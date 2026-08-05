Zhegrova, messaggio alla Juve: "Voglio restare. L’anno scorso male per la pubalgia". E sfida l’Inter

Un sinistro a giro da incorniciare, infilato sotto il sette, per decidere una prestigiosa amichevole contro il Chelsea . Edon Zhegrova si è preso i riflettori con una giocata di altissima qualità, regalando alla Juventus una vittoria di prestigio con il suo promo gol in bianconero e confermando di voler ritornare sui suoi livelli dopo una stagione fallimentare. Al termine della gara, l'esterno bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul momento della squadra, sul difficile periodo vissuto a causa della pubalgia e sul suo futuro, lanciando un messaggio chiaro ai tifosi.

Zhegrova e le parole d'amore per la Juve

Zhegrova ha espresso tutta la sua soddisfazione per la rete e per il lavoro che il gruppo sta svolgendo in questa fase di preparazione: "Sono molto contento per questo gol e per la squadra. Noi lavoriamo bene e il mister vuole che tutti dobbiamo lavorare per migliorare. Spero questa stagione vada meglio e speriamo per i tifosi di vincere la prossima partita".Lo sguardo è già rivolto al prossimo test contro l'Inter, con la volontà di proseguire il percorso di crescita mostrato nelle prime uscite estive. Edon ha poi ripercorso le difficoltà dell'ultima anno: "La passata stagione ho sofferto per la pubalgia, ma credo sempre in me e sono molto contento della Juve che è un grande club. Voglio restare alla Juve".