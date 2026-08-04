Svelata la terza maglia Juve 2026/27, le immagini dividono i tifosi: "Era perfetta, ma..."

Bella e divisiva: la (futura) terza maglia della Juventus trova pareri discordanti tra i tifosi. Mentre i bianconeri hanno svelato la divisa che indosseranno nell'amichevole contro il Chelsea a Hong Kong di domani alle 13:30 italiane, in cui sono presenti ideogrammi al posto dei nomi dei calciatori , sul web sono spuntate nuove foto della terza divisa che la squadra di Luciano Spalletti dovrebbe indossare nel corso della stagione 2026/27. Tante conferme gradite, ma un dettaglio ancora non è apprezzato dai tifosi della Juventus.

La semplicità è alla base della creazione della terza maglia della Juventus . Una divisa semplice, nera con loghi e stemmi degli sponsor tutti in oro, così come dorate saranno le tre bande laterali sulla parte esterna delle maniche che da sempre caratterizzano le maglie prodotte da Adidas . Come raccontato dalla pagina social La Maglia Bianconera, il modello sarebbe confermato. Confermate anche le fiamme bianche nella parte inferiore della maglia. Sulla versione replica, saranno ben visibili. Saranno più attenuate, invece, nella versione gara.

Il pantaloncino sarà tutto nero, con le tre bande dorate nella parte sinistra del pantaloncino. Avanti spazio al logo della Juventus, mentre nella parte posteriore del pantaloncino ci sarà il logo dello sponsor. Anche in questo caso i ricami saranno in oro. La novità è rappresentata dalla scritta "Youth since 1897" (in oro) che sarà ben visibile sotto il colletto e sulla schiena, nella parte posteriore della maglia.

Le fiamme dividono i tifosi

Come accaduto nelle settimane passate, la terza maglia ha trovato i tifosi in disaccordo. C'è chi la considera perfetta: "Quest'anno 3 su 3. Vanno prese tutte". In tanti, invece, criticano un particolare: le fiamme bianche nella parte inferiore della maglia. "Ma le fiamme? Cosa siamo, il Napoli?", "Perché rovinare una maglia stupenda con quegli inutili inserti bianchi?" ma anche "Peccato per queste fiamme, altrimenti erano 3 maglie perfette", si legge tra i commenti in giro per il web. C'è anche chi ci va giù in maniera più pesante: "Era una maglia perfetta, ma come sempre deve esserci un'aggiunta a rovinare tutto. Inutili queste fiamme".

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