Bocciato, via dalla Juve! Poi il rebus Cambiaso e l’idea mercato che porta all’Inter

L'interesse per Olivera

Per Spalletti il profilo alternativo a Cambiaso deve avere una vocazione difensiva: da qui nasce il concreto interesse fatto presente anche al Napoli per Matias Olivera, che però dopo la partenza di Gutierrez verso il Bayer Leverkusen è stato trattenuto da Max Allegri. Olivera era gradito a Lucio, perché in grado di interpretare in maniera moderna il proprio ruolo sulla corsia mancina: bene in fase di spinta, applicato in fase di copertura a tal punto da poter anche agire da braccetto. Il Napoli, però, ha respinto la proposta di scambio con Federico Gatti. Dunque, salvo clamorosi ribaltoni, tutto da rifare. La base del ragionamento verte su Cambiaso: Spalletti stima molto il giocatore, ma le carenze in fase difensiva esistono e non possono essere mascherate. Da qui nasce anche l’antico interesse per Andy Robertson, poi approdato al Tottenham: sì, avrebbe alzato anche il livello d’esperienza, ma dell’ex Liverpool piaceva moltissimo l’interpretazione difensiva della posizione. La capacità di sapersi adattare ai momenti di sofferenza delle partite importanti. Qualche profilo finito sul tavolo di Massara c’è, sebbene prima i reparti da sistemare siano ancora altri: la Juve ha di fatto raffreddato il nome di Niccolò Fortini della Fiorentina, ma nel frattempo ne sta passando al setaccio altri.