La Juve rilancia, il mercato non si ferma: altri cinque acquisti dopo Kolo Muani e Alajbegovic

La situazione di Lucumi e Kessie

Esattamente come Jhon Lucumi: il centrale colombiano negli ultimi giorni ha rigettato le proposte di tre club turchi e messo in standby una realtà di Premier. La linea dettata al suo entourage è la stessa di una settimana fa: priorità totale alla Juve, a patto che i bianconeri si muovano con forza nel giro dei prossimi giorni. E la verità è che il duo Carnevali-Massara sarebbe tornato a bussare alle porte del Bologna per il cartellino del colombiano e per ridiscutere della cessione di Fabio Miretti. Altro profilo da piazzare a tutti i costi per poter piazzare l’affondo sul preferito di Luciano Spalletti: Franck Kessie. Anche se - va detto - l’uscita dell’azzurro non basterà comunque per far spazio all’ex Milan. Ne serve un'altra. E non è un dettaglio da poco, considerando che Khephren Thuram, l’indiziato numero uno per far cassa, al momento non pare aver mercato complice la sindrome femoro-rotulea che lo terrà ai box almeno fino a fine mese.