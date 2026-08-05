Juve-Chelsea, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Attesa Yildiz

Test amichevole di gran prestigio per la Juventus . La squadra di Luciano Spalletti continua la preparazione in vista dell'inizio della stagione sfidando il Chelsea di Xabi Alonso . I bianconeri non potranno contare sugli ultimi arrivati, Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic , non convocati per l'amichevole. I due hanno comunque riaccesso l'entusiasmo dei tifosi. La tournée internazionale è partita domenica. Contro i Blues si scende in campo al Kai Tak Sports Park di Hong Kong. Poi i bianconeri si trasferiranno a Perth, in Australia. In programma altri due test amichevoli contro l 'Inter di Cristian Chivu e il Palermo di Filippo Inzaghi. Fin qui, la Juventus ha giocato tre amichevoli: dopo il pareggio per 0-0 col Basilea , i bianconeri hanno battuto 1-0 lo Standard Liegi e 2-0 il Nizza (anche grazie a un gran gol di Douglaz Luiz).

13:22

Classifica top attaccanti della storia Juve per… Ravanelli

Intervenuto ad 'AperiMercato' in cui ha parlato di mercato e ha svelato retroscena su Donnarumma, Penna Bianca ha giocato con Lorenzo Aprile e il direttore Guido Vaciago: l'argomento era il miglior attaccante della storia bianconera. Tanti nomi leggendari e qualche sorpresa (e anche un cambio) per il classe 1968

13:11

Occhi sul terzino

Intanto la Juve non perde il focus sul fronte del calciomercato: in programma altri cinque innesti, a cominciare dal portiere (QUI LE ULTIME). Tra i profili da inserire in rosa c'è anche quello di un terzino sinistro, due solo in caso di cessione di Cambiaso che resta sul mercato nonostante ad oggi non siano ancora arrivate proposte ufficiali (I NOMI SEGUITI)

13:00

Out Conceiçao. Bremer e Yildiz in panchina

Oltre a Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, anche Francisco Conceicao non prenderà parte all'amichevole contro il Chelsea. Anche il portoghese aveva lavorato a parte nelle ultime ore. In panchina, invece, ci sono Gleison Bremer e Kenan Yildiz: entrambi puntano a ritrovare la migliore condizione in vista dell'inizio della stagione. Ecco, di seguito, la panchina bianconera completa:

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Nava, Bremer, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Rugani, Arthur, David, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi.

12:50

Juventus arrivata al Kai Tak Sports Park

La squadra bianconera, guidata dal capitano Manuel Locatelli, è arrivata al Kai Tak Sports Park di Hong Kong. Come mostra il video pubblicato dalla Juventus sui proprio canali social, anche gli assenti Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic sono al seguito dei bianconeri, anche se non compaiono nella distinta ufficiale.

12:40

Milik di nuovo titolare

Complice il forfait di Randal Kolo Muani, Luciano Spalletti si affida di nuovo ad Arkadiusz Milik. Il polacco guiderà l'attacco bianconero, supportato da Boga, Miretti e Cambiaso. Chance importante per il classe 1994, che potrebbe ritagliarsi altro spazio importante per rilanciarsi dopo annate complicate e ricche di problemi fisici.

12:28

Esordio rimandato per Kolo Muani e Alajbegovic

Non ci sarà l'esordio di Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic contro il Chelsea. I nomi dei due nuovi acquisti bianconeri, che hanno lavorato a parte nelle ultime ore, non sono presenti neanche in panchina. Presente invece Kenan Yildiz, che potrebbe entrare a gara in corso per ritagliarsi i primi minuti stagionali.

12:24

Juve-Chelsea: le formazione ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Nava, Bremer, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Rugani, Arthur, David, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Adarabioyo, Fofana, Hato; Jazuli, Caicedo; Geovani, Welbeck, Gittens; Pedro. Allenatore: Xabi Alonso.

12:20

Palestra: sorpresa Chelsea

In queste settimane, il Chelsea sta scoprendo Marco Palestra. Il classe 2005 dovrebbe partire titolare di nuovo, con Xabi Alonso che lo sta monitorando con attenzione. L'ex Cagliari sembrava prossimo al passaggio all'Inter, ma l'inserimento degli inglesi ha cambiato tutto, rovinando i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Adesso Palestra sfida di nuovo la Juventus: nella sfida dello scorso anno all'Allianz Stadium, il ventunenne aveva fornito l'assist a Esposito per la rete del momentaneo 0-1 (partita poi vinta dalla Juventus 2-1).

12:10

Locatelli: "Capitano? Responsabilità e privilegio. Gli obiettivi..."

