Gill, il portiere "muto" e "gigante" in orbita Juve: l'eroe Mondiale resta nei radar

La Juventus prosegue la preparazione estiva tra Hong Kong e Perth, ma il lavoro della dirigenza non si ferma. Sul tavolo di Massara e Carnevali resta infatti aperta la questione legata al nuovo portiere titolare, una delle priorità di questo finale di mercato. Dopo gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic, il club bianconero vuole completare la rosa senza compromettere l'equilibrio economico. Per questo motivo si stanno valutando diverse opportunità, privilegiando formule sostenibili come il prestito. Oltre ai nomi già noti, nelle ultime ore è emersa anche la candidatura di Orlando Gill, estremo difensore del San Lorenzo.
Vicario e Suzuki restano le prime opzioni
Il profilo che continua a convincere maggiormente la Juventus è quello di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano è consapevole dell'interesse dei bianconeri e spera di rilanciarsi con un ritorno in Serie A, mentre tra il suo entourage e il Tottenham i contatti restano aperti. L'operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe alla Juventus di rinviare un investimento più oneroso alla prossima estate. Parallelamente resta viva anche la pista che conduce a Suzuki.
Il PSG è vicino all'acquisto del giapponese dal Parma (33 milioni l'ultima offerta) e starebbe valutando la possibilità di girarlo in prestito per una stagione. La Juventus segue con attenzione gli sviluppi, considerando Suzuki un profilo gradito anche a Spalletti e perfetto per mantenere in equilibrio i conti del club. Ma spunta anche il portiere paraguaiano perché la Juve non vuole farsi trovare scoperta.
Orlando Gill entra nella lista della Juventus
Qualora le trattative per Vicario e Suzuki non dovessero andare a buon fine, la Juventus è pronta a virare su Orlando Gill. Il portiere del San Lorenzo è finito nel mirino della dirigenza bianconera. Classe 2000, Gill rappresenta un'opzione interessante sia per età sia per margini di crescita, oltre a garantire già una discreta esperienza tra campionato e competizioni internazionali. Sull'estremo difensore qualche settimana fa anche l'interesse del Torino.
L'exploit mondiale con il Paraguay
Negli ultimi Mondiali disputati negli Stati Uniti, Orlando Gill si è preso la scena con prestazioni di altissimo livello. I suoi interventi decisivi e soprattutto i rigori parati contro la Germania gli hanno regalato enorme popolarità, trasformandolo in uno degli uomini simbolo della competizione. Con i suoi 199 centimetri di altezza, il portiere ha impressionato per presenza fisica e capacità di intimorire gli avversari dal dischetto. Le sue parate contro giocatori del calibro di Havertz, Woltemade e Tah hanno fatto il giro del mondo. In Argentina è stato ribattezzato "San Gill" ed "El Gigante", mentre da tempo è conosciuto anche come "arquero mudo", il portiere muto, per il suo carattere estremamente riservato e la grande concentrazione mostrata durante le partite.
Dalle origini ad Asunción al San Lorenzo
La storia di Orlando Gill parte da San Lorenzo del Campo Grande, nella periferia orientale di Asunción, in Paraguay. I suoi primi passi nel calcio li ha mossi nel club 13 de Junio, dove inizialmente ha giocato in posizioni più avanzate tra attacco e centrocampo. La svolta è arrivata a 13 anni, quando il suo allenatore gli ha imposto di diventare portiere, avvertendolo che altrimenti sarebbe rimasto in panchina. Una decisione che gli ha cambiato completamente la carriera. Da quel momento Gill ha affinato le sue qualità tra i pali fino a conquistare il trasferimento al San Lorenzo de Almagro, storica società argentina nella quale continua a mettersi in evidenza. Oggi il suo nome è tra quelli seguiti con maggiore attenzione dalla Juventus per rinforzare la porta in vista della nuova stagione.
La Juventus prosegue la preparazione estiva tra Hong Kong e Perth, ma il lavoro della dirigenza non si ferma. Sul tavolo di Massara e Carnevali resta infatti aperta la questione legata al nuovo portiere titolare, una delle priorità di questo finale di mercato. Dopo gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic, il club bianconero vuole completare la rosa senza compromettere l'equilibrio economico. Per questo motivo si stanno valutando diverse opportunità, privilegiando formule sostenibili come il prestito. Oltre ai nomi già noti, nelle ultime ore è emersa anche la candidatura di Orlando Gill, estremo difensore del San Lorenzo.
Vicario e Suzuki restano le prime opzioni
Il profilo che continua a convincere maggiormente la Juventus è quello di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano è consapevole dell'interesse dei bianconeri e spera di rilanciarsi con un ritorno in Serie A, mentre tra il suo entourage e il Tottenham i contatti restano aperti. L'operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe alla Juventus di rinviare un investimento più oneroso alla prossima estate. Parallelamente resta viva anche la pista che conduce a Suzuki.
Il PSG è vicino all'acquisto del giapponese dal Parma (33 milioni l'ultima offerta) e starebbe valutando la possibilità di girarlo in prestito per una stagione. La Juventus segue con attenzione gli sviluppi, considerando Suzuki un profilo gradito anche a Spalletti e perfetto per mantenere in equilibrio i conti del club. Ma spunta anche il portiere paraguaiano perché la Juve non vuole farsi trovare scoperta.