Bocciato, via dalla Juve! Poi il rebus Cambiaso e l’idea mercato che porta all’Inter

Non è un’urgenza, perché non può essere tutto urgente. Sicuramente, però, è un’esigenza. Da una parte un grido d’allarme da parte di Luciano Spalletti, dall’altra un campanello d’allarme suonato con veemenza anche alla Continassa. La Juve ha bisogno di un laterale sinistro. Gli scenari in questo momento sono due: se dovesse restare Andrea Cambiaso - i bianconeri non hanno mai ricevuto offerte concrete, ma il giocatore resta sul mercato - Ricky Massara dovrà trovargli un’alternativa di ruolo.
Altrimenti, in caso di cessione del nazionale azzurro (in quel caso tornerebbe in auge Theo Hernandez), i profili da individuare diventerebbero due. Anche perché una certezza, nell’attuale contesto bianconero, c’è già: Juan Cabal, nonostante sia stato aggregato alla spedizione partita per la tournée tra Hong Kong e Australia, lascerà la Juve. È stato bocciato, di fatto. Almeno per il momento, visto che da Torino faticano a trovargli una collocazione a titolo definitivo e non è detto che l’anno prossimo il colombiano non si ripresenti alla Continassa.
L'interesse per Olivera
Per Spalletti il profilo alternativo a Cambiaso deve avere una vocazione difensiva: da qui nasce il concreto interesse fatto presente anche al Napoli per Matias Olivera, che però dopo la partenza di Gutierrez verso il Bayer Leverkusen è stato trattenuto da Max Allegri. Olivera era gradito a Lucio, perché in grado di interpretare in maniera moderna il proprio ruolo sulla corsia mancina: bene in fase di spinta, applicato in fase di copertura a tal punto da poter anche agire da braccetto. Il Napoli, però, ha respinto la proposta di scambio con Federico Gatti. Dunque, salvo clamorosi ribaltoni, tutto da rifare. La base del ragionamento verte su Cambiaso: Spalletti stima molto il giocatore, ma le carenze in fase difensiva esistono e non possono essere mascherate. Da qui nasce anche l’antico interesse per Andy Robertson, poi approdato al Tottenham: sì, avrebbe alzato anche il livello d’esperienza, ma dell’ex Liverpool piaceva moltissimo l’interpretazione difensiva della posizione. La capacità di sapersi adattare ai momenti di sofferenza delle partite importanti. Qualche profilo finito sul tavolo di Massara c’è, sebbene prima i reparti da sistemare siano ancora altri: la Juve ha di fatto raffreddato il nome di Niccolò Fortini della Fiorentina, ma nel frattempo ne sta passando al setaccio altri.
Carlos Augusto il sogno, occhio a Kolasinac
Partendo da Carlos Augusto dell’Inter. Quasi un sogno, certamente un miraggio, ma se i dialoghi coi nerazzurri su più fronti entrano nel vivo (non è stato, finora, il caso di Nico Gonzalez) può diventare un nome intrigante per la Juve. Col Bologna, club col quale esiste un filo diretto sia per Lucumi che per Miretti, anche Juan Miranda è un candidato che può scalare le gerarchie: per come va sul fondo stuzzica Spalletti, meno quando difende. Attenzione pure a Sead Kolasinac, il rincalzo ideale per una grande squadra. Per lo spessore carismatico che porta all’interno dello spogliatoio e per la fisicità con la quale può interpretare più posizioni tra la difesa e la fascia. La valutazione contenuta da parte dell’Atalanta può solleticare la Juve, meno la carta d’identità del bosniaco, che a gennaio compirà 34 anni. I bianconeri prenderanno altro tempo prima di affondare il colpo. Lo spessore del rinforzo dipende anche dalla strategia d’uscita di Cabal: a titolo definitivo porta risorse fresche da reinvestire, in prestito poco più di una preghiera per il riscatto. Non cambia tutto, ma cambia tanto.
Non è un’urgenza, perché non può essere tutto urgente. Sicuramente, però, è un’esigenza. Da una parte un grido d’allarme da parte di Luciano Spalletti, dall’altra un campanello d’allarme suonato con veemenza anche alla Continassa. La Juve ha bisogno di un laterale sinistro. Gli scenari in questo momento sono due: se dovesse restare Andrea Cambiaso - i bianconeri non hanno mai ricevuto offerte concrete, ma il giocatore resta sul mercato - Ricky Massara dovrà trovargli un’alternativa di ruolo.
Altrimenti, in caso di cessione del nazionale azzurro (in quel caso tornerebbe in auge Theo Hernandez), i profili da individuare diventerebbero due. Anche perché una certezza, nell’attuale contesto bianconero, c’è già: Juan Cabal, nonostante sia stato aggregato alla spedizione partita per la tournée tra Hong Kong e Australia, lascerà la Juve. È stato bocciato, di fatto. Almeno per il momento, visto che da Torino faticano a trovargli una collocazione a titolo definitivo e non è detto che l’anno prossimo il colombiano non si ripresenti alla Continassa.