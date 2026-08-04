Gill, il portiere "muto" e "gigante" in orbita Juve: l'eroe Mondiale resta nei radar

Qualora le trattative per Vicario e Suzuki non dovessero andare a buon fine, la Juventus è pronta a virare su Orlando Gill . Il portiere del San Lorenzo è finito nel mirino della dirigenza bianconera. Classe 2000, Gill rappresenta un'opzione interessante sia per età sia per margini di crescita, oltre a garantire già una discreta esperienza tra campionato e competizioni internazionali. Sull'estremo difensore qualche settimana fa anche l'interesse del Torino .

L'exploit mondiale con il Paraguay

Negli ultimi Mondiali disputati negli Stati Uniti, Orlando Gill si è preso la scena con prestazioni di altissimo livello. I suoi interventi decisivi e soprattutto i rigori parati contro la Germania gli hanno regalato enorme popolarità, trasformandolo in uno degli uomini simbolo della competizione. Con i suoi 199 centimetri di altezza, il portiere ha impressionato per presenza fisica e capacità di intimorire gli avversari dal dischetto. Le sue parate contro giocatori del calibro di Havertz, Woltemade e Tah hanno fatto il giro del mondo. In Argentina è stato ribattezzato "San Gill" ed "El Gigante", mentre da tempo è conosciuto anche come "arquero mudo", il portiere muto, per il suo carattere estremamente riservato e la grande concentrazione mostrata durante le partite.