Juve, Suzuki? Ok, ma perchè Perin non può essere titolare?

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La domanda scaturisce in calce alla laboriosa trattativa juventina per portare Suzuki a Torino via Psg, in prestito. Assodato il valore del portiere della nazionale giapponese che, nei due anni di Parma, ha fatto il salto in alto, perché Perin non pu&og
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