"Essere capitano della Juve è una grande responsabilità, un sogno che avevo da bambino, ma allo stesso tempo è anche un privilegio", così ha esordito Manuel Locatelli alla vigilia di Juve-Chelsea. E sugli obiettivi ha aggiunto: "Il fatto che non siamo andati in Champions ci deve motivare e giocare l'Europa League deve essere un nostro obiettivo. Quando indossi questa maglia ogni competizione deve essere un obiettivo. Dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro e senza sognare troppo. L'Europa League è comunque qualcosa di stimolante per noi".

11:55

Xabi Alonso: "Juventus grande squadra, Spalletti top"

Alla vigilia della sfida, anche il nuovo allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa. Tanti complimenti a Luciano Spalletti da parte dello spagnolo: "Lui è stato calciatore forte e conosce benissimo il calcio, ho visto qualche spezzone delle amichevoli, si vede già la qualità della squadra e la forza. Sarà una partita impegnativa, ma proprio da queste partite vedremo se saremo già dentro la stagione oppure no. Non si può entrarci piano piano, bisogna partire forte per essere subito al livello di squadre come il Chelsea".

Non solo Spalletti: Xabi Alonso riconosce storia e grandezza della Juventus. "Sono passate tre settimane da quando abbiamo iniziato la preparazione e ne mancano tre più o meno. Quindi prendiamo ogni partita analizzando le cose su cui abbiamo lavorato, se abbiamo fatto bene, cosa abbiamo migliorato. La Juventus è una grande squadra con grandi giocatori esperti, con un grande allenatore. Quindi sarà un test molto interessante e utile per noi", ha concluso l'ex Real Madrid.

11:45

CALCIOMERCATO JUVE

Quattro acquisti conclusi, ma mancano ancora diversi tassello all'appello. Giovanni Carnevali e Frederic Massara sono al lavoro per completare la rosa da consegnare a Luciano Spalletti in vista dell'esordio della stagione 2026/27 (Tutte le ultime trattative della Juventus).

11:41

Derby di Milano e... occhio al prossimo avversario

Alle 13.00 italiane, Milan e Inter si sfideranno in amichevole a Perth, in Australia. Dopo la tournée in Germania, i nerazzurri giocheranno il primo derby della stagione e poi potrà dedicarsi alla nemesi storica, la Juventus. Sabato 8 agosto, infatti, Juventus e Inter si ritroveranno una contro l'altro, in un test amichevole che promette spettacolo e divertimento. Fischio d'inizio alle ore 13.00 italiane.

11:35

Juventus-Chelsea: i precedenti

Juventus e Chelsea si sono affrontate sei volte in incontri ufficiali e il bilancio è in assoluta parità. I bianconeri hanno vinto in due occasioni. Dopo il 3-0 della stagione 2012/13, la Juventus ha vinto 1-0 l'ultima sfida giocata in Champions League il 29 novembre del 2021. Due vittorie anche per il Chelsea. I blues hanno vinto 4-0 l'ultimo precedente, giocato sempre nel 2021/22, nella gara di ritorno del Girone H. Due anche i pareggi: curiosamente, tutte e due le sfide sono terminate 2-2.

11:30

Boga torna titolare

Dopo aver saltato l'incontro contro l'ex Nizza per una sindrome vertiginosa, Jeremie Boga dovrebbe tornare titolare e partire largo a sinistra nel classico 4-2-3-1 che Luciano Spalletti sta utilizzando in questa preaseason. L'ivoriano è stato decisivo fin dal suo arrivo in bianconero a gennaio, spingendo la dirigenza ad acquistarlo a titolo definitivo lo scorso giugno.

11:25

Apertura United per Zirkzee!

Il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito di Joshua Zirkzee, profilo che da tempo è sul taccuino di Frederic Massara e Giovanni Carnevali. L'eventuale affondo, però, non sarebbe imminente, ma potrebbe esserci nella secondà metà di agosto. L'olandese è un pallino dell'ex dirigente giallorosso, che aveva provato ad acquistarlo proprio ai tempi della Roma (LA NOTIZIA COMPLETA).

11:20

"Quattro colpi per tornare competitivi...": parola di Ravanelli

Intervenuto ad 'AperiMercato', il programma giornaliero in onda sul canale Youtube di Tuttosport, Fabrizio Ravanelli ha parlato dei colpi che la Juventus dovrebbe fare per tornare competitiva e tornare a lottare per lo scudetto. E ha svelato anche su retroscena su Gianluigi Donnarumma (LE PAROLE COMPLETE DELL'EX JUVE).

11:15

Numeri convincenti

Tre gol fatti e zero subiti: è questo lo score della Juventus nelle prime tre amichevoli. Se mancano i gol - anche vista l'assenza di punte in queste prime settimane di ritiro - la difesa si conferma bunker: nessun gol subito contro Basilea, Standard Liegi e Nizza.

