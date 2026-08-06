Da Kolo Muani e Alajbegovic a McKennie, chi rientra con l'Inter: Juve dalla festa di Hong Kong a Perth

Che bella Juve, in formato Europa anche in tournée: quella con il Chelsea è la prestazione forse più convincente dell’intero precampionato finora, non solo perché maturata contro una grande squadra, per quanto il Chelsea sia un cantiere aperto con tanti giovani. Si è vista una squadra con movimenti precisi, ben organizzata, sempre attenta però pure propositiva, mai in balia dell’avversario, anche quando nel finale i Blues hanno provato a spingere per portare a casa almeno il pari. La Juve si gode gli applausi del pubblico di Hong Kong, che pure parteggiava per il Chelsea ma che ha apprezzato la qualità del calcio messo in mostra da Spalletti e dai suoi ragazzi: considerando che la formazione è ancora da completare, tra recuperi e mercato, i motivi per sorridere ci sono. Senza però mai staccare i piedi da terra: sotto questo aspetto, rischi non se ne corrono, perché la squadra pare ben consapevole di dover ancora fare passi in avanti. Intanto però vincere, anche se ai primi di agosto non conta, infonde ottimismo e aiuta a lavorare con maggiore serenità: per di più la Juve non prende gol e questo non può essere un caso.

La difesa e i nuovi Quattro partite, porta blindata, nonostante girandole di cambi: c’è di base una forza difensiva che si costruisce anche grazie al possesso palla, alla propositività costante nel tentativo di dominarlo il gioco, non subirlo. E quando cambia l’assetto tattico, non muta comunque la filosofia con cui la squadra si approccia alla partita e sfida l’avversaria: Spalletti sperimenta prima il 4-2-3-1, ormai considerato la base da cui ripartire, ma non rinuncia a voler provare il vecchio 3-4-2-1 potendo sfruttare il rientro di Bremer. Si è capito poi perché il ds Massara abbia fatto i salti mortali per prendere Celik: movimento perpetuo ed elevatissimo q.i. calcistico sono elementi che servivano come il pane a questa Juventus. In cosa si può migliorare? In tutto, risponderebbe probabilmente il tecnico bianconero. Di certo manca ancora qualcosa negli ultimi venti metri di campo, però le nuove risorse sono in arrivo: come avevamo anticipato, era difficile vedere Alajbegovic e Kolo Muani all’opera a Hong Kong dopo aver solo corso e fatto palestra in allenamento. Il debutto è rimandato a Perth, quando forse si comincerà a capire cosa possano dare a questa Juve che sembra già rodata, rispetto alle incertezze con cui si era chiusa la stagione passata. Ma siccome, come direbbe Spalletti, serve metterci su “altra roba”, il mercato darà una mano lì dove ancora qualcosa è perfezionabile. E le risorse si possono trovare anche all’interno.