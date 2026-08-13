Vlahovic saluta la Juve: "Quello che abbiamo vissuto non si cancella. Lascio qui una parte di me"

"Sono arrivato con il desiderio di diventare parte della storia della Juventus. Vado via sapendo che la Juventus sarà per sempre parte della mia", con questo messaggio, Dusan Vlahovic ha salutato il mondo bianconero. Il serbo, che ha lasciato la Vecchia Signora lo scorso 30 giugno alla scadenza del contratto, è sbarcato in Turchia tra l'entusiasmo dei tifosi del Besiktas . Con un lungo post pubblicato su Instagram, il ventiseienne ha voluto saluto il mondo Juventus dopo quattro e mezzo .

"Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile. E questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l’orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile. Il mio percorso con la Juventus si conclude", così inizia il lungo post di Dusan Vlahovic . Prima di iniziare la sua nuova avventura al Besiktas, il serbo ha cancellato tutti i post con la maglia bianconera, facendo innervosire i tifosi .

E poi ha aggiunto: "Sono stati anni intensi. Anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili.

Ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ogni volta che sono entrato in campo. Perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano e di questo ne sarò sempre grato". Poi ha concluso ringraziando società e tifosi: "Voglio ringraziare la Juventus, ad Andrea Angelli, Jonh Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni. Abbiamo condiviso molto più di novanta minuti su un campo da calcio. Alcuni momenti resteranno con me per tutta la vita. Grazie a Torino, una città che mi ha accolto e che per me è diventata casa. Qui sono cresciuto, non soltanto come calciatore, ma soprattutto come uomo. E poi grazie a voi, tifosi juventini. Ogni coro, ogni bambino con la mia maglia, ogni esultanza sotto la curva, ogni abbraccio dopo un gol: sono immagini che porterò con me ovunque andrò. Nel calcio le strade cambiano, ma quello che abbiamo vissuto non si cancella. Lascio Torino con tanti ricordi, con gratitudine e con la consapevolezza di aver lasciato qui una parte di me. Sono arrivato con il desiderio di diventare parte della storia della Juventus. Vado via sapendo che la Juventus sarà per sempre parte della mia. Grazie, Juve. Grazie, Torino. Grazie a tutti voi".

Vlahovic-Besiktas: è ufficiale

Dopo 94 gol realizzati in 212 partite e una Coppa Italia vinta (con gol decisivo in finale) nel 2023/24, Dusan Vlahovic saluta così la Juventus. È ufficiale l'approdo al Besiktas, con cui ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029 e guadagnerà 7,5 milioni di euro annui. Ecco il comunicato ufficiale del club turco: "Il Beşiktaş Futbol comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic. La nota trasmessa alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica da Beşiktaş è la seguente: in merito al trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic, è stato sottoscritto un contratto triennale con il giocatore, con decorrenza dalla stagione 2026-2027 fino al termine della stagione 2028-2029. Al giocatore verrà corrisposto un compenso garantito di 7.500.000 euro per ciascuna stagione calcistica".

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