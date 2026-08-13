Suzuki, il Psg frena. Le alternative Juve e la situazione Lucumi: il punto sul mercato

La frenata per Zion Suzuki e Jhon Lucumí sempre più vicino: la Juventus sta vivendo ore caldissime sul fronte mercato. Nel giorno del saluto di Dusan Vlahovic , diventato ufficialmente un nuovo attaccante del Besiktas , i bianconeri registrano nuovi problemi per arrivare al portiere giapponese del Parma , che presto passerà al Psg di Luis Enrique . Anche il rientro di Nico Gonzalez e il punto sulle cessioni sono state al centro della puntata odierna di 'AperiMercato' , in onda tutti i giorni sul canale Youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo, Lorenzo Aprile, Nicolò Schira e Xavier Jacobelli.

Nico Gonzalez torna in attesa del mercato

La Juventus ha riaccolto Nico Gonzalez. Dopo aver giocato la finale della Coppa del Mondo (persa contro la Spagna), l'argentino ha fatto rientro alla Continassa e ha svolto lavoro individuale. I bianconeri spingono per la sua cessione. La Juventus non vuole che si arrivi a ridosso della chiusura del mercato senza averlo piazzato, anche perché si ha bisogno di liquidità. Si tratta con l'Atletico Madrid da mesi, dopo l'obbligo di riscatto non scattato per il mancato raggiungimento dei termini prefissati. La Juventus continua a chiudere 25-30 milioni, i colchoneros vorrebbero spendere meno. Il Cholo Simeone è un grande estimatore dell'ex Fiorentina e lo stesso Nico Gonzalez vuole tornare in Spagna. Si lavora per trovare la quadra giusta che possa accontentare le parti in causa.