Francesco Guccini è morto a 86 anni: immenso cantautore, scrittore e tifoso della Juve. Quella volta che...

Guccini, Nicolussi Caviglia e la passione per la musica

Ci sono stati vari momenti nella sua vita dove si è visto legato al calcio. Uno di questi è l'incontro con Nicolussi Caviglia, ex centrocampista bianconero ai tempi, che ha sempre avuto una passione per il Cantautore. "Ma quel mattino aveva il viso dei vent’anni senza rughe". Le parole di 'Amerigo' sembrano racchiudere anche il legame speciale nato tra Guccini e Nicolussi Caviglia, giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Il calciatore, in un video del club e in un’intervista, aveva raccontato senza esitazioni la sua grande ammirazione per il cantautore emiliano. Nonostante le sue origini calcistiche e una generazione cresciuta tra Rap, Hip-Hop e R’n’B, il suo artista preferito è sempre stato Guccini. "Lo ascoltavo da piccolino in macchina con papà quando andavamo a sciare e me ne sono innamorato. Purtroppo non l’ho mai visto dal vivo, ma solo su Youtube: 'Cyrano', 'Quello che non', 'Farewell', 'Incontro', 'La locomotiva' sono le mie preferite. Mi piace anche perché le cose che diceva a suo tempo sono valide oggi e lo saranno tra cent’anni" ha sottolineato.