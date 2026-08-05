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La Juve Women avanza in Champions, Carbonell e Capeta stendono il Torreense: ecco chi sfida

Le bianconere si aggiudicano la semifinale del mini tournament superando per 2-1 le portoghesi a Biella: ora l'ultimo atto
2 min
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La Juve Women avanza in Champions, Carbonell e Capeta stendono il Torreense: ecco chi sfida
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BIELLA - La Juventus Women fa il suo esordio ufficiale in stagione, nel match valido per la semifinale del Mini Tournament di Champions League, superando 2-1 a Biella le portoghesi del Torreense. Ora per le bianconere ci sarà l'impegno con le svedesi dell'Hammarby che si sono imposte per 4-0 sull'Apolonia Fier.

Pari il primo tempo

Guerrero tiene in panchina la nuova stella Redondo, le bianconere si affidano alla certezza Bonansea, la più frizzante nei primi 20'. Latitano però i tiri in porta: bisogna attendere oltre la mezz'ora. Prima le portoghesi con Latorre, attenta De Jong, e poi Capeta per le bianconere con un colpo di testa che si spegne di poco sul fondo. Prima dell'intervallo ci prova Ferreira per le ospiti, ma De Jong blocca senza problemi.

Carbonell-Capeta, vince la Juve

Ad inizio ripresa, la Juve passa: imbucata di Bartel per Serturini che crossa sul secondo palo, Carbonell controlla di petto e incrocia nell’angolino. Le portoghesi provano la reazione con Hayes, ma al 66' le bianconere raddoppiano: acrobazia in area piccola di Capeta sul cross di Sertuini, questa volta da sinistra, e 2-0. Risultato che sembra blindato ma il Torreense non molla. All'85' è miracolosa De Jong nel girare sulla traversa un colpo ravvicinato, all'87' è il palo a fermare Rodriguez. Al 90' Lakip accorcia le distanza sfondando il muro bianconero, ma la Juve tiene nel recupero e giocherà la finale contro l'Hammarby.

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