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Juventus-Chelsea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l’amichevole

I bianconeri di Spalletti iniziano la tournée in Asia e Oceania: debutto contro la squadra di Xabi Alonso
3 min
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La Juve è pronta a tornare in campo. Dopo l’amichevole vinta con il Nizza, i bianconeri si apprestano a sfidare il Chelsea nel primo match del Summer Tour che si svolgerà tra Asia e Oceania. Sede della gara Hong Kong, e sarà l’occasione per Luciano Spalletti di testare la squadra in una sfida probante come quella contro i ragazzi di Xabi Alonso. Tra i convocati bianconeri per la tournée non solo ritorni importanti, ma anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic.

Chelsea-Juve, dove vedere la partita

Il match tra Chelsea e Juventus, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 13.30 italiane al Kai Tak Stadium, sarà visibile su Dazn e Sky Sport oltre che in streaming su Now Tv. Oppure, previa registrazione, l’incontro sarà visibile sul sito ufficiale del club bianconero. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell’evento.

Le probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Sharman-Lowe; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Essugo, Lavia; Estevao, Palmer, Gittens; Joao Pedro
Allenatore: Xabi Alonso

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Miretti, Boga; Kolo Muani
Allenatore: Luciano Spalletti

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