11:10

Kolo Muani e Alajbegovic subito in campo

Quella contro il Chelsea sarà l'occasione per vedere in campo anche Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic. Il francese, che ha voluto fortemente il ritorno in bianconero, potrebbe partire titolare (è in ballottaggio con Milik) contro la squadra di Xabi Alonso. Il talentino bosniaco entrerà a gara in corso per fare accelerazioni e qualità sulla trequarti.

11:05

Confermato Douglas Luiz

In mezzo al campo ci sarà spazio per Douglas Luiz. Il brasiliano ha giocato titolare le prime tre amichevoli e anche contro il Chelsea sarà il play in mediana. Il gol contro il Nizza ha dato segnali importanti, ora toccherà al classe 1998 confermarsi per guadagnarsi la definitiva permanenza in bianconero. Spalletti sogna un nuovo rilancio alla Brozovic e alla Lobotka.

11:00

Attesa per Kenan Yildiz

Kenan Yildiz è sicuramente uno dei calciatori più attesi della Juventus. Il turco cerca l'esordio stagionale, dopo il rientro dal Mondiale e l'amichevole saltata contro il Nizza. Luciano Spalletti non dovrebbe schierarlo dal primo minuto, ma il numero 10 bianconero potrebbe entrare a partita in corso anche per mettere nelle gambe i primi minuti della stagione.

10:56

Quanto affetto per la Juventus a Hong Kong!

La Juventus è sbarcata da diversi giorni a Hong Kong, ricevendo affetto, applausi ed entusiasmo. Un attestato di stima importante per la squadra di Luciano Spalletti, che si dimostra una delle più amate non solo nei confini nazionali ma anche all'estero. Per l'occasione, la Juventus indosserà una speciale maglia con ideogrammi. I tifosi bianconeri si Hong Kong hanno incantando, riversandosi in massa agli allenamenti e agli eventi in cui erano presenti i calciatori, per chiedere foto e avere autografi.

10:50

Juventus-Chelsea, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Miretti, Boga; Milik.

Allenatore: Luciano Spalletti.

CHELSEA (4-2-3-1): Sharman-Lowe; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Essugo, Lavia; Estevao, Palmer, Gittens; Joao Pedro.

Allenatore: Xabi Alonso.

10:44

Dove vedere Juventus-Chelsea in tv e in streaming

Il match tra Juventus e Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 13.30 italiane al Kai Tak Stadium, sarà visibile su Dazn e Sky Sport oltre che in streaming su Now Tv. Oppure, previa registrazione, l’incontro sarà visibile sul sito ufficiale del club bianconero. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell’evento.

10:40

Il programma estivo della Juventus

Archiviate le prime tre amichevoli con due vittorie e un pareggio, i bianconeri alzano il livello. Adesso test amichevole a Hong Kong contro il Chelsea, poi ci si trasferirà a Perth. Sabato 8 agosto ci sarà l'incontro contro l'Inter, poi martedì 11 agosto si sfiderà il Palermo sempre in Australia. La preaseason bianconera si concluderà il 17 agosto con il classico test in famiglia contro la Juventus Next Gen.

10:35

Le parole di Spalletti della vigilia

Arrivati a Hong Kong, Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida contro il Chelsea (LE DICHIARAZIONI COMPLETE). Il tecnico bianconero ha fatto il punto parlando di Kenan Yildiz, dei nuovi arrivati Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani e del mercato, da cui il toscano aspetta ancora colpi per completare la rosa.

10:24

Juventus a Hong Kong in 'rosa'

Dopo i tre incontri giocati tra Svizzera, Belgio e Torino, la Juventus scende in campo per la prima amichevole della tournée internazionale. La squadra di Luciano Spalletti indosserà la seconda maglia, con speciali ideogrammi.

10:27

I convocati per la tournée internazionale

Sono trentuno i calciatori convocati da Luciano Spalletti per la tournée in Hong Kong e Australia. Non sono presenti gli infortunati Khephren Thuram e Jeff Ekhator. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Mattia Perin, Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Sebastiano Nava;

DIFENSORI: Zeki Celik, Gleison Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Andrea Cambiaso, Juan Cabal, Javier Gil Puche;

CENTROCAMPISTI: Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Arthur, Fabio Miretti, Weston McKennie, Augusto Owusu;

ATTACCANTI: Francisco Conceiçao, Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz, Edon Zhegrova, Jeremie Boga, Arkadiusz Milik, Jonathan David, Justin Oboavwoduo, Adin Licina, Aarman Durmisi, Kerim Alajbegovic.

Kai Tak Sports Park - Hong Kong