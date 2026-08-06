Calciomercato Juve: Suzuki e il piano portiere stravolto, la formula per Lucumì, Zirkzee e Vlahovic...

TORINO - A livello di strategie, la Juve si sta rassegnando. Il progetto di assicurarsi oggi il portiere del futuro è rimandato di un anno, all’estate 2027. I motivi sono chiari: poche risorse economiche a disposizione, l’effetto domino tra i numeri uno non si è innescato e i profili che intrigano i bianconeri sono pochi e carissimi. Da Carnesecchi a Svilar, passando anche per Maignan: Carnevali e Massara hanno setacciato tutti i migliori, scontrandosi però con la dura realtà. E con un Mondiale che ha fatto lievitare le valutazioni di alcuni candidati. Su tutti Zion Suzuki: tra oggi e domani il Psg conta di chiudere per il giapponese per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Trattativa difficile da immaginare a giugno, ma ad agosto è diventata realtà.
Juve, le alternative a Suzuki
La Juve non può rilanciare, ma vuole a tutti i costi il giocatore in forza al Parma. È il desiderio di Spalletti: il tecnico ci spera ed è convinto di poter alzare il livello per la stagione che inizierà da Frosinone. La società sa bene di dover rinunciare a qualcosa in questa fase del mercato: pur di puntellare la rosa in altri reparti è disposta a prendere Suzuki “in affitto” dal Psg. Un prestito secco, per poi pianificare il grande colpo tra un anno. Anche i francesi strizzano l’occhio ad una trattativa nata, di fatto, nei giorni in cui i due club chiudevano per Randal Kolo Muani. I tempi possono sforare rispetto ai piani originari: Massara sperava di chiudere entro domenica, ma potrebbe servire qualche giorno in più. Poco male per Spalletti. Nel frattempo, in ogni caso, la Juve ha prenotato Guglielmo Vicario del Tottenham e prosegue i discorsi con Noah Atubolu del Friburgo. Il grande obiettivo, però, resta Suzuki.
Juve, Zirkzee primo obiettivo per l’attacco
Il reparto offensivo, invece, non necessita di puntelli da consegnare subito a Spalletti. Non c’è fretta, anche perché il reparto ha un assortimento variegato: in rosa ci sono ancora Jonathan David e Arek Milik. Prima alla Continassa vogliono sistemare i destini delle due punte, dopodiché andranno all’assalto di un ulteriore rinforzo, al netto delle valutazioni ancora in corso su Jeff Ekhator. Il nome che Massara ha bloccato è quello di Joshua Zirkzee. È un suo pallino, può lasciare il Manchester United e in prestito con diritto di riscatto diventa un’opportunità golosa a prescindere dai pensieri di Spalletti, che non ha mai nascosto la predilezione per un uomo d’area di rigore: Vlahovic è il preferito (ieri, però, il Besiktas ha rilanciato: i turchi vogliono andare fino in fondo per il serbo), Sorloth e Pellegrino seguono a ruota. Intanto, però, la Juve ha strappato il sì di Zirkzee, nome da tenere caldo per le manovre post Ferragosto.
Lucumi resta il favorito per la difesa
La rosa è ancora troppo folta, anche in difesa. Federico Gatti resta in uscita (ma il Napoli è ancora tiepido), mentre per sistemare la retroguardia il favorito è sempre Jhon Lucumi. Massara punta ad inserire Fabio Miretti e Juan Cabal nella trattativa col Bologna, per cercare di abbassare la richiesta piuttosto alta di Sartori per il colombiano, valutato 25 milioni nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2027.
Lucumi è un obiettivo sempre più concreto e la Juve sta cercando di portarsi avanti nel discorso, avendo già incassato il gradimento totale del centrale. La fumata bianca? Possibile, ma verosimilmente con le contropartite inserite nell’affare. Sulle uscite, infatti, alla Continassa va necessariamente premuto l’acceleratore.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - A livello di strategie, la Juve si sta rassegnando. Il progetto di assicurarsi oggi il portiere del futuro è rimandato di un anno, all’estate 2027. I motivi sono chiari: poche risorse economiche a disposizione, l’effetto domino tra i numeri uno non si è innescato e i profili che intrigano i bianconeri sono pochi e carissimi. Da Carnesecchi a Svilar, passando anche per Maignan: Carnevali e Massara hanno setacciato tutti i migliori, scontrandosi però con la dura realtà. E con un Mondiale che ha fatto lievitare le valutazioni di alcuni candidati. Su tutti Zion Suzuki: tra oggi e domani il Psg conta di chiudere per il giapponese per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Trattativa difficile da immaginare a giugno, ma ad agosto è diventata realtà.
Juve, le alternative a Suzuki
La Juve non può rilanciare, ma vuole a tutti i costi il giocatore in forza al Parma. È il desiderio di Spalletti: il tecnico ci spera ed è convinto di poter alzare il livello per la stagione che inizierà da Frosinone. La società sa bene di dover rinunciare a qualcosa in questa fase del mercato: pur di puntellare la rosa in altri reparti è disposta a prendere Suzuki “in affitto” dal Psg. Un prestito secco, per poi pianificare il grande colpo tra un anno. Anche i francesi strizzano l’occhio ad una trattativa nata, di fatto, nei giorni in cui i due club chiudevano per Randal Kolo Muani. I tempi possono sforare rispetto ai piani originari: Massara sperava di chiudere entro domenica, ma potrebbe servire qualche giorno in più. Poco male per Spalletti. Nel frattempo, in ogni caso, la Juve ha prenotato Guglielmo Vicario del Tottenham e prosegue i discorsi con Noah Atubolu del Friburgo. Il grande obiettivo, però, resta Suzuki.