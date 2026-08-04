Mercato in stand-by, Vlahovic pensa alla festa: si scatena così fino all’alba

Dusan Vlahovic , in attesa di definire il suo futuro , sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Serbia. Durante la sua permanenza a casa ha preso parte ad una festa privata in quel di Kosmaj, insieme ai connazionali Nemanja Radonjic e Aleksa Terzic . L'ex attaccante della Juventus è stato immortalato durante una celebrazione durata fino alle prime ore del mattino.

Nei giorni scorsi sui social era circolata una foto che ritraeva lo stesso Vlahovic con il cantante Bosko Nikolic , ma non era chiaro dove fosse stata scattata. A fare chiarezza è stato un nuovo post, pubblicato stavolta dal fisarmonicista Vlada Vrcinac, che ha condiviso uno scatto con i tre calciatori, raccontando come la serata vissuta insieme si sia protratta fino all'alba. Nell'immagine pubblicata Vlahovic, Radonjic e Terzic indossano un look casual: a rubare l'occhio è soprattutto la fisarmonica posizionata davanti a loro, decorata con numerose banconote, tra cui si distinguono tagli da 50, 100 e 200: un dettaglio che ha catturato l'attenzione dei più.

In attesa del futuro: la Juve...

"Una splendida serata in compagnia. Grazie ai fratelli Alex e Igor per l'invito e anche a Dusan e Nemanja. Un ricordo speciale di una festa andata avanti fino alle prime ore del mattino". Questo quanto scritto dal musicista a corredo della foto che ha fatto presto il giro dei social, così come rapidamente si sono diffusi i video in cui Dusan e gli altri si divertono durante la festa.

L'estate di Vlahovic, nel frattempo, è stata caratterizzata soprattutto dalle indiscrezioni sul suo futuro. Dopo la scadenza del contratto con la Juventus, l'attaccante serbo è attualmente senza squadra e, nell'attesa di definire la prossima destinazione, si sta godendo le vacanze nel suo Paese. Da capire da dove ripartirà: il centravanti rientra per caratteristiche nel profilo di attaccante che i bianconeri cercano. Ma i costi...

"Kolo Muani più juventino di Vlahovic"

Ad 'Aperimercato', il format quotidiano di Tuttosport su YouTube, nei giorni scorsi si è parlato anche del nuovo attaccante Juve, Kolo Muani, e della differenza con Dusan Vlahovic. A farlo è stato Fabrizio Ravanelli, che non ha usato mezze misure. In un secco botta e risposta l'ex centravanti bianconero ha detto la sua sui nuovi acquisti del club e anche su chi il club lo ha lasciato: "Alajbegovic giocatore da Juve? Assolutamente sì. Juve almeno da quarto posto con Kolo Muani? Assolutamente sì. E sì, il francese ha dimostrato di essere più juventino di Vlahovic".

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