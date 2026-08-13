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Como-Juve al Sinigaglia: la Serie A Women riparte col botto

Le bianconere del nuovo allenatore Isaac Guerrero daranno il via alla seconda edizione della competizione scendendo in campo nello stadio dei ragazzi di Fabregas
3 min
Juventus Womenserie a women's cup
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Si avvicina l'esordio della Juventus Women nella Serie A Women's Cup. La squadra allenata da Isaac Guerrero giocherà la gara inaugurale della seconda edizione della competizione, che la vede essere campione in carica (dopo la vittoria in finale contro la Roma per 3-2 del settembre del 2025). Le bianconere esordiranno al 'Giuseppe Sinigaglia' contro la neopromossa Como 1907. Un inizio col botto, con la prima sfida si giocherà nello stadio in cui si disputano anche gli incontri della squadra di Cesc Fabregas.

Juventus Women in campo al Sinigaglia

La Serie A Women's Cup riparte e parte (di nuovo) la caccia alla Juventus Women, che ha vinto la prima edizione giocata tra agosto e settembre 2025. Un anno dopo, proprio le bianconere daranno il via alla seconda edizione della competizione, esordendo al 'Giuseppe Sinigaglia' di Como (messo a nuovo per permettere alla squadra di Cesc Fabregas di poter giocare nel proprio stadio anche in Champions League).

 

 

Il fischio d'inizio della sfida sarà venerdì 21 agosto alle ore 18:00. Le bianconere del nuovo allenatore Isaac Guerrero se la vedranno con le padrone di casa, appena promosse in Serie A. Lo stadio rievolca dolci ricordi per la Juventus Women. Proprio al Sinigaglia ha battuto 4-0 la Roma, conquistando la Coppa Italia 2025.

Dove vedere Como 1907-Juventus Women

La partita inaugurale della Serie A Women's Cup tra il Como 1907 e la Juventus Women sarà trasmessa gratuitamente in diretta sul canale YouTube della Serie A Women e aprirà il weekend della prima giornata. Venerdì alle 20.30 ci sarà Parma-Inter (diretta Sky Sport e NOW). Sabato 22 agosto toccherà a Ternana Women-Roma (ore 18.00) e Milan-Como Women (20.30). Il programma si chiuderà domenica 23 agosto con Fiorentina-Sassuolo (ore 18.00) e Lazio-Napoli Women (ore 20.30).

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