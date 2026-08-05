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Zirkzee-Juve: c'è l'apertura del Manchester United! La formula e le ultime sulla trattativa

Dopo l'arrivo di Randal Kolo Muani dal Psg, i bianconeri cercano un'altra punta: i Red Devils aprono a una modalità di operazione gradita da Massara e Carnevali
3 min
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La Juventus pensa sempre a Joshua Zirkzee. Dopo gli arrivi ufficiali di Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, i bianconeri non si fermano qui e puntano a regalare anche un altro attaccante a Luciano Spalletti. Tra i diversi profili sul taccuino di Giovanni Carnevali e Frederic Massara, l'ex Bologna è sempre presente. Il venticinquenne sarebbe felice di tornare in Italia (dove ha fatto vedere le cose migliori in carriera) e ora c'è anche l'apertura del Manchester United alla cessione in prestito.

Juve-Zirkzee: apertura al prestito del Manchester United

La Juventus cerca ancora gol e qualità dal mercato, anche dopo aver riaccolto Randal Kolo Muani. In questo momento, Giovanni Carnevali e Frederic Massara stanno tenendo contatti continui con diversi profili, tra cui proprio Joshua Zirkzee. Procedono i dialoghi sia con l'agente Kia Joorabchian che con il Manchester United.

Dopo le prime richieste di cessione a titolo definitivo, i Red Devils hanno aperto al prestito dell'olandese. Una formula che sarebbe molto apprezzata dalla Juventus, che così potrebbe spostare il tesoretto da investire in altri ruoli. Il classe 2001 è un pallino del direttore tecnico Frederic Massara, che aveva provato a portarlo alla Roma in passato. La pista Joshua Zirzkee, comunque, che non decollerà nell'immediato, ma è destinata a essere percorsa nella seconda metà di agosto.

Le altre piste

L'ex attaccante del Bologna non è però l'unico nome sulla lista della Juventus. Un profilo che continua a piacere è quello di Mateo Pellegrino. L'argentino era stato cercato con grande insistenza nelle settimane passate, poi c'è stato un piccolo rallentamento. Anche il suo profilo, però, resta sempre valido per i bianconeri. Discorso differente per Alexander Sorloth: il norvegese non dovrebbe essere più un obiettivo di Massara e Carnevali. E sullo sfondo rimane sempre Dusan Vlahovic. L'ex numero 9 bianconero è ancora senza squadra al 5 agosto ma anche questa pista non sembra calda.

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