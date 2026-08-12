Miretti al Besiktas ricorda la Juve: "Colori che conosco dal mio passato". Su Italiano...

Con un comunicato, il Besiktas ha annunciato l'accordo con la Juventus e l'arrivo di Fabio Miretti per sottoporsi alle visite mediche prima di poter procedere con l'ufficialità definitiva. "Il calciatore professionista Fabio Miretti, con il quale abbiamo raggiunto un accordo in linea di principio con il club, è arrivato a Istanbul per completare i controlli sanitari e le trattative di trasferimento. Miretti è stato accolto dal nostro membro del consiglio Aykut Torunoğulları e dai nostri tifosi responsabili delle relazioni estere e delle associazioni straniere al terminal dell'aviazione generale dell'aeroporto di Atatürk".

Dopo aver salutato i tifosi che lo hanno accolto in maniera entusiasta e travolgente, Fabio Miretti ha poi rilasciato le prime parole da giocatore del Besiktas, confermando il grande peso che ha avuto Vincenzo Italiano nella sua scelta: "Tutti nel club e il nostro allenatore mi hanno chiesto di venire qui. Farò tutto il possibile per rendere il club il migliore e avere successo. Colori che conosco del passato. Mi piace molto la maglia". Alle parole dell'ex Juve sono poi seguite quelle di Aykut Torunoğulları: "Accolgo Miretti a Istanbul e al Beşiktas. Spero che si adatti rapidamente alla nostra squadra. È un giovane giocatore. Con gli sforzi e la determinazione del nostro Presidente, i nostri nuovi giocatori si uniscono alla squadra. Spero che sia il meglio per la nostra comunità".