si hanno".
Portieri Juve, Buffon su Vicario e Suzuki
Sul finale il discorso si sposta sui portieri, e in particolare su quelli che sta sondando la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un titolare per la porta, ma Buffon nel merito dice... e non dice: "Tutti i nomi che si fanno sono di portieri affidabili. Vicario? È stato in nazionale con noi per 3-4 anni, ha vinto l’Europa League con il Tottenham, ha fatto un’esperienza importante in Premier League. Dà ampie garanzie". Poi su Suzuki: "C'è intanto una differenza di età". Buffon chiosa: "Poi ci sono altre differenze che io so, ma che secondo me non è carino dire pubblicamente. Perché non le dico? Sono cose gratuite che uno si può evitare: so di non essere l’ultimo scemo del calcio, e una mia parola potrebbe condizionare e dispiacere a qualcuno".
La situazione in porta
Ma qual è la situazione portieri in casa Juve? Vicario rientra nella lista dei nomi più caldi: può arrivare in prestito con diritto di riscatto e con uno stipendio tutto sommato abbordabile. Certo - e la Juve lo sa bene - non è la soluzione ottimale, ma la più comoda. La più facile dal punto di vista tecnico, la più snella sul piano economico. Perché metterebbe la società nelle condizioni di rimandare di un anno il maxi investimento per la porta. Vicario aspetta, spera e non demorde, convinto di avere le carte in mano per far ricredere tutti sul proprio valore.
Le alternative, però, resistono ancora. La prima porta a Zion Suzuki: il Psg è pronto a prenderlo dal Parma (alzerà ulteriormente la recente offerta da 33 milioni) e tra i club interessati ad averlo per un anno in prestito c’è la Juve. Non è il massimo, Massara lo sa, ma l’equilibrio dei conti è troppo importante e non ammette passi falsi. Suzuki piace molto a Spalletti e può accettare un anno di parcheggio dorato alla Continassa, con la prospettiva di affacciarsi a Parigi tra un anno da protagonista alla corte di Luis Enrique.
Gli altri nomi considerati
Crescono, allo stesso tempo, le quotazioni per Noah Atubolu, finalista di Europa League col Friburgo già nel mirino dell’Inter. Tedesco, classe 2002, ha un profilo da Juve: già convocato in Nazionale maggiore, ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e il suo club di appartenenza ha appena preso Mio Backhaus dal Werder Brema. Atubolu ha un mercato particolarmente ricco di pretendenti: piace in Premier League all’Aston Villa e anche al Bournemouth. Ha uno stipendio da circa 1.5 milioni netti a stagione e Massara ci sta concretamente ragionando.
Servono, però, almeno 15 milioni per presentarsi al tavolo del Friburgo: la stessa somma versata al Werder per Backhaus. Certamente da escludere, sebbene posizionati molto in alto nella lista di gradimento bianconera, due potenziali candidati: Marco Carnesecchi e Mike Maignan. Così come non è stata sondata finora la possibilità di un ritorno a Torino di Wojciech Szczesny, in ogni caso felicissimo di restare al Barcellona.
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Schietto, come sempre. Gianluigi Buffon non si nasconde e, senza peli sulla lingua, ha commentato la situazione Nazionale. Dalla possibilità sfumata di Pep Guardiola alle repentine dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo come ct dell'Italia, il conseguente 'cambio della guardia' con Claudio Ranieri dirigente e Roberto Mancini commissario tecnico e la mancata considerazione di Antonio Conte. Non manca però una battuta sulla Juve e sulla ricerca del nuovo portiere titolare.
Buffon e il possibile ritorno in Nazionale
Ai microfoni di SkySport Buffon ha parlato del suo periodo di rest: "La mia sarà un'estate come le ultime, anche quando lavoravo in Nazionale, almeno fino a settembre non c'era un impegno quotidiano. Io dirigente? Molto lontano dall'essere un buon dirigente, ma almeno so riconoscere quando uno è bravo". Eppure Buffon, dopo l'addio da capo delegazione azzurro a seguito dell'esclusione Mondiale, avrebbe potuto lavorare con Maldini e Leonardo, che lo avevano contattato: "Sono state due persone che in maniera molto importante mi hanno messo in crisi sulla decisione ufficiale che avevo preso, ma poi ho voluto essere coerente con ciò che sentivo e di cui avevo bisogno, li ho ringraziati perché era qualcosa di non dovuto e sono stati molto carini con me, così come anche il presidente Malagò".
Il caso Italia: Pirlo, Maldini e Leonardo
A proposito di panchina: per come sono ancdate le cose, tra il mancato sì di Guardiola, il caso Pirlo e in particolare l'addio di Maldini e Leonardo, il calcio italiano ha perso un'opportunità? Buffon dice la sua: "Non so se si è persa un'opportunità, dipende sempre dall'obiettivo, da dove si vuole andare, dunque nessuno lo saprà. Sul valore e sulla statura morale di Maldini e Leonardo non si discute, sono due persone top, garantivano il massimo, ma lo stesso discorso va fatto anche per Ranieri e per un allenatore come Mancini e ovviamente per il presidente che è rimasto il solito".