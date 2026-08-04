Alajbegovic e Kolo Muani a parte, Bremer in gruppo: l'allenamento Juve in vista del Chelsea

Kolo Muani e Alajbegovic proseguono il lavoro personalizzato

Kolo Muani e Alajbegovic non hanno preso parte all'intera seduta con il resto del gruppo. I due nuovi acquisti stanno seguendo un programma atletico differenziato, studiato per consentire loro di raggiungere gradualmente la migliore condizione fisica. Gran parte del lavoro è stata dedicata alla corsa e a esercizi specifici finalizzati a incrementare il livello di forma. Lo staff medico e quello atletico stanno gestendo con prudenza i rispettivi carichi di lavoro, evitando qualsiasi rischio in questa fase della preparazione. L'obiettivo è inserirli progressivamente nelle attività collettive senza accelerare i tempi. Le loro condizioni vengono monitorate quotidianamente per valutare i progressi. La società punta ad averli pienamente a disposizione nel corso delle prossime settimane, quando aumenterà il livello degli impegni.