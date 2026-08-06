Calciomercato Juve: Suzuki e il piano portiere stravolto, la formula per Lucumì, Zirkzee e Vlahovic...

TORINO - A livello di strategie, la Juve si sta rassegnando. Il progetto di assicurarsi oggi il portiere del futuro è rimandato di un anno, all’estate 2027. I motivi sono chiari: poche risorse economiche a disposizione, l’effetto domino tra i numeri uno non si è innescato e i profili che intrigano i bianconeri sono pochi e carissimi. Da Carnesecchi a Svilar, passando anche per Maignan: Carnevali e Massara hanno setacciato tutti i migliori, scontrandosi però con la dura realtà. E con un Mondiale che ha fatto lievitare le valutazioni di alcuni candidati. Su tutti Zion Suzuki: tra oggi e domani il Psg conta di chiudere per il giapponese per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Trattativa difficile da immaginare a giugno, ma ad agosto è diventata realtà.