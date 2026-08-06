Solida, concentrata, ma incompleta: cosa manca alla Juve che sfida l'Inter e medita su Douglas Luiz

Bella non è ancora bella, per quanto, se si estrapolano i gol e qualche giocata, delle perle si trovano (vedi il capolavoro che Zhegrova ha dipinto ieri a Hong Kong contro il Chelsea). Ma la Juve delle prime amichevoli ha caratteristiche incoraggianti. Con tutta la prudenza che richiedono i commenti estivi, infatti, salta agli occhi il fatto che la squadra di Spalletti non ha ancora preso un gol. Fatta la tara degli avversari (ieri era comunque il Chelsea...), zero gol subiti in quattro partite sono un segnale di applicazione e concentrazione. Non poco, soprattutto in estate. C’è il lavoro del tecnico dietro, un lavoro psicologico e tattico, grazie al quale si sono visti giocatori più attenti e pronti a rimediare agli errori di un compagno. Inoltre, seppure ancora poco fluida nello sviluppo del gioco, la Juve ha retto l’impatto atletico di avversari che, in teoria, dovrebbero essere più avanti con la preparazione o, comunque, tradizionalmente più intensi (come il Chelsea). Anche l’aspetto fisico, quindi, sembra essere confortante.
Juve-Inter test decisivo
La partita di sabato contro l’Inter sarà una prova ancora più attendibile: contro la squadra più forte della Serie A, in una partita che non potrà essere mai del tutto amichevole, a due settimane esatte dall’inizio del campionato, si avrà un quadro generale ancora più chiaro di come sta nascendo la nuova stagione bianconera e si potranno ricevere conferme o smentite delle prime positive impressioni.
Calciomercato Juve: le priorità e il caso Douglas Luiz
I segnali più importanti, però, non arriveranno dall’Australia. È il lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini che risulterà determinante nei prossimi 25 giorni. Per quanto promettente, la Juve di questo scorcio d’estate è ancora incompleta. Serve il portiere, serve qualcosa in difesa, un’altra punta oltre a Kolo e manca - forse più di ogni alttro elemento - un centrocampista, acquisto, per ora, bloccato dall’abbondanza del reparto e dalla difficoltà di cedere almeno un paio di pedine.
Ecco perché il dibattito estivo del popolo juventino si concentra, dividendosi con vivacità, sul tema di Douglas Luiz. Se Spalletti resuscita il brasiliano, si regala una pedina decisiva, ma anche gli estimatori di Douglas ammettono che si tratta di una scommessa ad alto rischio.
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