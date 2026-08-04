"Per Conte niente soldi, per Guardiola sì", Buffon tra ct e Juve: "Cose che so io, meglio non dirle"

Schietto, come sempre. Gianluigi Buffon non si nasconde e, senza peli sulla lingua, ha commentato la situazione Nazionale. Dalla possibilità sfumata di Pep Guardiola alle repentine dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo come ct dell'Italia, il conseguente 'cambio della guardia' con Claudio Ranieri dirigente e Roberto Mancini commissario tecnico e la mancata considerazione di Antonio Conte. Non manca però una battuta sulla Juve e sulla ricerca del nuovo portiere titolare.

Buffon e il possibile ritorno in Nazionale Ai microfoni di SkySport Buffon ha parlato del suo periodo di rest: "La mia sarà un'estate come le ultime, anche quando lavoravo in Nazionale, almeno fino a settembre non c'era un impegno quotidiano. Io dirigente? Molto lontano dall'essere un buon dirigente, ma almeno so riconoscere quando uno è bravo". Eppure Buffon, dopo l'addio da capo delegazione azzurro a seguito dell'esclusione Mondiale, avrebbe potuto lavorare con Maldini e Leonardo, che lo avevano contattato: "Sono state due persone che in maniera molto importante mi hanno messo in crisi sulla decisione ufficiale che avevo preso, ma poi ho voluto essere coerente con ciò che sentivo e di cui avevo bisogno, li ho ringraziati perché era qualcosa di non dovuto e sono stati molto carini con me, così come anche il presidente Malagò".

Italia Italia, tocca a Mancini e Ranieri: tutte le tappe del caos nazionale Il caso Italia: Pirlo, Maldini e Leonardo A proposito di panchina: per come sono ancdate le cose, tra il mancato sì di Guardiola, il caso Pirlo e in particolare l'addio di Maldini e Leonardo, il calcio italiano ha perso un'opportunità? Buffon dice la sua: "Non so se si è persa un'opportunità, dipende sempre dall'obiettivo, da dove si vuole andare, dunque nessuno lo saprà. Sul valore e sulla statura morale di Maldini e Leonardo non si discute, sono due persone top, garantivano il massimo, ma lo stesso discorso va fatto anche per Ranieri e per un allenatore come Mancini e ovviamente per il presidente che è rimasto il solito".