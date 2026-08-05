Juve, senti l’agente del Dibu Martinez: "Via solo a una condizione dall’Aston Villa"

La ricerca del portiere alla Juve continua e i nomi in orbita ormai sono sempre gli stessi, con Vicario in pole insieme a Suzuki, che il Psg potrebbe cedere in prestito qualora dovesse prenderlo dal Parma. Invece sembra ormai un po' più lontano il Dibu Martinez, la vera prima scelta alla Continassa per cercare di alzare il livello tecnico e anche di personalità in campo. Il conto alla rovescia per l'inizio del campionato è ormai iniziato e la dirigenza bianconera deve cercare di decidere quale strada percorrere. Il mercato è ancora lungo e mancano poco meno di quattro settimane alla fine. E le ultime parole dell'agente del numero uno dell'Aston Villa non faranno molto piacere alla Vecchia Signora.

Dibu Martinez, le dichiarazioni dell'agente "È normale che i grandi club siano interessati ad ingaggiare uno dei migliori portieri al mondo, ma Martinez se ne andrà solo con la benedizione dell'Aston Villa e con un accordo che soddisfi tutte le parti. Martinez è grato per il supporto ricevuto dal proprietario Nassef Sawiris" - queste le parole dell'agente dell'argentino, Gustavo Goni, riportato da Sky Sport News. Tradotto: se il club vuole tenerlo, il Dibu non forzerà la mano per chiedere la cessione, visto anche il bel rapporto che ha con il club. Proprio per questo motivo la dirigenza della Juve si è attivata un po' di più per valutare il tipo di operazione per arrivare a Vicario.