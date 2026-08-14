Lucumi alla Juve, è fatta: accordo con il Bologna e visite fissate! Tutti i dettagli dell'affare

Una scelta tecnica precisa per la nuova Juventus

È proprio negli atteggiamenti richiesti da Spalletti che si trova il senso più profondo dell'investimento. Nel precampionato, uno degli aspetti sui quali il tecnico è intervenuto maggiormente riguarda la gestione del pallone da parte dei difensori e la necessità di superare con maggiore personalità la prima pressione avversaria. In questo quadro, Lucumi può diventare una pedina particolarmente funzionale. Il colombiano porta una combinazione difficile da trovare: fisicità, aggressività, capacità di giocare in avanti e qualità nel passaggio. La sua presenza può quindi modificare anche il modo in cui la squadra interpreta il pressing: recuperare palla più in alto significa avere una linea difensiva pronta ad accompagnare l'azione e anche Yildiz e compagni ne potrebbero beneficiare, mentre un centrale in grado di leggere la profondità e vincere i duelli consente di mantenere maggiore coraggio nelle distanze tra i reparti. Per Spalletti, che vuole una Juventus intensa e aggressiva, Lucumí rappresenta dunque un investimento con una precisa logica tattica. Ora, però, manca davvero poco. Domenica le visite mediche, poi la firma e l'inizio ufficiale della nuova avventura bianconera. Lucumí è pronto: la Juventus ha trovato il suo nuovo centrale.