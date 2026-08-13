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Juve, Suzuki? Ok, ma perchè Perin non può essere titolare?

L'arrivo del portiere giapponese in bianconero non dovrebbe precludere al veterano di trovare finalmente la continuità d'impiego che merita. L'importante è fare in fretta e trovare a Di Gregorio un'opportunità di rilancio altrove
Xavier Jacobelli
1 min
Juventus

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La domanda scaturisce in calce alla laboriosa trattativa juventina per portare Suzuki a Torino via Psg, in prestito. Assodato il valore del portiere della nazionale giapponese che, nei due anni di Parma, ha fatto il salto in alto, perché Perin non pu&og

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