Juve, Marchisio ricorda il centrocampo stellare con Vidal, Pogba e Pirlo: "Nostalgia canaglia"

"Nostalgia canaglia". È questa la frase che fa da sfondo alla storia instagram pubblicata dall'ex centrocampista storico della Juventus Claudio Marchisio. Il Principino fu protagonista dell'età d'oro del centrocampo bianconero assieme ad Andrea Pirlo, Paul Pogba - reduce dall'ennesimo infortunio con la maglia del Monaco che potrebbe aver segnato in maniera definitiva il prosieguo della sua carriera professionistica - ed Alex Vidal.
Proprio quest'ultimo è il protagonista del video - non attuale - condiviso da Marchisio nelle proprie storie, lasciandosi andare ad una riflessione che sa davvero tanto di verità: "Vidal, Pirlo, Marchisio Pogba...si è il miglior centrocampo che c'è stato e non credo che nella storia ci sia mai stato un centrocampo così forte". Il video prosegue poi con una mole d'immagini elevatissima tra giocate, gol e assist dei quattro centrocampisti della Juventus. Un vero e proprio pugno nello stomaco per i tifosi juventini, in ricordo dei gloriosi tempi del centrocampo bianconero.
Juve, da Marchisio a Vidal: gli ex bianconeri oggi
Sono diverse le attuali occupazioni degli ex centrocampisti della Vecchia Signora: Claudio Marchisio ha lasciato definitivamente il mondo del calcio professionistico, diversamente da Paul Pogba, il quale ha ripreso la propria attività con il Monaco ma decisamente nel peggiore dei modi: il centrocampista francese ha infatti rimediato l'ennesimo infortunio, crollando a terra in lacrime e urlando prima di abbandonare il terreno di gioco, sorretto dallo staff medico, facendosi fasciare la coscia sinistra. Insomma, uno scenario tutt'altro che positivo che fa presagire un triste epilogo per Pogba.
Ancora nel mondo del calcio lo è anche Arturo Vidal, tornato in Cile al Colo-Colo - squadra a cui si è unito recentemente Vozinha - ed infine Andrea Pirlo, attualmente allenatore, dopo esser andato vicinissimo alla panchina della Nazionale Italiana, purtroppo senza successo.
"Nostalgia canaglia". È questa la frase che fa da sfondo alla storia instagram pubblicata dall'ex centrocampista storico della Juventus Claudio Marchisio. Il Principino fu protagonista dell'età d'oro del centrocampo bianconero assieme ad Andrea Pirlo, Paul Pogba - reduce dall'ennesimo infortunio con la maglia del Monaco che potrebbe aver segnato in maniera definitiva il prosieguo della sua carriera professionistica - ed Alex Vidal.
Proprio quest'ultimo è il protagonista del video - non attuale - condiviso da Marchisio nelle proprie storie, lasciandosi andare ad una riflessione che sa davvero tanto di verità: "Vidal, Pirlo, Marchisio Pogba...si è il miglior centrocampo che c'è stato e non credo che nella storia ci sia mai stato un centrocampo così forte". Il video prosegue poi con una mole d'immagini elevatissima tra giocate, gol e assist dei quattro centrocampisti della Juventus. Un vero e proprio pugno nello stomaco per i tifosi juventini, in ricordo dei gloriosi tempi del centrocampo bianconero.