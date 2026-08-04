Doppietta show di Konate, la Juve Next Gen si impone sull'Alessandria in amichevole

Primi sorrisi per la Juventus NextGen che vince l'amichevole contro l'Alessandria (che milita in Serie D) allo stadio "Moccagatta" per 2-1: succede tutto nel primo tempo con la doppietta bianconera firmata dal nuovo acquisto Konate. Alessandria pericolosa al 9' con una sforbiciata di Saccà deviata in corner da Huli e al 19' con lo stesso attaccante ipnotizzato dal portiere bianconero: reagiscono però i ragazzi della Next Gen che prendono in mano il gioco. Al 30' Merola dalla destra pennella un cross morbido in area per la testa di Konate, che svetta e firma l'1-0. L'Alessandria reagisce e al 33' pareggia grazie a Saccà che supera Huli. La gioia del pari dura però pochissimo, perché al 35' la Juve torna avanti: cross di Savio, spizzata di Merola e rovesciata show di Konate, che scavalca il portiere avversario e firma la rete che chiude il primo tempo.