Lucumi alla Juve, è fatta: accordo con il Bologna e visite fissate! Tutti i dettagli dell'affare

Il muro è caduto, la trattativa è arrivata al traguardo. Jhon Lucumí è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus: l'intesa con il Bologna è stata raggiunta e il difensore colombiano si prepara a sbarcare a Torino per completare l'ultimo passaggio prima della firma, con le visite mediche già fissate. Un'operazione costruita nelle ultime ore e ora finalmente chiusa. Ma dietro l'investimento bianconero non ci sono soltanto ragioni di mercato: il colombiano risponde anche a un'esigenza precisa di Luciano Spalletti, che cerca nella sua retroguardia maggiore coraggio nella costruzione, intensità e capacità di aggredire l'avversario.
Lucumi, visite mediche fissate per domenica
Il trasferimento è ormai definito e il prossimo appuntamento è già in agenda: le visite mediche di Lucumi con la Juventus sono fissate per domenica 16 agosto. Sarà il passaggio conclusivo prima della firma e dell'ufficializzazione dell'affare, dopo che bianconeri e felsinei hanno trovato l'intesa definitiva nelle ultime ore.
La fumata bianca è arrivata al termine di un'accelerazione decisiva della Vecchia Signora, che ha portato la proposta a una quota ritenuta sufficiente dal club rossoblù per dare il via libera alla cessione. Per Lucumi, dunque, si apre concretamente la porta della sua nuova avventura a Torino. Il colombiano aveva manifestato da tempo la propria preferenza per la squadra di Spalletti, respingendo le alternative arrivate dall'estero e mantenendo la rotta verso la Serie A. Ora manca soltanto l'ultimo step: superate le visite, arriverà la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri.
Le cifre i dettagli del trasferimento
La trattativa ha vissuto la sua accelerazione decisiva quando la Juventus ha superato la prima proposta da 17 milioni, presentandosi con un'offerta da 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus, alla quale si aggiunge il 10% sulla futura rivendita del difensore. Una formula che ha convinto il Bologna a lasciar partire il colombiano. La proposta bianconera ha così trovato il punto d'incontro con le richieste rossoblù, chiudendo una trattativa che nelle settimane precedenti aveva visto Lucumí finire anche nel radar di altri club europei. Turchia e Inghilterra erano piste concrete, ma il difensore ha scelto di aspettare la Juventus.
Il colombiano aveva già raggiunto un'intesa con i bianconeri sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. È proprio la volontà del giocatore ad aver avuto un peso importante nella fase finale. Galatasaray e Besiktas avevano manifestato interesse, mentre Newcastle e Nottingham Forest avevano valutato la possibilità di inserirsi nella corsa. Lucumí, però, ha tenuto ferma la propria scelta: Juventus.
Perché Lucumí serve a Spalletti
Il significato dell'operazione, però, va oltre la semplice necessità di aggiungere un difensore alla rosa. LucumI sembra infatti rispondere a una richiesta precisa di Spalletti, soprattutto per quanto riguarda la costruzione dal basso. Il tecnico bianconero ha mostrato più volte di chiedere ai propri centrali maggiore coraggio nel superare la prima linea di pressione, evitando una circolazione prevedibile e aumentando la qualità della prima impostazione. In questo senso, i numeri dell'ultima stagione aiutano a spiegare il motivo dell'investimento. Il difensore è stato il giocatore del Bologna con il maggior volume di passaggi, all'interno di una squadra che ha chiuso il campionato tra le prime per possesso palla. Il colombiano ha fatto registrare 57 passaggi riusciti di media a partita con l'89,6% di precisione, mentre ha completato 4,5 lanci lunghi a gara con il 61,5% di precisione. Dati che raccontano un centrale non limitato al semplice passaggio orizzontale, ma capace di cercare soluzioni più ambiziose per rompere le linee avversarie.
Il confronto con gli attuali centrali bianconeri rende ancora più chiara la scelta: nella passata stagione Lucumi ha prodotto numeri migliori di loro negli aspetti legati alla distribuzione del pallone, mentre Kelly e Kalulu hanno mostrato maggiore efficacia nella conduzione palla al piede. È una differenza che Spalletti può sfruttare per rendere più fluida l'uscita della Juve e dare alla squadra un ulteriore strumento per risalire il campo. Ma il colombiano non porta soltanto qualità con il pallone. Il suo arrivo può alzare anche il livello di aggressività e intensità della linea difensiva. La sua fisicità gli permette di sostenere duelli, accorciare in avanti e difendere in campo aperto, caratteristiche preziose per una squadra che vuole aumentare il pressing e mantenere un atteggiamento più aggressivo.
Una scelta tecnica precisa per la nuova Juventus
È proprio negli atteggiamenti richiesti da Spalletti che si trova il senso più profondo dell'investimento. Nel precampionato, uno degli aspetti sui quali il tecnico è intervenuto maggiormente riguarda la gestione del pallone da parte dei difensori e la necessità di superare con maggiore personalità la prima pressione avversaria. In questo quadro, Lucumi può diventare una pedina particolarmente funzionale. Il colombiano porta una combinazione difficile da trovare: fisicità, aggressività, capacità di giocare in avanti e qualità nel passaggio. La sua presenza può quindi modificare anche il modo in cui la squadra interpreta il pressing: recuperare palla più in alto significa avere una linea difensiva pronta ad accompagnare l'azione e anche Yildiz e compagni ne potrebbero beneficiare, mentre un centrale in grado di leggere la profondità e vincere i duelli consente di mantenere maggiore coraggio nelle distanze tra i reparti. Per Spalletti, che vuole una Juventus intensa e aggressiva, Lucumí rappresenta dunque un investimento con una precisa logica tattica. Ora, però, manca davvero poco. Domenica le visite mediche, poi la firma e l'inizio ufficiale della nuova avventura bianconera. Lucumí è pronto: la Juventus ha trovato il suo nuovo centrale.
Il muro è caduto, la trattativa è arrivata al traguardo. Jhon Lucumí è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus: l'intesa con il Bologna è stata raggiunta e il difensore colombiano si prepara a sbarcare a Torino per completare l'ultimo passaggio prima della firma, con le visite mediche già fissate. Un'operazione costruita nelle ultime ore e ora finalmente chiusa. Ma dietro l'investimento bianconero non ci sono soltanto ragioni di mercato: il colombiano risponde anche a un'esigenza precisa di Luciano Spalletti, che cerca nella sua retroguardia maggiore coraggio nella costruzione, intensità e capacità di aggredire l'avversario.
Lucumi, visite mediche fissate per domenica
Il trasferimento è ormai definito e il prossimo appuntamento è già in agenda: le visite mediche di Lucumi con la Juventus sono fissate per domenica 16 agosto. Sarà il passaggio conclusivo prima della firma e dell'ufficializzazione dell'affare, dopo che bianconeri e felsinei hanno trovato l'intesa definitiva nelle ultime ore.
La fumata bianca è arrivata al termine di un'accelerazione decisiva della Vecchia Signora, che ha portato la proposta a una quota ritenuta sufficiente dal club rossoblù per dare il via libera alla cessione. Per Lucumi, dunque, si apre concretamente la porta della sua nuova avventura a Torino. Il colombiano aveva manifestato da tempo la propria preferenza per la squadra di Spalletti, respingendo le alternative arrivate dall'estero e mantenendo la rotta verso la Serie A. Ora manca soltanto l'ultimo step: superate le visite, arriverà la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri.