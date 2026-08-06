Francesco Guccini è morto a 86 anni: immenso cantautore, scrittore e tifoso della Juve. Quella volta che...

Francesco Guccini, scomparso all’età di 86 anni a Pàvana, lascia un’eredità artistica destinata a rimanere nella storia della musica italiana. Il Maestrone, come era affettuosamente chiamato dai suoi estimatori, ha saputo raccontare attraverso canzoni, libri e racconti le emozioni, le tradizioni e i cambiamenti della società. Cantautore raffinato e scrittore apprezzato, ha costruito una carriera unica, sempre legata alle sue radici sull’Appennino. Grande tifoso della Juventus, non ha mai nascosto la sua passione per i colori bianconeri. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della cultura e per tutti coloro che hanno amato la sua arte.
L’ultimo saluto a Francesco Guccini
La famiglia ha annunciato la morte del cantautore, avvenuta a Pàvana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. "Nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata". I familiari hanno chiesto di poter vivere questo momento di dolore lontano dai riflettori e nella massima riservatezza: "in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità". La famiglia ha inoltre voluto ringraziare "tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre".
Un artista completo e il legame con la Juventus
Guccini è stato una figura capace di spaziare dalla musica alla narrativa, diventando uno degli autori più influenti del panorama italiano. Cresciuto in un piccolo borgo dell’Appennino, ha trasformato luoghi, ricordi e personaggi della sua vita in racconti e canzoni indimenticabili. Oltre alla carriera artistica, il cantautore ha coltivato anche una forte passione calcistica, dichiarando più volte il suo amore per la Juventus. La fede bianconera ha accompagnato il suo percorso personale, così come il legame con il pubblico che lo ha seguito per decenni. La sua voce e le sue parole resteranno un punto di riferimento per intere generazioni.
Guccini, Nicolussi Caviglia e la passione per la musica
Ci sono stati vari momenti nella sua vita dove si è visto legato al calcio. Uno di questi è l'incontro con Nicolussi Caviglia, ex centrocampista bianconero ai tempi, che ha sempre avuto una passione per il Cantautore. "Ma quel mattino aveva il viso dei vent’anni senza rughe". Le parole di 'Amerigo' sembrano racchiudere anche il legame speciale nato tra Guccini e Nicolussi Caviglia, giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Il calciatore, in un video del club e in un’intervista, aveva raccontato senza esitazioni la sua grande ammirazione per il cantautore emiliano. Nonostante le sue origini calcistiche e una generazione cresciuta tra Rap, Hip-Hop e R’n’B, il suo artista preferito è sempre stato Guccini. "Lo ascoltavo da piccolino in macchina con papà quando andavamo a sciare e me ne sono innamorato. Purtroppo non l’ho mai visto dal vivo, ma solo su Youtube: 'Cyrano', 'Quello che non', 'Farewell', 'Incontro', 'La locomotiva' sono le mie preferite. Mi piace anche perché le cose che diceva a suo tempo sono valide oggi e lo saranno tra cent’anni" ha sottolineato.
L’incontro tra il Maestro e il giovane bianconero
Colpito dalle parole di stima ricevute, Guccini aveva deciso di incontrare personalmente Nicolussi Caviglia. Il cantautore aveva così invitato il giovane calciatore a Pàvana, il piccolo paese dell’Appennino pistoiese dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, per trascorrere qualche ora insieme. I due si erano ritrovati in un’osteria della zona, aperta appositamente per loro, dove tra un bicchiere di lambrusco e i piatti della tradizione hanno parlato di musica, calcio, ricordi e passioni comuni. A separarli c’erano circa sessant’anni di differenza, ma il dialogo è stato immediato e ricco di complicità. Nicolussi Caviglia, accompagnato dal padre, ha portato in dono la maglia della Juventus e il disco di 'Amerigo' per ricevere l’autografo del suo idolo. Guccini, invece, ha regalato al giovane centrocampista il racconto della propria vita, delle sue canzoni e della sua memoria.
Il legame con la Juventus e il regalo di Buffon
La passione di Francesco Guccini per la Juventus è emersa anche in occasione di un momento speciale legato al suo 77esimo compleanno. Il cantautore aveva condiviso sui social alcune parole che sembravano quasi il titolo di una sua canzone: "Storie di tifo, compleanni e altre sciocchezze". Nel messaggio aveva poi voluto ringraziare il club bianconero e uno dei suoi simboli più amati: "Grazie alla Juventus e a Gianluigi Buffon". A completare il post c’erano alcune immagini del Maestro con la maglia della Juventus autografata dal portiere e capitano bianconero. Un gesto semplice, ma capace di raccontare il forte legame tra Guccini, la squadra del cuore e i protagonisti che ne hanno scritto la storia.
Guccini, Sarri e la passione per il calcio
A Pavana, nel cuore dell’Appennino emiliano, andò in scena un altro incontro: da una parte Guccini e dall’altra Maurizio Sarri, allora alla guida della Juventus, curioso di conoscere i segreti della sua creatività. A raccontare quell’occasione fu Marino Bartoletti, organizzatore dell’evento, che descrisse un Sarri emozionato, quasi tornato bambino. Tra una domanda e l’altra, l’allenatore bianconero chiese a Guccini se, nella nascita di una canzone, arrivasse prima il testo o la musica. La risposta del cantautore fu illuminante: "Quella che nasce è sempre un’idea, caro Maurizio". Un incontro che raccontò non solo il genio artistico del 'Maestrone', ma anche il suo profondo legame con il calcio e con i colori bianconeri, una passione coltivata con la stessa intensità con cui ha sempre vissuto la musica.
Francesco Guccini, scomparso all’età di 86 anni a Pàvana, lascia un’eredità artistica destinata a rimanere nella storia della musica italiana. Il Maestrone, come era affettuosamente chiamato dai suoi estimatori, ha saputo raccontare attraverso canzoni, libri e racconti le emozioni, le tradizioni e i cambiamenti della società. Cantautore raffinato e scrittore apprezzato, ha costruito una carriera unica, sempre legata alle sue radici sull’Appennino. Grande tifoso della Juventus, non ha mai nascosto la sua passione per i colori bianconeri. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della cultura e per tutti coloro che hanno amato la sua arte.
L’ultimo saluto a Francesco Guccini
La famiglia ha annunciato la morte del cantautore, avvenuta a Pàvana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. "Nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata". I familiari hanno chiesto di poter vivere questo momento di dolore lontano dai riflettori e nella massima riservatezza: "in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità". La famiglia ha inoltre voluto ringraziare "tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre".
Un artista completo e il legame con la Juventus
Guccini è stato una figura capace di spaziare dalla musica alla narrativa, diventando uno degli autori più influenti del panorama italiano. Cresciuto in un piccolo borgo dell’Appennino, ha trasformato luoghi, ricordi e personaggi della sua vita in racconti e canzoni indimenticabili. Oltre alla carriera artistica, il cantautore ha coltivato anche una forte passione calcistica, dichiarando più volte il suo amore per la Juventus. La fede bianconera ha accompagnato il suo percorso personale, così come il legame con il pubblico che lo ha seguito per decenni. La sua voce e le sue parole resteranno un punto di riferimento per intere generazioni.