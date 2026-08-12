Miretti al Besiktas ricorda la Juve: "Colori che conosco dal mio passato". Su Italiano...

Fabio Miretti è ormai pronto a iniziare la sua nuova avventura al Besiktas. Il centrocampista classe 2003 è sbarcato in Turchia, accolto anche dal calore dei tifosi che continuano a sognare dopo una grande campagna acquisti che ha visto anche gli arrivi di Dusan Vlahovic e Leandro Trossard. In attesa dell'annuncio ufficiale, l'ormai ex centrocampista della Juventus ha anche rilasciato le prime parole da calciatore del Besiktas. Per il ventitreenne si tratta della prima avventura lontano dall'Italia e dalla Serie A.
Accordo raggiunto con il Besiktas: le cifre
Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, anche Miretti ha deciso di trasferirsi in Turchia. La Juventus e il Besiktas hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il valore complessivo dell'operazione può arrivare a circa 14 milioni di euro. Decisiva anche la volontà di Italiano, che avrebbe voluto portarlo con sé già a Bologna. Il tecnico ha spinto per il suo arrivo, individuandolo come un profilo ideale per il proprio progetto
Le prime parole 'turche' di Miretti
Con un comunicato, il Besiktas ha annunciato l'accordo con la Juventus e l'arrivo di Fabio Miretti per sottoporsi alle visite mediche prima di poter procedere con l'ufficialità definitiva. "Il calciatore professionista Fabio Miretti, con il quale abbiamo raggiunto un accordo in linea di principio con il club, è arrivato a Istanbul per completare i controlli sanitari e le trattative di trasferimento. Miretti è stato accolto dal nostro membro del consiglio Aykut Torunoğulları e dai nostri tifosi responsabili delle relazioni estere e delle associazioni straniere al terminal dell'aviazione generale dell'aeroporto di Atatürk".
Dopo aver salutato i tifosi che lo hanno accolto in maniera entusiasta e travolgente, Fabio Miretti ha poi rilasciato le prime parole da giocatore del Besiktas, confermando il grande peso che ha avuto Vincenzo Italiano nella sua scelta: "Tutti nel club e il nostro allenatore mi hanno chiesto di venire qui. Farò tutto il possibile per rendere il club il migliore e avere successo. Colori che conosco del passato. Mi piace molto la maglia". Alle parole dell'ex Juve sono poi seguite quelle di Aykut Torunoğulları: "Accolgo Miretti a Istanbul e al Beşiktas. Spero che si adatti rapidamente alla nostra squadra. È un giovane giocatore. Con gli sforzi e la determinazione del nostro Presidente, i nostri nuovi giocatori si uniscono alla squadra. Spero che sia il meglio per la nostra comunità".
Kessie-Juventus, ora caldissime
Con diverse operazioni in uscita ormai definite, la Juventus può concentrarsi sul prossimo colpo. Il nome in cima alla lista resta quello di Kessie, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza. L'ivoriano garantirebbe caratteristiche che attualmente mancano alla mediana bianconera. Forza fisica, intensità ed esperienza sarebbero elementi preziosi per un reparto ancora alla ricerca di certezze. Il centrocampista conosce già il calcio italiano grazie alla lunga esperienza con il Milan. Per questo motivo il suo eventuale ritorno in Serie A rappresenterebbe un'opportunità importante. In giornata si è tenuto un nuovo incontro tra l'agente dell'ex Milan, Carnevali e Massara: la Juventus sta lavorando per chiudere l'affare e poter regalare a Luciano Spalletti il centrocampista tanto richiesto.
Fabio Miretti è ormai pronto a iniziare la sua nuova avventura al Besiktas. Il centrocampista classe 2003 è sbarcato in Turchia, accolto anche dal calore dei tifosi che continuano a sognare dopo una grande campagna acquisti che ha visto anche gli arrivi di Dusan Vlahovic e Leandro Trossard. In attesa dell'annuncio ufficiale, l'ormai ex centrocampista della Juventus ha anche rilasciato le prime parole da calciatore del Besiktas. Per il ventitreenne si tratta della prima avventura lontano dall'Italia e dalla Serie A.
Accordo raggiunto con il Besiktas: le cifre
Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, anche Miretti ha deciso di trasferirsi in Turchia. La Juventus e il Besiktas hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il valore complessivo dell'operazione può arrivare a circa 14 milioni di euro. Decisiva anche la volontà di Italiano, che avrebbe voluto portarlo con sé già a Bologna. Il tecnico ha spinto per il suo arrivo, individuandolo come un profilo ideale per il proprio progetto