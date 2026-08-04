Ravanelli, retroscena Donnarumma e mercato Juve: "I quattro colpi necessari e l'autogol da evitare"

Yildiz e Kolo Muani e... la prima punta

Cedere Yildiz? Assolutamente no: Ravanelli è categorico: "Sarebbe l’autogol più grande da fare. Bisogna ripartire da lui per ricostruire la squadra. È un grandissimo professionista, un lavoratore e un giocatore che non si risparmia mai in campo. Ha gran senso di appartenenza e leadership. In campo ha una grande personalità. Anche se sbaglia un dribbling, è un giocatore invendibile. Oggi non deve e dovrà mai vendere". Poi l'ex bianconero ha parlato di due giovani, Licina e Oboavwoduo: "Per me sono ragazzi di grandi speranze ma non pronti per giocare in prima squadra. Hanno grandi aspettative e mi sono piaciuti entrambi. Hanno un possibile futuro nella Juventus, ma adesso non hanno le potenzialità per vestire la maglia bianconera. Potrebbero e dovrebbero restare alla Juventus ad allenarsi tutti i giorni con i campioni. Così possono crescere e magari giocare qualche minuto nel corso della stagione".