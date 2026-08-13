Suzuki, il Psg frena. Le alternative Juve e la situazione Lucumi: il punto sul mercato

La frenata per Zion Suzuki e Jhon Lucumí sempre più vicino: la Juventus sta vivendo ore caldissime sul fronte mercato. Nel giorno del saluto di Dusan Vlahovic, diventato ufficialmente un nuovo attaccante del Besiktas, i bianconeri registrano nuovi problemi per arrivare al portiere giapponese del Parma, che presto passerà al Psg di Luis Enrique. Anche il rientro di Nico Gonzalez e il punto sulle cessioni sono state al centro della puntata odierna di 'AperiMercato', in onda tutti i giorni sul canale Youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo, Lorenzo Aprile, Nicolò Schira e Xavier Jacobelli.
Nico Gonzalez torna in attesa del mercato
La Juventus ha riaccolto Nico Gonzalez. Dopo aver giocato la finale della Coppa del Mondo (persa contro la Spagna), l'argentino ha fatto rientro alla Continassa e ha svolto lavoro individuale. I bianconeri spingono per la sua cessione. La Juventus non vuole che si arrivi a ridosso della chiusura del mercato senza averlo piazzato, anche perché si ha bisogno di liquidità. Si tratta con l'Atletico Madrid da mesi, dopo l'obbligo di riscatto non scattato per il mancato raggiungimento dei termini prefissati. La Juventus continua a chiudere 25-30 milioni, i colchoneros vorrebbero spendere meno. Il Cholo Simeone è un grande estimatore dell'ex Fiorentina e lo stesso Nico Gonzalez vuole tornare in Spagna. Si lavora per trovare la quadra giusta che possa accontentare le parti in causa.
David, Gatti e il punto sulle cessioni
Non solo Nico Gonzalez: la Juventus lavora anche alla cessione di Jonathan David. Il canadese è sempre nel mirino dell'Aston Villa. Col club inglese si continua a trattare. L'ex Lille piace anche al Paris FC. I termini dell'operazione potrebbero essere quelli di un prestito con diritto di riscatto, visto che una cessione a titolo definitivo, dopo una stagione negativa, appare un lontano miraggio.
Anche Federico Gatti è uno dei principali nomi in uscita. La Juventus lo valuta 25 milioni. Il Napoli si è sfilato dopo averlo sondato per settimane e ora è molto vicino alla fumata bianca per Benoit Badiashile del Chelsea. Il Marsiglia è l'ultimo club che si è informato oltre all'Hull City, pista che però non scalda il difensore bianconero. Quella francese è una destinazione da tenere in considerazione.
Cosa manca per Lucumí
Jhon Lucumí sarebbe il colpo perfetto per la difesa di Luciano Spalletti, sottolineano Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile. Il colombiano permetterebbe di dirottare Lloyd Kelly all'occorrenza a sinistra. C'è fiducia e le parti stanno continuando a trattare per limare la distanza, ormai di pochi milioni. La Juventus offre 18 milioni di euro più bonus. Il Bologna chiede una cifra più alta. I rossoblù avranno anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Nei discorsi si parla anche di Juan Cabal, che non dovrebbe più rientrare nella trattativa ma dovrebbe essere un'operazione slegata in prestito con diritto di riscatto.
Frenata per Suzuki e il punto sulla porta: la situazione
Il Psg non ha ancora trovato l'accordo con Zion Suzuki. La Juventus attenderà uno-due giorni, se non dovesse sbloccarsi la situazione, inizierà a valutare piste alternative. Negli ultimi giorni, racconta Lorenzo Aprile, il giapponese aveva definito il suo passaggio in prestito alla Juventus, ma manca ancora l'intesa col club francese. Si tratta di una frenata, ma non una fumata nera definitiva. È una frenata dettata dai tempi. Questo scenario cambia le carte in tavola per la Juventus.
Sullo sfondo rimane Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è sempre stato il piano B, ma ci sono anche altri profili che piacciono come Anatolij Trubin e Noah Atubolu. Il Benfica parte da una valutazione di 40 milioni, che la Juventus non può spendere in questa sessione. Per il secondo, che ha ancora un anno di contratto col Friburgo, la valutazione di 15 milioni è ritenuta elevata dai bianconeri. Intanto, Lorenzo Aprile svela dettagli importanti per la pista Vicario: il Tottenham vorrebbe una cessione a titolo definitivo, una formula che non gradirebbero i bianconeri e che, quindi, virerebbero su altri profili. Il programma della Juventus era quello di presentare portiere e difensore in occasione dell'amichevole con la Next Gen di lunedì 17 agosto. La frenata per il portiere del Parma potrebbe cambiare i piani.
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La frenata per Zion Suzuki e Jhon Lucumí sempre più vicino: la Juventus sta vivendo ore caldissime sul fronte mercato. Nel giorno del saluto di Dusan Vlahovic, diventato ufficialmente un nuovo attaccante del Besiktas, i bianconeri registrano nuovi problemi per arrivare al portiere giapponese del Parma, che presto passerà al Psg di Luis Enrique. Anche il rientro di Nico Gonzalez e il punto sulle cessioni sono state al centro della puntata odierna di 'AperiMercato', in onda tutti i giorni sul canale Youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo, Lorenzo Aprile, Nicolò Schira e Xavier Jacobelli.
Nico Gonzalez torna in attesa del mercato
La Juventus ha riaccolto Nico Gonzalez. Dopo aver giocato la finale della Coppa del Mondo (persa contro la Spagna), l'argentino ha fatto rientro alla Continassa e ha svolto lavoro individuale. I bianconeri spingono per la sua cessione. La Juventus non vuole che si arrivi a ridosso della chiusura del mercato senza averlo piazzato, anche perché si ha bisogno di liquidità. Si tratta con l'Atletico Madrid da mesi, dopo l'obbligo di riscatto non scattato per il mancato raggiungimento dei termini prefissati. La Juventus continua a chiudere 25-30 milioni, i colchoneros vorrebbero spendere meno. Il Cholo Simeone è un grande estimatore dell'ex Fiorentina e lo stesso Nico Gonzalez vuole tornare in Spagna. Si lavora per trovare la quadra giusta che possa accontentare le parti in causa.