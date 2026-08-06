Solida, concentrata, ma incompleta: cosa manca alla Juve che sfida l'Inter e medita su Douglas Luiz

Bella non è ancora bella, per quanto, se si estrapolano i gol e qualche giocata, delle perle si trovano (vedi il capolavoro che Zhegrova ha dipinto ieri a Hong Kong contro il Chelsea). Ma la Juve delle prime amichevoli ha caratteristiche incoraggianti. Con tutta la prudenza che richiedono i commenti estivi, infatti, salta agli occhi il fatto che la squadra di Spalletti non ha ancora preso un gol. Fatta la tara degli avversari (ieri era comunque il Chelsea...), zero gol subiti in quattro partite sono un segnale di applicazione e concentrazione. Non poco, soprattutto in estate. C’è il lavoro del tecnico dietro, un lavoro psicologico e tattico, grazie al quale si sono visti giocatori più attenti e pronti a rimediare agli errori di un compagno. Inoltre, seppure ancora poco fluida nello sviluppo del gioco, la Juve ha retto l’impatto atletico di avversari che, in teoria, dovrebbero essere più avanti con la preparazione o, comunque, tradizionalmente più intensi (come il Chelsea). Anche l’aspetto fisico, quindi, sembra essere confortante.