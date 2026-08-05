La Juve Women avanza in Champions, Carbonell e Capeta stendono il Torreense: ecco chi sfida

BIELLA - La Juventus Women fa il suo esordio ufficiale in stagione, nel match valido per la semifinale del Mini Tournament di Champions League, superando 2-1 a Biella le portoghesi del Torreense. Ora per le bianconere ci sarà l'impegno con le svedesi dell'Hammarby che si sono imposte per 4-0 sull'Apolonia Fier.

Carbonell-Capeta, vince la Juve

Ad inizio ripresa, la Juve passa: imbucata di Bartel per Serturini che crossa sul secondo palo, Carbonell controlla di petto e incrocia nell’angolino. Le portoghesi provano la reazione con Hayes, ma al 66' le bianconere raddoppiano: acrobazia in area piccola di Capeta sul cross di Sertuini, questa volta da sinistra, e 2-0. Risultato che sembra blindato ma il Torreense non molla. All'85' è miracolosa De Jong nel girare sulla traversa un colpo ravvicinato, all'87' è il palo a fermare Rodriguez. Al 90' Lakip accorcia le distanza sfondando il muro bianconero, ma la Juve tiene nel recupero e giocherà la finale contro l'Hammarby.