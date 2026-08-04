Spalletti da Hong Kong: "La nuova Juve, come sta Yildiz e il portiere. Tanti attaccanti? Dipende..." 

Locatelli e le motivazioni Juve

Anche Locatelli ha parlato assieme a Spalletti: "Kolo Muani? È un ragazzo bravissimo oltre che un grande calciatore. Lo avevo sentito anche nelle altre sessioni di mercato, è un acquisto importante e alza il livello del gruppo. Siamo contenti di chi è arrivato, di chi è rimasto ma la cosa importante è che siamo un bel gruppo". Sulle motivazioni: "Sicuramente è una cosa che è rimasta e ci deve motivare. Lo abbiamo sempre detto, quello fatto l'anno scorso non è bastato e dobbiamo fare di più. Bisogna andare avanti, lavorare forte, pedalare e parlare il meno possibile". Su Douglas Luiz: "È un giocatore forte, l'ho sempre apprezzato. Anche con lui ho un bel rapporto, è un bravo ragazzo. Si sta impegnando tanto e ho molta stima di lui".