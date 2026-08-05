Vlahovic ha trovato squadra? Il presidente si espone: "Ne stiamo discutendo"

Alla Juventus sono stati chiari con Vlahovic (che intanto passa il tempo a festeggiare) e hanno impostato le proprie condizioni. A Dusan non sono piaciute e non ha più ribussato alla porta, come gli aveva invitato a fare Spalletti qualche settimana fa. Le sirene del mercato non si sono accese intorno al suo nome e al momento l'opzione più valida resta sempre la Turchia, con il Besiktas che si è attivato per cercare di arrivare presto a una fumata bianca. La Super Lig sta crescendo sempre di più e sicuramente il nome dell'ex Juve farebbe fare un salto al campionato. E ne ha parlato il presidente dei bianconeri Serdal Adalı, che nelle ultime ore si è ritrovato a spegnere anche il caso Salah.

Besiktas, l'interesse per Vlahovic "Non abbiamo voluto il trasferimento di Mohamed Salah. Stiamo lavorando su Vlahovic, ne stiamo discutendo", ha spiegato Serdal Adalı, presidente del Besiktas. Come riportato da Fanatik, il patron del club turco ha smentito qualsiasi tipo di interesse per Momo, nuovo giocatore del Trabzonspor, e ha deciso di affondare sull'attaccante serbo, ancora svincolato e libero di accasarsi con qualsiasi squadra. Il numero uno del club ha voluto però chiarire però la situazione intorno all'ex Liverpool: "Non è vero che ci sia stato un colpo di scena o che non siamo riusciti a prenderlo. Stiamo parlando di un giocatore che non abbiamo preso, non di uno che non siamo riusciti a prendere. Gli auguro ogni successo. Da quando sono in carica, nessuno è riuscito a sottrarre un calciatore al Besiktas. Che la nostra comunità lo sappia bene" ha voluto specificare il presidente, che ha aggiunto di essere al lavoro per rendere più forte la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Ma c'è anche un mercato in uscita da fare: "Stiamo procedendo con i trasferimenti in linea con il piano che avevamo definito all’inizio della stagione. I trasferimenti che abbiamo effettuato sono sotto gli occhi di tutti".

Juventus Vlahovic, che fine ha fatto: l'ex Juve beccato a scatenarsi in un party fino all'alba! Il no a Salah e Brahim Diaz. E cosa succede con Trossard Il presidente ha poi smentito l'interesse per Brahim Diaz: "Non è nei nostri piani" - e ha parlato di Trossard, per il quale manca l'approvazione per il tesseramento dall'Arsenal: "Sarà in campo nella seconda partita. Nessuno si scoraggi". Il presidente è poi tornato per l'ultima volta sulla questione Salah, visto che i tifosi bianconeri si aspettavano l'arrivo dell'egiziano. Durante la cerimonia per l'arrivo di Trossard, infatti, il popolo bianconero invocava l'arrivo di Momo. Il patron ne ha parlato: "In quel momento non ho sentito cosa gridassero i tifosi. Non era né nei nostri piani né nel nostro programma. Ci è voluto un po’ di tempo per adeguare il piano". E infine: "Quando sarà il momento, alcune cose appariranno molto più chiare. Allora la gente capirà benissimo perché questo trasferimento non si è concretizzato". Sicuramente l'ingaggio di Vlahovic potrebbe far dimenticare ai tifosi questa storia su Salah. Ma molto dipenderà dalle risposte di Dusan. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE