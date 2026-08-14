Nico Gonzalez di nuovo alla Continassa. Juve, più passa il tempo e più cresce un rischio

Nico Gonzalez, futuro ancora da decidere

Cosa manca, dunque? Sempre lo stesso dettaglio, che proprio secondario non è: l’accordo tra i club, tra cifre e formula. Da Madrid si fanno forza della ferrea volontà del calciatore e anche della, tutto sommato, palese necessità da parte della Juve di dover liberare posto, soprattutto in un settore, quello degli esterni offensivi, particolarmente affollato alla Continassa. Nei fatti Nico è un esubero, anche se Spalletti non ha mai nascosto la stima: pure Carnevali e Massara ne considerano il valore, ma le scelte hanno portato in altre direzioni e l’idea è quella, in ogni caso, di accontentare il giocatore.