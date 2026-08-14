Calciomercato Juve: Lucumi c'è, Miretti non scalda e quel doloroso compromesso dietro l’angolo…

Lucumi-Juventus, distanza minima col Bologna

La Juve, nelle ultime ore, è andata oltre la prima offerta da 17 milioni, presentandosi nella sede dei rossoblù con una bozza da 18 milioni più 2 di bonus, oltre all’inserimento del 10% sulla futura rivendita di Lucumi. Il risultato? C’è bisogno ancora di un piccolo sforzo perché l’affare vada in porto, dal momento che tra le parti ballano giusto un paio di milioni. Probabile che ci si ritrovi a metà strada, alzando la base fissa o - magari - ritoccando i bonus. Da qui l’ottimismo palpabile e condiviso delle sue società, decise a fare di tutto per chiudere l’affare entro la fine della settimana. Anche perché - lo ricordiamo - i rossoblù non hanno nessuna intenzione di correre il rischio di ritrovarsi a imbastire da zero una trattativa per un profilo che il prossimo giugno andrà in scadenza di contratto. Specie in virtù del fatto che Lucumi, come noto, ha espresso chiaramente al club più e più volte di non considerare alcuna meta alternativa a quella bianconera. Niente Turchia, con il “no” secco del colombiano alle avances di Galatasaray e Besiktas delle scorse settimane. Niente Inghilterra, anche al netto dei potenziali affondi di Newcastle e Nottingham Forrest: quest’ultimo, disposto a garantirgli anche un milione in più in termini di ingaggio. E la linea non cambierà di una virgola, specie ora che Juventus e Bologna sono giunte a centimetri dal traguardo.