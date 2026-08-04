Juventus-Chelsea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l’amichevole

La Juve è pronta a tornare in campo. Dopo l’amichevole vinta con il Nizza, i bianconeri si apprestano a sfidare il Chelsea nel primo match del Summer Tour che si svolgerà tra Asia e Oceania. Sede della gara Hong Kong, e sarà l’occasione per Luciano Spalletti di testare la squadra in una sfida probante come quella contro i ragazzi di Xabi Alonso. Tra i convocati bianconeri per la tournée non solo ritorni importanti, ma anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic.