Alajbegovic e Kolo Muani a parte, Bremer in gruppo: l'allenamento Juve in vista del Chelsea

La Juventus prosegue il proprio ritiro a Hong Kong senza rallentare il ritmo della preparazione estiva. Il gruppo guidato da Spalletti continua a lavorare con grande intensità per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'amichevole contro il Chelsea, in programma domani, mercoledì 5 agosto. Il tecnico sta sfruttando ogni seduta per consolidare i propri principi di gioco e migliorare l'intesa tra i reparti. Sul campo si alternano lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partitelle, mentre lo staff monitora costantemente la condizione fisica dei giocatori, soprattutto degli ultimi arrivati.
Juventus al lavoro per preparare la sfida contro il Chelsea
La seduta odierna della Juve è stata incentrata soprattutto sugli aspetti tattici, con Spalletti impegnato a perfezionare i movimenti della squadra. L'allenatore ha insistito sulle distanze tra i reparti e sulla gestione delle diverse fasi di gioco, chiedendo ai suoi calciatori attenzione e intensità in ogni esercitazione. Non sono mancati lavori specifici sulla costruzione dell'azione e sulla fase difensiva, elementi considerati fondamentali in vista della sfida contro il Chelsea.
Il gruppo ha risposto con applicazione, mantenendo ritmi elevati per tutta la sessione. Le prove con il pallone hanno occupato una parte importante dell'allenamento, permettendo allo staff di valutare i progressi della squadra. L'amichevole contro gli inglesi rappresenta un banco di prova significativo per verificare quanto assimilato finora. Per questo motivo ogni dettaglio viene curato con particolare attenzione durante il ritiro.
Kolo Muani e Alajbegovic proseguono il lavoro personalizzato
Kolo Muani e Alajbegovic non hanno preso parte all'intera seduta con il resto del gruppo. I due nuovi acquisti stanno seguendo un programma atletico differenziato, studiato per consentire loro di raggiungere gradualmente la migliore condizione fisica. Gran parte del lavoro è stata dedicata alla corsa e a esercizi specifici finalizzati a incrementare il livello di forma. Lo staff medico e quello atletico stanno gestendo con prudenza i rispettivi carichi di lavoro, evitando qualsiasi rischio in questa fase della preparazione. L'obiettivo è inserirli progressivamente nelle attività collettive senza accelerare i tempi. Le loro condizioni vengono monitorate quotidianamente per valutare i progressi. La società punta ad averli pienamente a disposizione nel corso delle prossime settimane, quando aumenterà il livello degli impegni.
Programma specifico anche per McKennie e Conceicao
Anche McKennie e Conceicao hanno svolto una parte della seduta seguendo un percorso personalizzato sul piano atletico. Per entrambi si tratta di una gestione programmata, pensata per dosare i carichi di lavoro durante questo intenso periodo di preparazione estiva. Dopo il lavoro individuale, il programma prevede un graduale reinserimento con il resto della squadra. Lo staff continua a monitorare con attenzione le risposte fisiche dei due calciatori, valutando quotidianamente la loro condizione. La scelta rientra nella normale pianificazione del ritiro e mira a prevenire eventuali sovraccarichi muscolari. Spalletti e i preparatori stanno infatti lavorando con cautela per avere tutti gli elementi della rosa nelle migliori condizioni.
Partitella finale con David e Bremer insieme al gruppo
La seduta si è conclusa con la consueta partitella di fine allenamento, utile per mettere in pratica quanto provato nel corso della giornata. In campo erano presenti anche David e Bremer, regolarmente aggregati al resto del gruppo. Un segnale positivo per Spalletti, che ha potuto contare su gran parte della rosa nella fase conclusiva dell'allenamento. L'intensità è rimasta elevata anche durante la sfida a ranghi contrapposti, con i giocatori impegnati a mantenere alta concentrazione e ritmo. Ora l'attenzione è tutta rivolta all'amichevole contro il Chelsea, appuntamento importante per misurare il livello di crescita della squadra bianconera.
La Juventus prosegue il proprio ritiro a Hong Kong senza rallentare il ritmo della preparazione estiva. Il gruppo guidato da Spalletti continua a lavorare con grande intensità per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'amichevole contro il Chelsea, in programma domani, mercoledì 5 agosto. Il tecnico sta sfruttando ogni seduta per consolidare i propri principi di gioco e migliorare l'intesa tra i reparti. Sul campo si alternano lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partitelle, mentre lo staff monitora costantemente la condizione fisica dei giocatori, soprattutto degli ultimi arrivati.
Juventus al lavoro per preparare la sfida contro il Chelsea
La seduta odierna della Juve è stata incentrata soprattutto sugli aspetti tattici, con Spalletti impegnato a perfezionare i movimenti della squadra. L'allenatore ha insistito sulle distanze tra i reparti e sulla gestione delle diverse fasi di gioco, chiedendo ai suoi calciatori attenzione e intensità in ogni esercitazione. Non sono mancati lavori specifici sulla costruzione dell'azione e sulla fase difensiva, elementi considerati fondamentali in vista della sfida contro il Chelsea.
Il gruppo ha risposto con applicazione, mantenendo ritmi elevati per tutta la sessione. Le prove con il pallone hanno occupato una parte importante dell'allenamento, permettendo allo staff di valutare i progressi della squadra. L'amichevole contro gli inglesi rappresenta un banco di prova significativo per verificare quanto assimilato finora. Per questo motivo ogni dettaglio viene curato con particolare attenzione durante il ritiro.