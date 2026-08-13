Juve, Marchisio ricorda il centrocampo stellare con Vidal, Pogba e Pirlo: "Nostalgia canaglia"

"Nostalgia canaglia". È questa la frase che fa da sfondo alla storia instagram pubblicata dall'ex centrocampista storico della Juventus Claudio Marchisio . Il Principino fu protagonista dell'età d'oro del centrocampo bianconero assieme ad Andrea Pirlo, Paul Pogba - reduce dall'ennesimo infortunio con la maglia del Monaco che potrebbe aver segnato in maniera definitiva il prosieguo della sua carriera professionistica - ed Alex Vidal.

Proprio quest'ultimo è il protagonista del video - non attuale - condiviso da Marchisio nelle proprie storie, lasciandosi andare ad una riflessione che sa davvero tanto di verità: "Vidal, Pirlo, Marchisio Pogba...si è il miglior centrocampo che c'è stato e non credo che nella storia ci sia mai stato un centrocampo così forte". Il video prosegue poi con una mole d'immagini elevatissima tra giocate, gol e assist dei quattro centrocampisti della Juventus. Un vero e proprio pugno nello stomaco per i tifosi juventini, in ricordo dei gloriosi tempi del centrocampo bianconero.