Spalletti e Juve-Chelsea: "Yildiz sorride libero! Zhegrova, il gol non basta. Perché ho tolto David"

L'importanza di Yildiz e le parole su Zhegrova

Su Yildiz: "Per noi Kenan è un giocatore importantissimo e si sta lavorando sul minutaggio per creargli una scaletta di lavoro corretto per averlo pronto. Il fatto che non abbia più dolore ed è sorridente e libero di poter giocare il suo calcio è una cosa che ci fa piacere". Su Zhegrova: "Il gol è chiaro che fa grande piacere a chiunque poi è la prestazione. Non basta un assist o un gol se non dai supporto alla squadra per 90 minuti. Il gol lo fai in un minuto ma la partita poi ne dura 96. È l'atteggiamento che conta durante lo scorrimento dei minuti. Zhegrova ha fatto bene anche se qualche volta ha perso palla a cui poteva dare un seguito diverso però le sue capacità di quando ha la palla sui piedi e di portare in giro i difensori le ha fatte vedere. Le sue capacità di tirare in porta e il tiro che ha lo ha fatto vedere. Si tratta poi di mettere quelle cose dentro la scatola per riempire la partita e fanno sì di diventare una squadra".